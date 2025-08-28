ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября

00:05 03.09.2025

ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 сентября в разрезе СВО. Русская армия готовится закрыть сообщение украинских войск у Оскольского водохранилища с Большой землей, до водной преграды нашим штурмовикам осталось 8 км.



Все направление пришло в движение



