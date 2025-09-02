 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 02.09.2025
Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
20:25 02.09.2025

Китай инвестирует в развитие Казахстана 15 миллиардов долларов
Особенно большие планы у Пекина и Астаны – в атомной отрасли

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.09.2025

2 сентября в Пекине состоялось знаковое событие – 8-е заседание казахско-китайского делового совета, которое прошло под председательством лидеров двух стран: президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна. Итогом этой встречи стало подписание более 70 документов на впечатляющую сумму свыше 15 млрд долл., что стало неоспоримым подтверждением прочности стратегических связей между Казахстаном и Китаем.

В заседании делового совета приняло участие более 500 представителей государственных структур и бизнес-кругов Казахстана и Китая, включая руководителей 70 ведущих китайских корпораций. В своем выступлении президент Токаев особо подчеркнул, что Китай является не просто надежным соседом, близким другом, но и незыблемым стратегическим партнером Казахстана. Он отметил, что объем инвестиций Китая в казахстанскую экономику уже достиг 27 млрд долл., назвав эту цифру "очень хорошим показателем" и выразив уверенность в ее дальнейшем росте.

Казахстан давно зарекомендовал себя как привлекательная площадка для китайского бизнеса. На территории республики успешно действует свыше 6 тыс. предприятий, созданных с участием китайского капитала. Среди них гиганты мирового масштаба, такие как CNPC, CITIC, SINOPEC и HUAWEI, чьи проекты вносят существенный вклад в экономическое развитие страны. Однако, как отметил президент Токаев, Казахстан ориентируется не только на крупные корпорации. Страна активно стремится создавать благоприятные условия для развития среднего и малого бизнеса из Китая, осознавая его ключевую роль в общем экономическом прогрессе.

Токаев, обращаясь к представителям китайского бизнеса, особо подчеркнул, что сегодня в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации самых амбициозных проектов. "Капитаны китайского бизнеса найдут в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций", – заявил глава государства. Он заверил, что этот важнейший вопрос будет находиться под особым контролем правительства Казахстана. Отметив исключительную роль китайских предпринимателей в укреплении взаимодействия между двумя странами, Токаев выразил уверенность, что "достигнутые договоренности станут мощным стимулом для экономического сотрудничества и придадут новый импульс стратегическому партнерству двух государств".

Касым-Жомарт Токаев также поделился с бизнесом итогами состоявшейся накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что, "поддерживая теплые личные отношения с председателем КНР, дорогим другом Си Цзиньпином, Астана и Пекин постоянно работают над расширением и углублением всего спектра казахстанско-китайского сотрудничества, делая ставку на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство".

Ключевым направлением двустороннего взаимодействия стала атомная отрасль. Лидеры двух стран договорились о стратегическом партнерстве, которое включает привлечение китайских технологий и подготовку специалистов. Напомним, Китай планирует построить две атомные станции в Казахстане. В связи с этим президент Токаев намерен встретиться с руководством компании CNNC, чтобы обсудить ее участие в этих проектах.

Обозначая приоритеты дальнейшего сотрудничества, глава Казахстана выделил два основных направления. Первое. Транспорт и логистика – ворота между Европой и Азией: Казахстан играет центральную роль в китайской инициативе "Пояс и путь", обеспечивая 85% континентальных перевозок между Китаем и Европой. Завершение строительства вторых путей на участке Достык–Мойынты к 2025 году увеличит пропускную способность транзитного коридора Китай–Европа через Казахстан в пять раз. Параллельно Астана работает над расширением потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году по нему было перевезено 4,5 млн т грузов (рост на 62%), а в планах – довести этот показатель до 10 млн т. Активно развиваются и каспийские порты Актау и Курык. Успешно реализованы такие совместные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане. Президент Токаев подчеркнул, что для китайских компаний использование транспортно-транзитного потенциала Казахстана открывает значительные возможности.

Второе. Энергетическая сфера – от традиционных источников к зеленой энергетике: в Атырауской области стартовало строительство завода по выпуску полиэтилена мощностью 1250 тыс. т в год с участием Sinopec. В этот масштабный проект будет инвестировано 7,4 млрд долл. Казахстан также заинтересован в модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте при участии CNPC. В области возобновляемой энергетики планируется реализация проектов с такими компаниями, как China Power International Holding и China Energy. Важным проектом является также строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Мангистауской области совместно с China Huadian Corporation.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к представителям китайского бизнеса, особо подчеркнул, что сегодня в стране созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации самых амбициозных проектов. "Капитаны китайского бизнеса найдут в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций", – заявил глава государства. Он заверил, что этот важнейший вопрос будет находиться под особым контролем правительства Казахстана.

Президент обратился к представителям китайского бизнеса, отметив их исключительную роль в укреплении взаимодействия между двумя странами. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут мощным стимулом для экономического сотрудничества и придадут новый импульс стратегическому партнерству двух государств.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756833900


