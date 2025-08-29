|Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:48 02.09.2025
Строительство Центра исламской цивилизации в Узбекистане выходит на завершающий этап
29.08.2025
Масштабный и уникальный проект центра был инициирован постановлением Президента Узбекистана от 23 июня 2017 года, первый камень в его фундамент был заложен в праздник Рамазан хайит в 2018 году. Сегодня строительные работы подошли к финальной стадии.
29 августа Президент Шавкат Мирзиеев посетил Центр исламской цивилизации и ознакомился с ходом финальных работ по отделке и оснащению.
Величественный комплекс возводится в стиле древних архитектурных памятников. Национальные купола и порталы, изысканное сочетание традиционных орнаментов придают сооружению особый облик. По четырем сторонам комплекса воздвигнуты порталы высотой 34 метра, в центре возвышается купол в 65 метров.
Главное место в центре занимает зал Корана, где будет храниться духовная реликвия мусульманского мира - древний Усманский мусхаф. Также будут представлены рукописные экземпляры Корана, созданные в эпоху Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбек-хана, Темуридов и других династий, их переводы на староузбекский язык, а также уникальные рукописи из мировых собраний. Президент ознакомился с оформлением зала и дал соответствующие рекомендации.
В центре построен конференц-зал на 460 мест, оборудованный современной техникой для проведения международных встреч и форумов.
– Узбекистан обладает великой историей. Научное и культурное наследие наших предков оставило неизгладимый след в истории человечества. Уверен, что этот центр сыграет огромную роль в донесении этого наследия до мирового сообщества, – подчеркнул Шавкат Мирзиеев.
В комплексе будут действовать экспозиции "Цивилизации до ислама", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке", "Новый Узбекистан – новый Ренессанс". История этих периодов представлена артефактами, рукописями, изображениями и мультимедийными материалами. Подробно раскрывается многогранная деятельность таких великих мыслителей, как Хорезми, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сино, Бурханиддин Маргинани, Махмуд Замахшари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захириддин Бабур, Али Кушчи и других. Особое место уделено вкладу Имама Бухари, Имам Термези, Хакима Термези, Абу Мансура Матуриди, Абу Муина Насафи, Каффола Шаши, Абдулхолика Гиждувани, Нажмиддина Кубро, Бахауддина Накшбанди, Ходжи Ахрора Вали в развитие исламского просвещения.
Освещается и деятельность женщин, оставивших глубокий след в истории – Бибиханум, Хонзодабегим, Гавхаршодбегим, Гулбаданбегим, Нодирабегим, Увайси, Анбар Атын и других, которые были покровительницами науки и просвещения.
Отмечено, что центр призван стать местом глубокого изучения наследия предков и превращения его в живую силу, способную ответить на вызовы современности. Для этого будет налажено сотрудничество с Международной исламской академией Узбекистана, международными научно-просветительскими центрами имени Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и другими организациями, что позволит находить достойные научные ответы на современные вызовы.
Президент высоко оценил ход строительства, подчеркнув необходимость правильно организовать работу центра и постоянно обогащать его содержание.
– На протяжении восьми лет здесь велась огромная работа. Мы воздвигли величественный центр, глубину и содержание которого невозможно переоценить. Каждый гость, который посетит его, проникнется уважением к богатой истории нашего народа, к знаниям и мышлению предков, получит здесь мощный духовный заряд, – отметил Шавкат Мирзиеев.
Глава государства также ознакомился с построенными рядом торговыми и сервисными объектами, которые в будущем будут способствовать развитию туризма.