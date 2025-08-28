Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов

12:57 02.09.2025

Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению на саммите ШОС в Тяньцзине



Тяньцзинь, 1 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выдвинул Инициативу по глобальному управлению, призвав все страны работать сообща над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления.



Си Цзиньпин выступил с соответствующим заявлением, председательствуя на встрече "ШОС плюс" в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая.



Вышеупомянутая инициатива стала четвертой знаковой глобальной инициативой, выдвинутой Си Цзиньпином за последние несколько лет, после Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации.



Си Цзиньпин выделил пять принципов для Инициативы по глобальному управлению: обеспечивать суверенное равенство, соблюдать международное верховенство права, претворять в жизнь мультилатерализм, внедрять человекоцентричный подход, быть ориентированными на действия.



