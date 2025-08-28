|Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:57 02.09.2025
Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению на саммите ШОС в Тяньцзине
Тяньцзинь, 1 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выдвинул Инициативу по глобальному управлению, призвав все страны работать сообща над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления.
Си Цзиньпин выступил с соответствующим заявлением, председательствуя на встрече "ШОС плюс" в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая.
Вышеупомянутая инициатива стала четвертой знаковой глобальной инициативой, выдвинутой Си Цзиньпином за последние несколько лет, после Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации.
Си Цзиньпин выделил пять принципов для Инициативы по глобальному управлению: обеспечивать суверенное равенство, соблюдать международное верховенство права, претворять в жизнь мультилатерализм, внедрять человекоцентричный подход, быть ориентированными на действия.
По словам председателя КНР, современные тенденции мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша остаются неизменными, однако мгла менталитета холодной войны, гегемонизма и протекционизма не рассеивается, новые угрозы и вызовы непрерывно нарастают, мир вступает в новый период нестабильности и трансформаций.
"Глобальное управление оказалось на новом перепутье", -- отметил Си Цзиньпин.
В этом году празднуются 80-летие Победы в Мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Председатель КНР подчеркнул необходимость решительной защиты статуса и авторитета ООН, отстаивания ее незаменимой и ключевой роли в глобальном управлении.
Си Цзиньпин подчеркнул, что все страны, независимо от размера, мощи и богатства, являются равноправными участниками глобального управления с равным правом принимать решения и получать выгоды.
"Не должно быть двойных стандартов, "домашние правила" малого числа стран не должны навязываться другим", -- указал китайский лидер.
Он призвал более эффективно противодействовать общим вызовам человечества, сокращать разрыв в развитии Севера и Юга и отстаивать общие интересы всех стран мира.
Как указал Си Цзиньпин, ШОС должна играть ведущую роль и подавать пример в реализации Инициативы по глобальному управлению, оставаясь силой стабильности в нынешнем неспокойном мире.
Генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа отметил, что ШОС предлагает "убедительную альтернативу менталитету игры с нулевой суммой", делая акцент на "умении слушать вместо диктата, солидарности вместо доминирования и совместном росте вместо изолированных выгод".
Основанная в Шанхае в июне 2001 года шестью странами, ШОС постепенно превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, сотрудничество в которой охватывает более 50 направлений, а совокупный объем экономики достигает почти 30 трлн долларов США.
Си Цзиньпин призвал организацию содействовать открытому сотрудничеству во всем мире. "Мы должны продолжать сносить стены, а не возводить их, стремиться к интеграции, а не к разрыву, продвигать высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и направлять развитие экономической глобализации в направлении большей всеобщей пользы и инклюзивности", -- указал председатель КНР.
По его словам, Китай готов поделиться возможностями своего обширного рынка и продолжит реализацию плана действий по высококачественному развитию торгово-экономической кооперации внутри "семьи ШОС".
Объем инвестиций КНР в экономики других стран-членов организации уже превысил 84 млрд долларов США, а годовой объем двусторонней торговли с ними составил более 500 млрд долларов.
Си Цзиньпин обратил особое внимание на возможность совместно пользоваться выгодами от прогресса искусственного интеллекта. Он также пригласил страны, обладающие соответствующим потенциалом, принять участие в строительстве Международной лунной исследовательской станции.
Председатель КНР указал на необходимость "категорически противостоять гегемонизму и политике силы", призвав ШОС стать опорой в продвижении многополярного мира и демократизации международных отношений.
Назвав Инициативу по глобальному управлению "своевременной и актуальной", участники встречи заявили, что она несет китайскую мудрость и предлагает китайские решения насущных проблем современного мира. Они отметили, что успешная практика ШОС по продвижению "шанхайского духа" может служить ярким примером для совершенствования глобального управления.
Бывший специальный помощник премьер-министра Пакистана Зафар-уд-Дин Махмуд указал, что данная инициатива является "насущной потребностью времени и общим устремлением мирового сообщества".
Он выразил надежду, что Инициатива по глобальному управлению принесет миру стабильность, терпимость, мир и инклюзивность.