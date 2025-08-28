 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 03.09.2025
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
Архив
ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
00:05 03.09.2025

ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 сентября в разрезе СВО. Русская армия готовится закрыть сообщение украинских войск у Оскольского водохранилища с Большой землей, до водной преграды нашим штурмовикам осталось 8 км.

Все направление пришло в движение



Краснолиманское оперативное направление начало щедро приносить нам хорошие новости о достижениях русских войск. К успехам в боях за Кременские леса, о которых мы писали всю прошлую неделю, добавились победы, одержанные при штурме оборонительного узла ВСУ в Торском и Заречном.

Наши штурмовики могут похвастаться локальными успехами в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. Однако на данный момент самое важное происходит севернее, в полосе сел Редкодуб – Глущенково – Андреевка. Там ВС РФ продолжают выполнять задачу по изоляции украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища, стремясь закрыть для снабжения и эвакуации тяжелого вооружения и техники площадь в десятки квадратных километров.

На данный момент наши войска сумели выйти к Малиевке. До ключевого населенного пункта Пески Радьковские осталось порядка 8 км. Вместе с тем фронт атаки в направлении Оскольского водохранилища расширяется на север, русские штурмовики выбили ВСУ из поселка Андреевка. Ситуация стала еще более серьезной для противника, нежели чем в середине июля, когда утрата им села Редкодуб вынудила 3-ю ОШБр атаковать для ликвидации образовавшегося оперативного выступа ВС РФ.

Тогда наш оперативный выступ ограничивался только селами Редкодуб и Карповка. А сейчас ситуация для ВСУ обострилась настолько, что украинское командование в очередной раз вынуждено опять атаковать Редкодуб. Замысел противника на этот раз менее амбициозен. Так как срезать выступ ему не под силу, он вынуждает русскую армию свернуть продвижение у Малиевки и резко сосредоточиться на обороне Редкодуба. ВСУ жизненно необходимо затормозить наши передовые соединения, так как выигранное время может позволить им перегруппировать силы и попытаться контратаковать в районе самой Малиевки. Таким образом украинские войска могут попытаться отсрочить изоляцию своих подразделений на восточном берегу Оскольского водохранилища.

Инструментарий информационной войны

Информационная война и пропаганда – это не самое смертоносное, но часто самое эффективное оружие. На поверхности лежат простые приемы – подмена понятий, жонглирование смыслами, эмоциональная подача. Но есть и более сложные методы, которые труднее заметить. Среди них – комбинированные вбросы с "якорями достоверности" и "консервация" материала: событие снимают сейчас, но показывают тогда, когда выгоднее.

У обывателя нет набора "контринструментов" – ни опыта, ни доступа к реальной картине на местах. Этим и пользуются украинские пропагандисты, превращая инсценировки в громкие "перемоги".

Сегодня украинские ресурсы распространили сообщение Генштаба ВСУ, основанное на подложном материале 425-го отдельного штурмового полка. В нем утверждалось о занятии села Удачное. Однако на самом деле противник оставил его еще на прошлой неделе, и теперь потребовалось "вернуть" населенный пункт хотя бы на картинке. При этом в западном секторе Покровского направления у ВСУ едва ли есть силы вновь пытаться удерживать крупное село.

425-й ОШП решил выйти из ситуации со свойственной украинской стороне "изящностью". Для ролика взяли кадры, где штурмовые группы стреляют из гранатомета в пустой дом, а затем устанавливают флаг незалежной на крыше здания на северо-западной окраине Удачного. Геопривязка не вызывает сомнений: показанное кирпичное строение в селе действительно единственное. Но снято это видео было, по всей видимости, еще в конце весны – начале лета, когда наши войска находились лишь на восточных окраинах, а ВСУ сохраняли контроль над населенным пунктом. Тогда был относительно спокойный период, позволявший готовить подобные "консервы". До места установки флага было около 1,5 км от тогдашних позиций ВС РФ – вполне безопасное расстояние. Активные боевые действия на участке возобновились лишь в июле.

Украинское командование среднего звена отлично отдает себе отчет в том, что те или иные позиции будут неизбежно потеряны. Разумеется, офицерам противника также очевидно, что вслед за утратой рубежа с высочайшей долей вероятности придет приказ вернуть его. А сил-то на это нет, но есть смекалка, камера и заблаговременно заготовленная "консерва".

Вчера, 1 сентября, главным событием дня стало формирование предпосылок для окружения украинских штурмовых подразделений в боях у Доброполья.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756847100


