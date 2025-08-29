Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии

12:48 02.09.2025

29.08.2025



Масштабный и уникальный проект центра был инициирован постановлением Президента Узбекистана от 23 июня 2017 года, первый камень в его фундамент был заложен в праздник Рамазан хайит в 2018 году. Сегодня строительные работы подошли к финальной стадии.



29 августа Президент Шавкат Мирзиеев посетил Центр исламской цивилизации и ознакомился с ходом финальных работ по отделке и оснащению.



