Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС

01:13 02.09.2025 Отказ от реформ ООН полностью подорвет доверие к организации - Токаев



Совпадением причин и следствий назвал президент Казахстана сложившуюся международную обстановку - отсутствие взаимного доверия и ответственности за будущее показали, что решать вопросы все равно можно только вместе



АСТАНА, 1 сен - Sputnik. Несмотря на то, что в сложных геополитических реалиях Организация Объединенных наций является универсальной и независимой, необходимость ее реформировать уже назрела, считает Касым-Жомарт Токаев.



И речь идет о ее ключевом органе – Совете безопасности, отметил президент.



"Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – подчеркнул Токаев.



Выступая на встрече в формате "ШОС плюс", президент Казахстана напомнил, что этот формат запустили в прошлом году в Астане, он органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.



Нестабильность на международной арене, по мнению Касым-Жомарта Токаева, вызвана совпадением причин и следствий.



"Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами", - подчеркнул президент Казахстана.



По его мнению, в этих условиях Шанхайская организация сотрудничества должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств.



Он высоко оценил выдвинутую председателем КНР на саммите инициативу по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащую долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества



Инициатива, считает Токаев, органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".



"Скоро мы отметим две знаковые исторические даты – 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к Победе великого китайского народа над японским милитаризмом", - отметил он.



Полный разгром Квантунской армии, добавил президент, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной.



"Эта юбилейная дата – хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв, – заявил Глава государства.



По словам президента, Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.



"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран – участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности", - добавил Токаев.



Он обратил внимание на дальнейшее развитие и сопряжение масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север – Юг" и Средний коридор.



Отдельно Токаев отметил особую актуальность задачи выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта.



Президент поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.



Мирзиеев: ШОС - одна из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка



Глава Узбекистана выступил на встрече в формате "ШОС плюс", выразив уверенность, что результаты нынешнего саммита послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнерства и устойчивому развитию.



ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Глава республики выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.



По его словам, формат "ШОС плюс", в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится все более востребованной площадкой для доверительного диалога.



Мирзиеев отметил, что Узбекистан поддерживает выдвинутую Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению.



"Глубоко символично, что наш саммит проходит в год празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Это не только важная историческая веха, но и напоминание. Мир не дается раз и навсегда, его нужно постоянно оберегать и укреплять. Важно остановить волну конфликтов и противостояний, восстановить доверие, стремление к мирному сосуществованию, уважение к общепризнанным принципам и нормам международного права. В этой связи поддерживаем выдвинутую Председателем Си Цзиньпином Инициативу по глобальному управлению", - сказал он.



Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.



Также Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание на ситуации в Секторе Газа.



"Вызывает глубокую обеспокоенность очередная эскалация обстановки и ухудшающееся положение населения в этом регионе. Только справедливое решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов" способно остановить конфликт на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.



Глава Узбекистана остановился на актуальных задачах многостороннего сотрудничества и озвучил ряд инициатив:



- приветствуем запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе;



- предлагаю провести в следующем году в Ташкенте первый экспертный "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности";



- Узбекистан готов к широкому взаимодействию с партнерами по ШОС в целях реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с Афганистаном;



- предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест" с привлечением всех заинтересованных партнеров. Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане;



- предлагаем создание Сети инновационно-технологических хабов ШОС для генерации новых идей и трансфера технологий;



- предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей "семьи ШОС".



Садыр Жапаров рассказал, что принесет расширение "ШОС плюс" региону и миру



БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Расширение формата до "ШОС плюс" позволит организации масштабировать проекты, увеличить их финансирование и способствовать экономической интеграции большего числа стран, заявил президент Садыр Жапаров.



Он выступил на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества формата "ШОС плюс" в Тяньцзине (Китай). Тема саммита - "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию".



По словам Жапарова, одним из ключевых направлений может стать создание международной транспортной сети с центром в Центральной Азии. Глава государства отметил, что в проектах государств - членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой.



"Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Сегодня организация известна своей приверженностью международному миру и стабильности. С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы, повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Жапаров.



Он отметил, что организация успешно справляется и с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла - терроризма, сепаратизма и экстремизма. Президент также обозначил особый потенциал таких направлений, как "зеленая" энергетика и цифровая экономика.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие на заседании Шанхайской организации сотрудничества



ДУШАНБЕ, 01.09.2025 /НИАТ "Ховар"/. 1 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в городе Тяньцзинь принял участие и выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон поблагодарил Руководителя принимающей страны – Китая уважаемого Си Цзиньпина за организацию мероприятия на высоком уровне и за искреннее гостеприимство.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон высоко оценил роль Шанхайской организации сотрудничества в развитии взаимодействия стран-участниц и счел необходимым дальнейшее расширение надежного политического диалога на пути к достижению созидательных целей.



"Считаем важным развивать сотрудничество в приоритетных направлениях экономики, включая транспорт и транзит, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, инновации и цифровизацию", - отметил Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон.



Глава нашего государства высказался о мерах Правительства Республики Таджикистан в направлении развития транспортной инфраструктуры и освоения гидроэнергетического потенциала Таджикистана.



Были представлены возможности Таджикистана по привлечению инвестиций в развитие промышленности, созданию современных предприятий по переработке полезных ископаемых и агропромышленного сектора.



Глава государства, с учетом потенциала природной среды Таджикистана призвал участников саммита к расширению сотрудничества в сфере туризма, особенно экологического, горного и лечебного туризма.



В ходе анализа ситуации с обеспечением региональной безопасности было признано необходимым сотрудничество государств-членов Организации в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и радикализмом во всех их проявлениях, а также с киберугрозами, незаконным оборотом наркотиков, и другими видами транснациональной преступной деятельности.



Лидер нации выразил признательность руководителям стран-членов ШОС за поддержку решения Совета глав государств о создании о создании Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.



Было подчеркнуто, что подписанные сегодня соглашения о создании Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС открывают новые перспективы для нашего взаимодействия в указанных направлениях.



Было отмечено, что в целях расширения многостороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом и его финансированием, по инициативе Таджикистана и при поддержке ООН активно продвигается "Душанбинский процесс по борьбе с терроризмом".



Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон еще раз подтвердил твердую и неизменную позицию Таджикистана в направлении решения сложной ситуации на Ближнем Востоке и в других раздираемых войной странах.



Глава нашего государства отметил, что переговоры и диалог являются единственным путем решения всех кризисов и конфликтов.



В сфере культуры было признано важным укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества с новыми образовательными и социальными проектами.



При этом партнеров призвали принять участие в Молодежном форуме стран Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в следующем году в Таджикистане.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напомнил о глобальных инициативах нашей страны, в том числе в направлении решения проблем, связанных с питьевой водой и сохранением ледников, и подчеркнул: "Таджикистан более двадцати лет продвигает глобальную повестку дня в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития, в частности развивает международные платформы "Душанбинский водный процесс" и "Душанбинский процесс по защите ледников".



Продвижение инициативы Таджикистана по принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении "Десятилетия укрепления мира ради будущих поколений" была обозначена в качестве продолжения усилий конструктивных мер нашей страны на международной арене.



Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость тесного взаимодействия стран "Семьи ШОС", ООН, региональных партнерских организаций, а также других заинтересованных сторон.



Приветствовалось присоединение Лаосской Народно-Демократической Республики в качестве пятнадцатого партнера по диалогу Организации.



В завершении заседания подписано 15 новых документов о сотрудничестве, в числе которых входит Соглашение о создании антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе. Источник - Sputnik

