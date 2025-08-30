Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости

01:05 02.09.2025 Президент Садыр Жапаров: "Нам необходимо сосредоточиться на формировании нового Кыргызстана, который будет отличаться не только внешними достижениями, но и внутренним богатством каждого гражданина - духовной чистотой, нравственностью, гостеприимством, широтой души, глубиной знаний"

30.08.2025



"Нам необходимо сосредоточиться на формировании нового Кыргызстана, который будет отличаться не только внешними достижениями, но и внутренним богатством каждого гражданина - духовной чистотой, нравственностью, гостеприимством, широтой души, глубиной знаний", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, поздравляя кыргызстанцев с Днем независимости страны на торжественном открытии нового административного здания области в г. Джалал-Абад.



Выступление Главы государства (свободный перевод):



"Дорогие соотечественники, где бы вы ни находились, близко или далеко, чьи сердца бьются за Кыргызстан!



Дорогие жители Джалал-Абада!



Почетные гости!



Сегодня мне выпала честь поздравить весь кыргызский народ с более чем семимиллионным населением из семи областей, бережно хранящих заветы семи предков и чтящих традицию "Жетинин бири – Кызыр" - со священным праздником Независимости здесь, в городе Джалал-Абад, расположенном на Великом Шелковом пути, у подножия легендарной горы Аюб-Тоо.



Символом независимости, свободы и воли для каждого из нас, в первую очередь, является наш алый флаг.



Он неразрывно связан с сердцем каждого патриота, олицетворяет суверенитет страны, служит опорой единства и согласия, является основой гражданской чести и достоинства. Пусть наш флаг всегда развевается высоко в небе!



С праздником Независимости, уважаемые кыргызстанцы!



Дорогие соотечественники!



Праздник Независимости мы каждый год отмечаем в разных областях: ранее проводили его в благодатной Чуйской долине, далее в древнем городе Ош, а ныне отмечаем в все более расцветающем городе Джалал-Абад. Решение отмечать праздник в каждой области - это знак равного внимания к семи областям страны, подтверждение, что мы единое независимое государство, без деления на центр и регионы. Даст Бог, в следующем году 35-летие мы проведем а Таласской области.



Мы всегда говорили: счастье независимости достойно только того народа, который ставил свободу во главу угла и непрерывно боролся за нее. Мы никогда не забудем подвиги и память предков, мечтавших о независимом Кыргызстане и сражавшихся за него, не щадя жизни!



"Пока жив, зачем мне богатства?



За тебя, мой кыргызский народ, готов жизнью пожертвовать!", - под таким заветным лозунгом Айкөл Манас завещал нам жить и служить Родине.



Верные этому завету, наши великие предки Курманбек, Жаныш и Байыш, Нусуп бий, чье влияние простиралось даже на Кокандское ханство, посвятили свою жизнь защите народа, стояли на его рубежах, сражались с врагами и, превыше всего ценя свободу, высоко возносили наш алый флаг, донесший до нас силу их подвига.



Сегодня, празднуя Независимость Кыргызстана, мы должны чествовать и прославлять великих людей, отдавших жизнь за независимость страны: основателей государственности, Героев Советского Союза, мастеров прозы, народных героев, выдающихся государственных деятелей и народных представителей, а также передавать их подвиги новым поколениям. Ведь их дела и труд ради будущего и свободы народа стали духовным фундаментом нашей независимости!



Джалал-Абадская область - благословенная земля изобилия, источников исцеления и чудесной природы, родина великих героев, священный край, которым гордится весь кыргызский народ.



Напомню, что Организацией Тюркских государств Джалал-Абад был объявлен туристическим центром всего тюркского мира в 2025 году. И это неспроста. Джалал-Абад - священная земля, вобравшая в себя чудеса природы. Каждая его гора, каждый источник и камень - свидетели духовного и природного богатства кыргызского народа.



Человека, ступившего в эту долину, покоряют величественные горы, прозрачные источники и гостеприимный народ.



Невозможно говорить о Джалал-Абаде без упоминания знаменитого Арсланбабского орехового леса. Каждое его дерево - хранитель истории края. Его леса, водопады и чистый воздух стали любимым местом туристов. Еще одно чудо природы - ущелье Падыша-Ата, архитектурный комплекс Шах-Фазил со средневековыми орнаментами и узорами, а также село Сафед-Булан со своими святынями и легендами привлекают паломников.



Уважаемые соотечественники!



Мы идем по пути строительства нового Кыргызстана, чтобы передать будущему поколению Родину, завещанную нам предками, не потеряв ни пяди земли. В этом году, отмечая 34-ю годовщину независимости, хочу особо отметить: государственные границы Кыргызской Республики полностью определены.



В прошлом году, к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области, мы сдали в эксплуатацию более ста социальных и промышленных объектов. А в этом году, к 34-й годовщине независимости, вчера мы открыли еще 100 социальных и более 60 промышленных объектов. Это даст импульс экономике и внесет свой вклад в улучшение жизни народа.



Если взять 7 месяцев текущего года, объем ВВП составил 865,2 млрд сомов, что на 11,5% больше аналогичного периода того года.



Сейчас период, когда во всех уголках страны идет активное строительство. Особо хотелось бы отметить, что по итогам 7 месяцев темпы роста строительства составили 137,8%.



Программа строительства жилья через Государственную ипотечную компанию реализуется в семи областях и движется по своему пути. Построенные дома, согласно очереди, передаются гражданам.



В регионах также реализуются масштабные проекты. И в Джалал-Абадской области реализуются важные проекты в дорожной сфере, энергетике, промышленности и управлении.



Изменения, происходящие в областном центре, городе Жалал-Абад, вы сами видите.



Сегодня работа по превращению Жалал-Абада во второй экономический центр страны успешно продвигается. Кроме того, строительство международного аэропорта "Жалал-Абад" значительно повысит стратегическое значение региона.



В целом, реконструкция аэропортов в регионах и возведение новых международных аэропортов заслуживают особого внимания. В этом ряду стоит отметить и результаты аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО), проведенного в 2024 году.



Согласно оценке, соответствие ключевым требованиям авиационной безопасности Кыргызской Республики составило 85,76%, при этом заключение было вынесено без замечаний. Это яркое подтверждение того, что реформы в сфере авиации получили международное признание. И такой успех мы вправе с гордостью озвучить именно в День нашей Независимости.



Ну и символом развития Джалал-Абадской области и его города стало открытие нового административного здания.



В первую очередь, это здание не только украшает архитектуру города, но и улучшает работу органов власти, укрепляя координацию всех ведомств.



В то же время, администрация региона обеспечивает эффективную работу государственных служащих. Другими словами, благодаря совместной работе в одном месте и тесному взаимодействию повышается качество деятельности всех ведомств. Это способствует устойчивому росту и развитию региона.



Госслужащие, работающие здесь, вы являетесь движущей силой, обеспечивающей развитие области и города, создающей амбициозные планы и реализующей важные решения. Ваш труд - часть большой миссии построения нового Кыргызстана и превращения его в сильное государство. Пусть новый дом власти станет местом рождения судьбоносных идей и решений!



Уважаемые соотечественники!



Таким образом, проводимая государством последовательная работа находит поддержку и доверие у народа. Согласно данным Института стратегических инициатив, по итогам первых шести месяцев текущего года индекс доверия граждан к государственным органам составил 42,8 балла. На международной арене Кыргызстан также укрепляет свой авторитет, а новые уровни сотрудничества с соседними и партнерскими государствами приносят конкретные результаты.



Хочу отметить еще один важный факт: в этом году в истории лесного хозяйства страны впервые были приобретены 30 автомобилей марки JAC T8. Покупка осуществлена за счет собственных внебюджетных средств лесных хозяйств, полученных от продажи саженцев, древесины и оказания услуг населению. Эти машины значительно повысят мобильность сотрудников при работе в горных условиях.



Кроме того, к 34-й годовщине нашей Независимости принято решение передать всем айыльным аймакам страны автомобили в лизинг. Уверен, это повысит качество предоставляемых услуг на местах. Ведь чем динамичнее развивается каждый регион, тем сильнее становится наше государство.



Уважаемые соотечественники!



Перед нами стоят еще более масштабные цели. Принята Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года. Этот стратегический документ определяет приоритеты и задачи среднесрочного развития страны. Он направлен на обеспечение устойчивого роста, повышение качества жизни населения, раскрытие человеческого потенциала, укрепление духовных ценностей, которые служат основой единства общества и внутренней силы государства. Через реализацию программы до 2030 года мы сможем достичь ощутимых результатов, которые будут заметны каждому гражданину в повседневной жизни. Успех Национальной программы зависит от нашей сплоченности и готовности каждого внести свой вклад. Для достижения целей необходимо, чтобы и государство, и общество, и каждый гражданин работали сообща. Особенно это касается тех, кто выбрал государственную службу: быть рядом с народом, активно поддерживать темпы развития и неустанным трудом добиваться выполнения поставленных задач.



Сегодня, наряду с развитием семи областей, мы реализуем и масштабные проекты, способные изменить судьбу страны. В центре внимания - строительство ГЭС "Камбар-Ата-1", которая укрепит энергетическую безопасность и превратит Кыргызстан в энергетический центр Центральной Азии. Не менее важен проект железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан", которая пройдет именно через Жалал-Абад и восстановит дух Великого Шелкового пути, соединив Восток и Запад.



Также мы приняли решение собственными силами построить стратегическую автодорогу "Бедел", которая усилит связи с внешним миром, обеспечит рост экономики и развитие туризма. Этот проект расширит экспортные возможности Кыргызстана и откроет прямой выход на крупнейшие рынки - Китай и Европу.



Отмечу и новые достижения в горнодобывающей отрасли, включая рудник "Кумтор". Сегодня все природные богатства страны работают исключительно в интересах народа и на благо будущего Кыргызстана.



Дорогие кыргызстанцы!



Мы идем по пути строительства нового Кыргызстана. Конституционная реформа изменила архитектуру власти, в экономике появились признаки устойчивого роста, в обществе укрепляется стабильность. Внешняя политика приобрела многовекторный характер. В разных сферах наведен порядок, открыты новые возможности для развития и движения к светлому будущему. В результате народ вновь обрел доверие к государству. Другими словами, в каждой области жизни происходят заметные перемены, и они продолжаются.



Мы уже строим современные здания, новые предприятия, прокладываем дороги. Теперь нам необходимо сосредоточиться на формировании нового Кыргызстана, который будет отличаться не только внешними достижениями, но и внутренним богатством каждого гражданина - духовной чистотой, нравственностью, гостеприимством, широтой души, глубиной знаний. Мы должны реализовать цели, поставленные в моем первом Указе "О духовно-нравственном развитии личности и физическом воспитании" и в концепции "Уңгу жол".



Пришло время соединить наследие наших предков - традиции, обычаи и нравственные устои - с современными наукой и знаниями, чтобы сформировать новый облик кыргызского народа.



Каждый гражданин Кыргызстана должен гордиться своим государством, где бы он ни находился - на Родине или за ее пределами. В то же время мы все обязаны беречь независимость так же трепетно, как бережем зеницу ока. День независимости - это не просто дата в календаре. Это символ нашей свободы, дар Всевышнего и завет предков, а значит и великая ответственность.



Наш долг честно служить Родине и передать ее будущим поколениям. Пусть представители всех этносов любят Кыргызстан сердцем, гордятся его алым флагом, защищают и прославляют его имя!



Давайте укреплять единство, объединять усилия и вместе поднимать новый Кыргызстан до уровня развитых стран!



С Днем независимости вас!



Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу землю!" Источник - President.kg

