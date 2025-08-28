|ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
00:05 03.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 сентября в разрезе СВО. Русская армия готовится закрыть сообщение украинских войск у Оскольского водохранилища с Большой землей, до водной преграды нашим штурмовикам осталось 8 км.
Все направление пришло в движение
Краснолиманское оперативное направление начало щедро приносить нам хорошие новости о достижениях русских войск. К успехам в боях за Кременские леса, о которых мы писали всю прошлую неделю, добавились победы, одержанные при штурме оборонительного узла ВСУ в Торском и Заречном.
Наши штурмовики могут похвастаться локальными успехами в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. Однако на данный момент самое важное происходит севернее, в полосе сел Редкодуб – Глущенково – Андреевка. Там ВС РФ продолжают выполнять задачу по изоляции украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища, стремясь закрыть для снабжения и эвакуации тяжелого вооружения и техники площадь в десятки квадратных километров.
На данный момент наши войска сумели выйти к Малиевке. До ключевого населенного пункта Пески Радьковские осталось порядка 8 км. Вместе с тем фронт атаки в направлении Оскольского водохранилища расширяется на север, русские штурмовики выбили ВСУ из поселка Андреевка. Ситуация стала еще более серьезной для противника, нежели чем в середине июля, когда утрата им села Редкодуб вынудила 3-ю ОШБр атаковать для ликвидации образовавшегося оперативного выступа ВС РФ.
Тогда наш оперативный выступ ограничивался только селами Редкодуб и Карповка. А сейчас ситуация для ВСУ обострилась настолько, что украинское командование в очередной раз вынуждено опять атаковать Редкодуб. Замысел противника на этот раз менее амбициозен. Так как срезать выступ ему не под силу, он вынуждает русскую армию свернуть продвижение у Малиевки и резко сосредоточиться на обороне Редкодуба. ВСУ жизненно необходимо затормозить наши передовые соединения, так как выигранное время может позволить им перегруппировать силы и попытаться контратаковать в районе самой Малиевки. Таким образом украинские войска могут попытаться отсрочить изоляцию своих подразделений на восточном берегу Оскольского водохранилища.
Инструментарий информационной войны
Информационная война и пропаганда – это не самое смертоносное, но часто самое эффективное оружие. На поверхности лежат простые приемы – подмена понятий, жонглирование смыслами, эмоциональная подача. Но есть и более сложные методы, которые труднее заметить. Среди них – комбинированные вбросы с "якорями достоверности" и "консервация" материала: событие снимают сейчас, но показывают тогда, когда выгоднее.
У обывателя нет набора "контринструментов" – ни опыта, ни доступа к реальной картине на местах. Этим и пользуются украинские пропагандисты, превращая инсценировки в громкие "перемоги".
Сегодня украинские ресурсы распространили сообщение Генштаба ВСУ, основанное на подложном материале 425-го отдельного штурмового полка. В нем утверждалось о занятии села Удачное. Однако на самом деле противник оставил его еще на прошлой неделе, и теперь потребовалось "вернуть" населенный пункт хотя бы на картинке. При этом в западном секторе Покровского направления у ВСУ едва ли есть силы вновь пытаться удерживать крупное село.
425-й ОШП решил выйти из ситуации со свойственной украинской стороне "изящностью". Для ролика взяли кадры, где штурмовые группы стреляют из гранатомета в пустой дом, а затем устанавливают флаг незалежной на крыше здания на северо-западной окраине Удачного. Геопривязка не вызывает сомнений: показанное кирпичное строение в селе действительно единственное. Но снято это видео было, по всей видимости, еще в конце весны – начале лета, когда наши войска находились лишь на восточных окраинах, а ВСУ сохраняли контроль над населенным пунктом. Тогда был относительно спокойный период, позволявший готовить подобные "консервы". До места установки флага было около 1,5 км от тогдашних позиций ВС РФ – вполне безопасное расстояние. Активные боевые действия на участке возобновились лишь в июле.
Украинское командование среднего звена отлично отдает себе отчет в том, что те или иные позиции будут неизбежно потеряны. Разумеется, офицерам противника также очевидно, что вслед за утратой рубежа с высочайшей долей вероятности придет приказ вернуть его. А сил-то на это нет, но есть смекалка, камера и заблаговременно заготовленная "консерва".
Вчера, 1 сентября, главным событием дня стало формирование предпосылок для окружения украинских штурмовых подразделений в боях у Доброполья.