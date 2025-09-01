"Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей

01:00 02.09.2025

Одесскую область обнаружили в составе России на карте Герасимова

01.09.2025



На брифинге начальника Генштаба ВС РФ Герасимова заметили карту, на которой юг Украины, Одесская и Николаевская области включены в состав России.



Начальник Генштаба, он же командующий СВО генерал Герасимов подводил итоги весенне-летнего наступления Армии России на фоне карты, на которой граница проведена по Кировоградской и Винницкой областям, от основной части Украины отделены линией не только Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области Украины, но также Николаевская и Одесская.



Напомним, что Москва изначально требовала вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.



Но, после переговоров Путина с Трампом на Аляске, по данным СМИ, Москва урезала свои требования и теперь ставит условием завершения войны вывод войск только из ДНР и ЛНР.



При этом западные эксперты нередко уверяют, что целью России является также и занятие Одесской и Николаевской областей, чтоб полностью отрезать Украину от моря и получить коридор к Приднестровью.



