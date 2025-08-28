Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике

12:33 02.09.2025

У нас всегда не хватает рублей в экономике - глава Нацбанка Казахстана



Накоплений российской валюты в стране нет, заявили в Национальном регуляторе



АСТАНА, 29 авг - Sputnik. Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что российский рубль очень широко используется в стране.



Например, при импорте товаров из России. При этом, рублевых накоплений мы не видим, сказал Сулейменов.



