S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"

12:40 02.09.2025 Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"

01-Sep-2025



- Коммерческая кредитная организация ОАО "Элдик Банк" в настоящее время является крупнейшим банком в Республике Кыргызстан по размеру активов после увеличения капитала правительством на 61,5 млрд сомов (около 700 млн долл. США).



- По нашему мнению, позитивное влияние на банк продолжит оказывать государственная поддержка, и он будет предоставлять банковские услуги розничным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП), одновременно расширяя свою деятельность за счет финансирования крупных инфраструктурных проектов.



- Мы присвоили "Элдик Банку" кредитные рейтинги на уровне "B+/B".



- Прогноз "Стабильный" по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по суверенным кредитным рейтингам Кыргызстана и наше мнение о том, что высокие запасы капитала и прочные связи с правительством страны позволят банку поддерживать характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.



ДУБАЙ (S&P Global Ratings), 28 августа 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings присвоило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента кыргызскому коммерческому банку ОАО "Элдик Банк" на уровне "B+/B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



S&P Global Ratings ожидает, что "Элдик Банк" сохранит свои лидирующие позиции на рынке и расширит свою деятельность, включив в нее финансирование крупных инфраструктурных проектов. "Элдик Банк" - один из ключевых игроков в банковском секторе Кыргызстана, характеризующийся сильными рыночными позициями и хорошей узнаваемостью бренда. По состоянию на 30 июня 2025 г. совокупные активы "Элдик Банка" составляли около 200 млрд сомов (около 2,3 млрд долл. США), что делает его крупнейшим банком в стране по объему активов. На долю банка приходится около 12% общего объема депозитов в Кыргызстане. На конец 2024 г. на предприятия сельскохозяйственного сектора приходилось около 27% кредитного портфеля компании, и это в стране, где сельское хозяйство играет жизненно важную роль в экономике. После вливания капитала правительством в размере 61,5 млрд сомов в 2025 г., как мы понимаем, "Элдик Банк", вероятно, расширит свой кредитный портфель за счет финансирования крупных инфраструктурных проектов, что может изменить структуру его кредитного портфеля и профиль риска, повысив риск концентрации на одном активе или контрагенте в среднесрочной перспективе. Правительство может играть более решающую роль в определении стратегии банка в будущем, чтобы в большей мере учитывать свою экономическую повестку и программу развития, но мы ожидаем, что практика корпоративного управления банка останется взвешенной, а бизнес-решения будут приниматься с учетом прибыльности, скорректированной с учетом риска. Недавнее приобретение банком одного из крупнейших отечественных операторов связи в стране, Sky Mobile, соответствует его стратегии по укреплению цифровой экосистемы и расширению клиентской базы.



Недавнее вливание капитала правительством Кыргызстана привело к укреплению и без того сильных показателей капитализации "Элдик Банка". Мы ожидаем, что коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), "Элдик Банка" останется на уровне значительно выше 15% в ближайшие два года после вливания капитала 1-го уровня со стороны правительства в размере 61,5 млрд сомов в июне-июле 2025 г. (по сравнению с собственным капиталом банка в размере 18,5 млрд сомов на конец 2024 г.). Одновременно "Элдик Банк" приобрел государственные облигации на сумму 60 млрд сомов сроком обращения 15 лет по купонной ставке 3% по амортизированной стоимости. Насколько мы понимаем, банк намерен держать эти ценные бумаги до погашения. Привлечение капитала поддерживает план банка по финансированию национальных инфраструктурных проектов и расширению отраслевого финансирования, а также амбиции банка по выходу на международные рынки ценных бумаг и расширению сотрудничества с мировыми финансовыми институтами. Как мы понимаем, банк пересматривает свой бизнес-план, и ему потребуется время, чтобы сформировать значительный портфель проектного финансирования. Поэтому мы ожидаем умеренного роста кредитного портфеля в ближайший год и продолжение дивидендных выплат в среднем на уровне 45–50% чистой прибыли. Мы ожидаем, что новый мандат банка по финансированию крупных инфраструктурных проектов в среднесрочной перспективе истощит его в настоящее время весьма значительные запасы капитала. Поэтому по результатам нашего сравнительного рейтингового анализа мы применили отрицательную корректировку, поскольку считаем, что оценка показателей капитализации и прибыльности как очень сильных носит временный характер. Это обусловливает нашу оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) банка на уровне "bb-", что соответствует нашему базовому уровню рейтинга банков, ведущих операционную деятельность преимущественно в Кыргызстане.



Мы ожидаем, что профиль риска банка изменится с расширением его мандата, однако его подверженность риску отраслевой волатильности, вероятно, сохранится на уровне выше среднего. Качество процедур андеррайтинга и системы управления рисками банка пройдет проверку в ближайшие несколько лет, в то время как темпы роста кредитного портфеля, его структура и концентрация могут существенно измениться в ближайшие годы. В то же время мы отмечаем улучшение баланса "Элдик Банка": доля кредитов с характеристиками Стадии 3 снизилась примерно до 6,4% на конец 2024 г. по сравнению с примерно 27% на конец 2021 г. Мы считаем уровень резервов на возможные потери по кредитам банка одним из самых низких среди кыргызских банков. Согласно отчетности, по состоянию на 31 декабря 2024 г. проблемные кредиты были обеспечены резервами на 46%. Наибольшую долю в портфеле кредитов "Элдик Банка" составляют потребительские кредиты (29%), за которыми следуют кредиты предприятиям сельскохозяйственного сектора (27%) и оптовой торговли (19%) - секторы, которые потенциально могут повлиять на профиль риска банка в случае экономического спада. Рост в направлении довольно сложного сегмента проектного финансирования, где у банка может не хватать опыта, со временем может оказать дополнительное давление на качество его активов и общий профиль рисков. Мы исходим из того, что банк будет принимать взвешенные решения, и прогнозируем, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам составят 1,5-1,8% в течение горизонта нашего прогнозирования, поскольку недавно возросший кредитный портфель начнет вызревать, а макроэкономические условия останутся достаточно благоприятными.



Мы ожидаем, что банк диверсифицирует свой профиль фондирования и продолжит поддерживать достаточные резервы ликвидности. Мы считаем, что показатели фондирования и ликвидности банка являются хорошими по сравнению с показателями сопоставимых кыргызских банков. Мы ожидаем, что рост клиентских депозитов, на долю которых на конец 2024 г. приходилось 83% базы фондирования, нормализуется в ближайшие несколько лет после рекордного увеличения на 160% в 2022 г., что приведет к трехкратному росту за 2022–2024 гг. В результате отношение кредитов к депозитам банка к концу 2024 г. достигло исторического минимума 58% (81% на конец 2020 г.), несмотря на динамичный рост кредитования за тот же период. Банк не привлекает финансирование с открытого рынка, но со временем ситуация, вероятно, изменится, поскольку он стремится использовать рынки капитала и сотрудничать с международными финансовыми институтами для финансирования крупных инфраструктурных проектов. Поэтому мы ожидаем, что соотношение кредитов к депозитам вернется к своим историческим уровням в течение следующих двух лет. По состоянию на 30 июня 2025 г. денежные средства и их эквиваленты составляли около 33% общего объема активов банка, и их объем вряд ли уменьшится в ближайшие 12–18 месяцев.



На наш взгляд, "Элдик Банк" является организацией, связанной с государством (ОСГ), имеющей высокую системную значимость в Кыргызстане. Банк играет важную роль и имеет тесные связи с правительством, и мы считаем, что с умеренно высокой вероятность он получит своевременную и достаточную экстраординарную государственную поддержку в случае необходимости. Являясь крупнейшим банком по размеру активов в Кыргызстане, мы ожидаем, что "Элдик Банка" сохранит свои функции по предоставлению финансирования в рамках различных государственных программ, поддержки предпринимательства и участию в финансировании инфраструктурных проектов в будущем. Мы считаем, что связи банка с государством являются прочными, учитывая тот факт, что правительство контролирует банк через Государственное агентство по управлению государственным имуществом. Таким образом, наша оценка кредитоспособности "Элдик Банка" учитывает постоянную финансовую поддержку со стороны правительства.



Мы не включаем в рейтинг банка дополнительные ступени за счет возможности получения экстраординарной поддержки со стороны государства. По нашему мнению, "Элдик Банка" характеризуется высокой значимостью для банковской системы страны и является ОСГ с умеренно высокой вероятностью получения поддержки от государства, и в настоящее время рейтинги банка не включают ступеней за счет фактора поддержки, поскольку оценка SACP на одну ступень выше уровня суверенного кредитного рейтинга "В+". В нашей оценке SACP банка учитывается текущая поддержка от государства в форме фондирования и капитала.



Наш рейтинг банка ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте. "Элдик Банк" подвержен экономическим рискам, связанным с ведением деятельности в Кыргызстане, а также зависит от кредитоспособности правительства. Как правило, мы не присваиваем банкам рейтинги на уровне выше суверенных ввиду возможного прямого и опосредованного влияния на их операционную деятельность, в том числе способность выполнять обязательства в иностранной валюте, потенциальной стрессовой ситуации на уровне правительства.



Прогноз "Стабильный" по рейтингам "Элдик Банка" отражает аналогичный прогноз по суверенным кредитным рейтингам Кыргызстана и наше мнение о том, что адекватные запасы капитала и прочные связи с правительством страны позволят банку поддерживать характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.



Мы можем понизить наши рейтинги "Элдик Банк" в ближайшие 12 месяцев в случае понижения суверенных кредитных рейтингов. Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае существенного ухудшения качества активов, что, однако, считаем маловероятным в ближайшей перспективе. Мы также можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае непредвиденной реализации нефинансовых рисков, то есть если банк столкнется с введением в отношении него санкций или вмешательством регулирующих органов, что, однако, не предусмотрено нашим базовым сценарием.



В ближайшие 12 месяцев позитивное рейтинговое действие в отношении банка будет зависеть от повышения суверенных рейтингов. Источник - S&P Global Ratings

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756806000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №977

- Указом Главы государства учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл"

- Кадровые перестановки

- Ядерная дата

- Новый мировой порядок, ШОС и Казахстан

- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%

- Казахстан и Таджикистан продолжают развивать стратегическое партнерство и союзничество

- Посол в РФ в Казахстане назвал сильной стороной, что 95% населения говорят по-русски

- У нас всегда не хватает рублей в экономике - глава Нацбанка Казахстана

