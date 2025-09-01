|Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:52 02.09.2025
Путин предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выпустить совместные облигации
01.09.2025
Это повысит эффективность экономических связей стран ШОС и защитит их от колебаний внешней конъюнктуры
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине предложил создать совместные облигации. Этот шаг должен укрепить экономическое взаимодействие между странами.
На саммите Путин также озвучил идею о разработке единой платежной системы для осуществления торговых операций.
ШОС была основана в 2001 году и является преемницей "Шанхайской пятерки" (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), созданной в 1996 году. В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Индия, Пакистан, Иран, Беларусь и Узбекистан.
Путин сказал, что страны-участницы ШОС должны выпустить совместные облигации. Он также подчеркнул важность создания собственной платежной, расчетной и депозитарной инфраструктуры, а также банка для совместных инвестиционных проектов.
"Все это повысит эффективность наших экономических обменов и защитит их от колебаний внешней конъюнктуры", – отметил Путин.
Россия стремится использовать механизмы расчетов, не зависящие от доллара США и евро, после введения западных санкций против платежных систем и китайских банков в связи с событиями на Украине.
Президент также сообщил, что экономики стран ШОС показали рост в среднем на 5% в 2024 году.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters