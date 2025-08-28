|Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
12:33 02.09.2025
У нас всегда не хватает рублей в экономике - глава Нацбанка Казахстана
Накоплений российской валюты в стране нет, заявили в Национальном регуляторе
АСТАНА, 29 авг - Sputnik. Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что российский рубль очень широко используется в стране.
Например, при импорте товаров из России. При этом, рублевых накоплений мы не видим, сказал Сулейменов.
"Ситуация просто такая - у нас традиционно, можно сказать к сожалению, с Россией отрицательный торговый баланс. То есть, из России мы покупаем гораздо больше, чем продаем. Это значит, что нам нужно всегда больше рублей, чтобы купить из России нам нужно больше, нежели им нужно тенге или доллары", - отметил он.
Сейчас около 90% расчетов во взаимной торговле между Казахстаном и Россией производится в рублях, сказал Сулейменов.
"Из-за того, что у нас всегда не хватает рублей в экономике, нам приходится менять тенге через доллар, потом на рубль. Поэтому для рубля, сколько бы его там ни было у нас в стране, всегда есть способ его использования. Потому что банк или обменник, кто бы то ни было, покупая рубль продает его, а потом предприятие, покупая продукцию утилизирует рубль, чтобы заплатить своему российскому контрагенту. Поэтому накопления российского рубля не происходят, а происходит его постоянная утилизация. Так что нам нужно больше рубля и импорта, чем мы туда экспортируем", - заявил глава Нацбанка.
Прокомментировал Сулейменов и информацию в СМИ о повышенном спросе на казахстанские товары со стороны российских покупателей.
"Любая страна старается экспортировать как можно больше товаров. Это и выручка и поддержка бизнеса, чем больше у тебя клиентов, тем лучше. Поэтому я надеюсь, что те приграничные регионы, которые видят повышенный спрос, пользуются этим в хорошем смысле слова", - сказал глава Нацбанка.