ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"

Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
14:13 02.09.2025
Увеличатся поставки из России в Китай по уже существующим и вновь создаваемым маршрутам.
В Пекине на встрече лидеров России, Китая и Монголии был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток". Об этом сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров газа из России в Китай через Монголию. Срок действия соглашения составляет 30 лет. Также было решено увеличить поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с текущих 38 млрд кубометров до 44 млрд кубометров в год.
Кроме того, в рамках визита были подписаны коммерческие соглашения между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК). Согласно договоренностям, объем поставок газа по "Силе Сибири" будет увеличен с 38 до 44 млрд кубометров в год. Также планируется увеличить объемы поставок по проекту "Дальневосточный маршрут" с 10 до 12 млрд кубометров в год.
Миллер подчеркнул, что "Газпром" и КННК подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, который отражает следующий этап работы партнеров по новым проектам.
Отвечая на вопрос о валютных расчетах, Миллер отметил, что оплата производится в равных долях в рублях и юанях.
Глава "Газпрома" пояснил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, из-за более короткого расстояния транспортировки. Поставки газа в Китай ведутся с месторождений в Восточной Сибири, тогда как в Европу - из Западной Сибири. Из-за этого транспортные затраты на поставку газа в Китай значительно ниже.
Миллер также напомнил, что идея строительства 50-миллиардного газопровода в Китай через Монголию была предложена еще в прошлом десятилетии. Решение о строительстве "Силы Сибири 2" и газопровода "Союз-Восток" было принято до ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в 2019 году и начала физических поставок российского газа в Китай.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года в рамках долгосрочного договора с CNPC. С 2020 года объемы поставок превышают контрактные обязательства. В 2024 году по газопроводу было экспортировано 31,12 млрд кубометров газа. За первые восемь месяцев 2025 года "Газпром" увеличил поставки газа в Китай на 28%. 1 декабря 2024 года суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный уровень (38 млрд кубометров в год), что произошло на месяц раньше запланированного срока.
