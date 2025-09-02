Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова

00:35 03.09.2025 Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре?

Фон дер Ляйен пытается перестроить европейскую бюрократию на военный лад



02.09.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Представленную фотографию суровой действительности из жизни фон дер Ляйен трудно было не заметить. Как с придыханием пишет брюссельский Euractiv, "вооруженные белорусские солдаты оказались в пределах слышимости Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье, когда она общалась с журналистами вместе с Дональдом Туском на польско-белорусской границе. Войска(!) подошли к стальному забору, который Варшава построила, чтобы блокировать незваных гостей… Силы, лояльные Минску – ключевому винтику в военной машине Владимира Путина, – бросающие свирепые взгляды на главу ЕС и премьер-министра Польши, стали образцом того, как удачно завершились дипломатические выходные".



Страх и ужас! Правда, никого по ту сторону забора не видно, но то, что эти "войска" не обрушили шквал огня из всех орудий на мужественную Урсулу, можно объяснить, видимо, только счастливой случайностью. И вообще минувшая неделя в Европе прошла под флагом инспекции "пограничных территорий" с Россией, предпринятой "железной" главой Еврокомиссии, почему-то не догадавшейся надеть бронежилет. Каких же удач нахваталась за неделю Урсула?



Удачно анонсировала "перевооружение Европы", для чего ей понадобится 800 миллиардов евро – больше трети общих военных расходов всех стран мира. Сейчас в ЕС тратят на это примерно 325 миллиардов (1,8% общего ВВП), но "участники ЕС могли бы мобилизовать до 650 миллиардов в течение следующих четырех лет, добавив 1,5% ВВП к оборонным бюджетам", подсчитала глава Еврокомиссии. В Копенгагене министры иностранных дел ее послушали, долго обсуждали, как поддержать Украину перед очевидным финалом войны, но так и не смогли договориться об использовании своего "фонда мира" стоимостью 17 миллиардов евро для продолжения войны за счет поставок американского оружия Украине по новой схеме НАТО. Все из-за Венгрии, конечно, которую глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас обвинила в блокаде.



Но фон дер Ляйен не унывала и называла Президента России Путина "хищником" в Латвии, Финляндии, Польше, Эстонии и Болгарии, где посещала оружейные заводы и предлагала свои долгосрочные бюджетные ассигнования в качестве укрепления оборонных планов для "прифронтовых государств".



Неудача, конечно, что вопрос о передаче Украине миллиардов замороженных российских активов, не нанося ущерба репутации евро и не погружаясь в юридическую трясину, оказался нерешенным, и пока Киев получил всего 3,7 миллиарда евро сверхприбыли от уворованных средств, что намного меньше того, что потребуется для восстановления страны. Зато фон дер Ляйен удачно порадовала Financial Times, заявив, что у государств-членов ЕС уже есть "четкая дорожная карта развертывания (войск на Украине) и довольно точные планы": "Эта работа продвигается очень хорошо", – считает "железная" Урсула. А вот канцлер Фридрих Мерц так не считает, заявив в воскресенье в эфире ZDF, что "на данный момент никто не говорит о наземных войсках на Украине" и что лидеры ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса в Елисейском дворце Эммануэля Макрона в четверг.



Прошвырнувшись в выходные еще и по Литве с Румынией, фон дер Ляйен толкнула речь, в которой коротко и решительно изложила план по поддержке Украины "после окончания российского вторжения", состоящий из трех "надо": укрепить армию Киева, развернуть многонациональную систему обеспечения безопасности, введя войска "коалиции желающих, и принять Киев в блок. Всего ничего. Но как раз тут из Берлина раздался вопль Бориса Писториуса: "Урсула фон дер Ляйен не является главнокомандующим в Европе!" Министр обороны Германии буквально вознегодовал: "ЕС вообще не компетентен размещать войска на Украине" и "совершенно неправильно" говорить об этом публично на данном этапе".



Важно отметить, что берлинское "нет!" провело разделительную линию между Берлином и Брюсселем всего за несколько дней до той самой встречи в Париже в ближайший четверг, на которой европейские лидеры должны конкретизировать планы по сдерживанию России после войны, которую они никак не хотят закончить. Широко шагающая в прошедшие выходные через границы подопечных стран Урсула, видимо, проморгала, что размещение европейских солдат на Украине есть дело национальных правительств, как она сама утверждала, формируя "коалицию желающих" как "свободную группу столиц, отдельную от ЕС, во главе с Францией и Великобританией". Но на марше, да еще когда хочется, чтоб все "в ногу", бывает…



Резкая отповедь Писториуса показывает, насколько опасной остается идея ввода на Украину войск Германии, страны с третьей по численности армией в ЕС после Польши и Франции, для общества, в котором все еще глубоко коренится страх войны, возникший после 1945 года. Сменявшие друг друга правительства Германии, даже во главе с воинственно настроенным Мерцем, подчеркивали, что разговоры о развертывании войск должны быть самым последним шагом еще и потому, что умножают поддержку "Альтернативы для Германии", ведущую сейчас антиправительственную кампанию по поводу призыва на военную службу.



Понятно, что фон дер Ляйен хорошо знакома с давлением справа в Германии, она и сама не очень давно возглавляла тамошнее министерство обороны. Итоги ее работы сегодня расхлебывает как раз Писториус. В 2014-2019 годах она деятельно разрушала бундесвер по указанию своей подруги Меркель, превратив его в "проект по разоружению". Причем тактика руководства фон дер Ляйен заключалась в следующем, пишет австрийская eXXpress: "Чтобы скрыть свои ошибочные решения в прежних областях деятельности, она перепрыгивает на новую тему". Прыгает Ляйен и сейчас. Причем только вперед, к войне с Россией.



То, что создание вооруженных сил под командой Брюсселя технически невозможно, потому что у ЕС нет для этого никаких полномочий, понимают все. Ну кроме "железной" Ляйен. В Брюсселе, конечно, есть "стратегический штаб, где несколько генералов сидят вместе и пьют кофе, но нет командной структуры", отмечает eXXpress. Поэтому обеспечение мира является "прерогативой исключительно глав правительств или министров обороны". А у верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас есть в лучшем случае функция секретаря, так что ее роль в международных делах еще более проблематична, чем у Ляйен. Бывший премьер-министр Эстонии представляет карликовый в масштабах Европы народ, который чувствует себя неуютно по соседству со страной, когда-то давшей ему государственность, и "Каллас считает, что от имени этого народа она может давать указания другим европейским государствам?", сомневается eXXpress.



Совершенно справедливо, что на вопросы о том, кто и сколько должен отправлять евро-солдат на Украину? с каким вооружением? с какой задачей? кто будет решать, что произошло нарушение границы? где будет размещаться контингент? и, главное, зачем он там будет нужен после заключения мирного договора, в Европе не ответит никто. Пока не спросит согласия России. Но противоречить здравому смыслу и резонам своих "подопечных по ЕС" фон дер Ляйен привычно. И пока страны-члены помалкивают и не вмешиваются, "эта женщина делает все, что хочет", начиная с закупки в ковидном 2020 году 1,8 миллиарда доз вакцины (по 4 штуки на евроголову). Она использует вакуум власти, который возникает из-за того, что европейские национальные лидеры привычно прячутся за "единой Европой", чтобы самим "не марать руки". Иными словами, Брюссель берет на себя ответственность распоряжаться общими деньгами и политикой на свой вкус, а главы государств согласно кивают головами Еврокомиссии, чтобы самим остаться в стороне. Такой страусиный синдром для большинства государств, членов ЕС, как им кажется, хорошо просчитан: бюджет Европейского союза формируется в основном из прямых взносов стран-участниц. И эти 2,67 триллиона евро на 88% приходятся на 11 стран, но главными донорами в этом году, как, впрочем, и всегда, стали Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро). Остальные – как Васьки, слушают да едят бюджет. В брюссельском докладе Европейского оборонного агентства радостная для фон дер Ляйен весть: инвестиции ЕС в оборону достигли рекордного уровня в 2024 году, составив 106 миллиардов. И такая тенденция совершенно точно сохранится в 2025 году, в результате чего расходы на оборонные инвестиции приблизятся к 130 миллиардам евро. Но все еще не 800 "на перевооружение"…



Васьки безусловно, понимают, что "европейская командная структура" отсутствует, подмененная произволом 27 комиссаров во главе с фон дер Ляйен. Но помалкивают. Так что пока никто и ничто не мешало ей править в Брюсселе, отмечаясь гипертрофированным самомнением, поразительным упрямством в достижении цели – даже по головам и по трупам. К примеру, украинским. Находясь в очевидной конфронтации с "коллегами" по ЕС и в скандалах на всяком рабочем месте, изобретая выдуманных врагов в отсутствие реальных на горизонте, она остается загадкой для политологов даже в ЕС, пока не заглянешь в справочник по медицине. "Непомерный эгоцентризм, чрезмерное и необремененное особыми достоинствами самолюбие, враждебное отношение к людям, склонность к активным или пассивным агрессивным действиям, отсутствие альтруистических побуждений и обеднение высших чувств. Таким пациентам чужды высокие идеалы и ценности, из этого вытекают отсутствие напряженной борьбы мотивов, а также та легкость, с какой принимаются решения. Отрыв от реальности и погоня за призраком безопасности препятствуют им изменить свое поведение, даже если они этого хотят. Обычно такие люди неспособны добиться существенных успехов в основных сферах жизнедеятельности, если понимать под этим любовь, дружбу, труд и творчество…" Это паранойяльная психопатия, господа.



Главным убеждением пациентов такого рода является то, что они исключительные, выдающиеся личности, чего окружающие не в силах понять. Именно поэтому "Россия даже заблокировала навигатор самолета фон дер Ляйен, когда она совершала поездку по прифронтовым странам, чтобы укрепить оборону Европы", – считает Euractiv.



Пусть считает. Но у нас говорят: кошка скребет на свое хребет. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756848900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №977

- Указом Главы государства учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл"

- Кадровые перестановки

- Ядерная дата

- Новый мировой порядок, ШОС и Казахстан

- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%

- Казахстан и Таджикистан продолжают развивать стратегическое партнерство и союзничество

- Посол в РФ в Казахстане назвал сильной стороной, что 95% населения говорят по-русски

- У нас всегда не хватает рублей в экономике - глава Нацбанка Казахстана

