ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"

Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"

14:13 02.09.2025

Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"

02.09.2025



Увеличатся поставки из России в Китай по уже существующим и вновь создаваемым маршрутам.



В Пекине на встрече лидеров России, Китая и Монголии был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток". Об этом сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.



