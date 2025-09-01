 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
"Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
01:00 02.09.2025

Одесскую область обнаружили в составе России на карте Герасимова
01.09.2025

На брифинге начальника Генштаба ВС РФ Герасимова заметили карту, на которой юг Украины, Одесская и Николаевская области включены в состав России.

Начальник Генштаба, он же командующий СВО генерал Герасимов подводил итоги весенне-летнего наступления Армии России на фоне карты, на которой граница проведена по Кировоградской и Винницкой областям, от основной части Украины отделены линией не только Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области Украины, но также Николаевская и Одесская.

Напомним, что Москва изначально требовала вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Но, после переговоров Путина с Трампом на Аляске, по данным СМИ, Москва урезала свои требования и теперь ставит условием завершения войны вывод войск только из ДНР и ЛНР.

При этом западные эксперты нередко уверяют, что целью России является также и занятие Одесской и Николаевской областей, чтоб полностью отрезать Украину от моря и получить коридор к Приднестровью.



https://topwar.ru/

Сегодня во всех "утюгах" обсуждается "карта Герасимова". Речь идет о фрагменте карты, висящей в Генштабе ВС РФ и попавшей в объектив.

Основное обсуждение коснулось следующего вопрос: как воспринимать то, что на указанной карте территории Одесской и Николаевской областей обозначены вне территории Украины и, вроде как, в качестве территорий Российской Федерации.

На этот счет озвучены несколько мнений. Причем все они сводятся к тому, "карта Герасимова" попала в объективы не случайно.

Одна из версий состоит в том, что таким образом Генштаб прямо говорит, какая именно задача может стоять на следующем этапе СВО. Это вполне актуально в связи с заявлением генерала Валерия Герасимова, на минувшей неделе заявившего, что специальная военная операция будет продолжаться. То есть, это прямой сигнал для всех, и недругов в том числе, какой вариант может иметь карта Украины в следующий раз, когда ее будут демонстрировать в Овальном кабинете Белого дома в случае отказа Киева от нынешних условий Москвы по заключению мирного договора.

Вторая версия говорит о том, что это "откровенный троллинг" Украины и своеобразный ответ различным украинским политикам и высокопоставленным военным, которые любят позировать с картой "разделенной России". Правда, в этом случая прямо никто карту не демонстрировал. Она как бы вскользь промелькнула в сюжете. Но как сказал не так давно один небезызвестный человек: "Кто не понял, тот поймет".

Версия третья. Согласно этому предположению, это "карта с возможными контурами размещения иностранного миротворческого контингента, если такое решение будет согласовано через Совет Безопасности ООН". Или, если точнее, карта того, куда должны отойти украинские войска, чтобы Россия признала гарантии безопасности, которые Киеву готов предоставить Запад.

Комментариев официальных лиц на этот счет пока не поступало.

Источник - Операция Z: Военкоры Русской Весны
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756764000


