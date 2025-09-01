Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации

00:52 02.09.2025

Путин предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выпустить совместные облигации

01.09.2025



Это повысит эффективность экономических связей стран ШОС и защитит их от колебаний внешней конъюнктуры



Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине предложил создать совместные облигации. Этот шаг должен укрепить экономическое взаимодействие между странами.



На саммите Путин также озвучил идею о разработке единой платежной системы для осуществления торговых операций.



