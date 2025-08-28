Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина

Как Китай, Россия и Монголия договаривались про "Силу Сибири-2" и до чего договорились



2 сентября президент России Владимир Путин в Пекине в рамках официального визита в Китай встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом Монголии, и в результате, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, был подписан величественный меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Кроме того, в этот день, в отличие от предыдущего, никто никуда не опоздал, и это тоже является большим плюсом.



У китайцев все устроено образцово. Если нужно подойти к Дому народных собраний (ДНС) на площади Тяньаньмэнь к 9:30, значит, раньше подходить бессмысленно. То же и позже.



Ведь если ты подойдешь раньше, то можешь помешать делегации Узбекистана во главе с его президентом Шавкатом Мирзиеевым, который как раз покидает расположение ДНС. А ему не следует мешать.



Как же так, думаешь ты, ведь только 9 утра. А вот так: у Шавката Мирзиеева как раз закончилась двусторонняя встреча с председателем КНР. И известно не только когда она начинается, а и когда заканчивается.



Так что, конечно, накануне в городе Тяньцзине организаторы очень удивились, когда вовремя не застали на церемонии фотографирования саммита "ШОС плюс" президента России Владимира Путина. Ведь просили же быть вовремя. Все были готовы. Больше 20 лидеров разных стран. Владимир Путин между тем задержался в своей резиденции: у него одна за другой шли двусторонние встречи. И роковой стала встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который тоже в конце концов опоздал.



И что же китайцы? Они ждали 15 минут. И у них появился выбор. Сфотографироваться лидерам "ШОС плюс" без отсутствующих. Или ждать и надеяться. Но им ничего не обещали.



И они отменили церемонию фотографирования. Без Владимира Путина и Реджепа Эрдогана они оценили ее как бессмысленную.



Перечислять лидеров, которым было отказано в фотографировании, не стану: это больно.



Китайцы, говорят, в целом мужественно перенесли удар. Они только деликатно выговаривали российской стороне: "Мы-то к вам всегда вовремя приезжаем… Вот помните, 9 Мая..."



И, может быть, больше так не будет.







На трехстороннюю встречу (Китай, Россия, Монголия) на следующее утро все приехали вовремя. Для чего она потребовалась, вот вопрос. Но ни у кого вокруг такого вопроса, кажется, не возникало: встреча и встреча, а что такого. Еще одной встречей больше... Тем более что никаких комментариев после нее не было, а журналисты стали свидетелями лишь крепких рукопожатий: Си Цзиньпин, стоявший в центре, вдруг с силой привлек обоих коллег к себе, а Владимир Путин решил, что он хочет лишний раз поздороваться, и протянул ему руку. Си Цзиньпин, у которого в планах такого, кажется, не было - он хотел только, чтобы все стояли поближе, переменил решение и пожал протянутую руку. Все решалось, как обычно, на ходу.



Затем происходила двусторонняя встреча Китай-Россия. Тут уж российская сторона показала себя. Нет, ну были все! За столом сидел, по-моему, кабинет министров почти в полном составе, включая некоторых силовиков: министр обороны Андрей Белоусов по дороге мирно (подчеркиваю - мирно, что для него по идее нехарактерно) беседовал с главой "Сбера" Германом Грефом, который в своих полукроссовках на белой подошве выгодно (а в случае со "Сбером" это главное) выделялся на этом мрачноватом, прямо скажем, фоне людей, идущих на помпезную двусторонку как на заклание: с унылой неизбежностью на этапе принятия, который наступил еще в комнате отдыха, где группе ожидающих пришлось провести часа полтора драгоценного по меркам простого человека времени.



И только министр сельского хозяйства Оксана Лут поддерживала полукроссовки Германа Грефа своими подсолнухами. Они были щедро разбросаны по ее юбке (да, странно, если бы в ее случае это были, например, автозапчасти).



Так вот за столом сидел кабинет министров (напротив - их китайские коллеги), а во втором и в третьем рядах - весь магический российский бизнес. Давайте я просто перечислю: Алексей Миллер, Геннадий Тимченко, Борис Титов, Алексей Лихачев, Андрей Костин, упомянутый Герман Греф, Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Сергей Чемезов.... Нет, не всех еще перечислил, и всех не перечислить... И вот сидели они там, на непривычной для себя второй и третьей линиях (а что ж, в случае с Китаем пришлось посторониться), причем не то чтобы даже за спинами министров, а с краю, ближе к выходу - и это было как раз кстати, ибо в какой-то момент, когда группа министров (тоже не все) ушла в одну дверь, чтобы поехать на чаепитие совсем уж узким составом, бизнес вышел не в ту, а в другую: ему в этот раз, такой редкий случай, не накрыли.



Бизнесмены разбредались по бескрайнему ДНС с его 12-метровыми потолками, не зная, кажется, чем тут себя еще занять, и теперь на их фоне выгодно выделялся другой человек. Это был глава "Газпрома" Алексей Миллер.



В какой-то момент сотрудники пресс-службы президента начали искать камеру для него. Это в итоге оказалась камера "Первого канала". А потом и "Второго". Я услышал, что Алексей Миллер хочет сделать заявление.



- Важное? - уточнил я у него на всякий случай.



Алексей Миллер многозначительно посмотрел на меня. Я понял, что есть вещи, насчет которых лучше даже не думать.



И господин Миллер рассказал, что сегодня утром подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".



Это было, похоже, и правда событие, причем уже долгожданное. Даже, можно сказать, уже не верилось.



- Через транзитный газопровод "Союз Восток" по территории Монголии можно будет доставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа,- продолжал глава "Газпрома".- Кроме того, в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) - в частности, по увеличению поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов.



- Цена газа для Китая будет ниже, чем для Европы? - поинтересовался кто-то у Алексея Миллера.



- Поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождения в Западной Сибири, которое расположено значительно дальше, чем месторождение Восточной Сибири,- подробно вроде бы разъяснял Алексей Миллер.- Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже.



Из разъяснения непонятно было, конечно, что все-таки с ценой для Китая, а это ведь краеугольный, как известно, вопрос проекта.



Если юридически, как выразился Алексей Миллер, обязывающий меморандум был наконец подписан, значит, российская сторона пошла на уступки. Не могла не пойти.



Тут все встало наконец на свои места. Смысл трехсторонней встречи был наконец ясен. Об этом окончательно и договаривались лидеры Китая, Монголии и России более или менее ранним утром. И, значит, договорились.



- Это же решение, к которому вы так долго шли,- сказал я господину Миллеру.



- Проект будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире, поэтому, конечно, такие вопросы очень быстро не решаются,- подтвердил господин Миллер.



Да, тут было что подтвердить.



- Этот проект и был, видимо, освещен сегодня на трехсторонней встрече? - попробовал уточнить я.



- Ну, вы знаете, я не представитель администрации президента,- откликнулся Алексей Миллер,- поэтому не уполномочен комментировать, какие решения были приняты на трехсторонней встрече...



Нет-нет, этого от него и не требовалось.



- Я комментирую те документы, которые подписаны на коммерческом уровне между компанией "Газпром" и компанией КННК.



- Но меморандум был подписан ведь только сегодня после встречи?



- Сегодня,- снова подтвердил господин Миллер.



Глава "Газпрома" отошел к коллегам, а я в какой-то момент понял, что недоспросил его. Ведь известно, что в истории с этим проектом долго сомневалась Монголия, а значит, и с ней удалось договориться, то есть, надо полагать, газопровод по ее территории Монголия финансировать не будет.



Я тогда опять подошел к Алексею Миллеру и спросил, преодолены ли все проблемы с Монголией, о которых около года назад вслух говорил в том числе и Владимир Путин.



- Мы сейчас говорим о том, что проект можно начинать выполнять завтра,- отчего-то крайне негромко, едва не оглядевшись по сторонам, рассказал глава "Газпрома".- В том числе проведена успешная экспертиза профильными министерствами Монголии, готова проектно-сметная документация по этому маршруту, разработано технико-экономическое обоснование, подведены проектные изыскательские работы, определены конфигурация проекта и протяженность маршрута... Количество компрессорных станций, и так далее, и так далее, и так далее... То есть на сегодняшний день, если говорить о газопроводе "Союз Восток", если говорить о готовности строительства магистрального газопровода от границы от России и Монголии до границы Монголии и Китая, то там 100 процентов...



Интонация стала совсем уже заговорщицкой. Я даже думал уже, нужно ли мне это знать.



- День Победы? - уточнил я.



В конце концов, больше ни у кого в этом здании с гулким эхом сегодня утром даже близко таких побед не было.



Более того, между прочим, в присутствии президентов не было подписано ни одного соглашения, не сделано общего заявления, как обычно бывает в разгар развивающегося на наших глазах официального визита. Год назад в этом же здании подписали, например, много чего, чтобы не казалось пустовато.



А тут просто в какой-то момент взяли да уехали в сад, по которому потом более или менее демонстративно прогуливались.



- Ну, это вы оцениваете,- пожал плечами Алексей Миллер.



- Но у вас же есть свое мнение о том, что вы делаете,- предположил я.



- Можно думать все что угодно,- разъяснил Алексей Миллер,- но есть результат.



Впрочем, еще через некоторое время эту новость и этот результат заслонил другой.



В Пекин наконец приехал бронепоезд с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном на борту.



***



Братиславный малый

Владимиру Путину не показалось мало, когда к нему в гости в Пекине заехал словацкий премьер Роберт Фицо



2 сентября после встреч в Доме народных собраний Владимир Путин переехал в резиденцию "Дяоюйтай", где начал непрерывные двусторонние встречи. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников фокусируется на одной из них, со словацким премьером Робертом Фицо, и обращает внимание на то, что ни с кем из своих коллег Владимир Путин не разговаривал так долго, подробно разобрав все его публицистичные тезисы.



Пока члены российской делегации ждали Роберта Фицо и своих словацких коллег, скучно им не было. Сергей Лавров рассказал что-то такое, отчего помощник президента Юрий Ушаков буквально согнулся в три погибели, а заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин пытался сдержать хохот, да только куда там.







Но все-таки к моменту появления Владимира Путина и Роберта Фицо им удалось взять себя в руки.



- Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство,- признался российский президент.- Она, политика, дает положительный результат. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели. И в этой связи хочу отметить, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.



Это, правда, как известно, зависит не только от нее. Россия может оставаться надежным поставщиком, но это не значит, что Словакия будет получать газ из России.



- Тем не менее мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями,- говорил господин Путин.- Когда-то у нас был товарооборот в $10 млрд, если в долларовом эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4% (видимо, от $10 млрд.- А. К.).



То есть, можно сказать, совсем упал и просто лежит. И энергоносители поставляются, очевидно, таким образом, что не идут в зачет взаимному товарообороту.



Роберт Фицо, конечно, готовился к встрече и думал о том, как начать. Что ж, он решил рубить сплеча:



- Вначале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?

- Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный. Приятный вопрос! - убеждал Роберта Фицо Владимир Путин в том, что тот не должен ничего стесняться и прав, что сразу задал такой странный все-таки на первый взгляд вопрос.- Это каждого из нас касается!



Возможно, Владимир Путин, давший от неожиданности такой искренний ответ, имел в виду, что Роберт Фицо и сам-то не так уж давно чудом выжил после покушения и тяжелых ранений, когда нападавший стрелял в него просто в упор.



- Поверьте мне, я не жалею, что я приехал! - воскликнул Роберт Фицо.



Что ж, двусторонка уже обещала быть нескучной.



- И я,- продолжал он,- просто не принимаю ту критику, с которой пришли отдельные страны-члены ЕС, потому что у меня в голове все по полочкам разложено и я знаю, что народы бывшего Советского Союза и Китай заплатили больше всех за победу! Еще раз благодарю за гостеприимство!



Он говорил с таким видом, словно это Владимир Путин был хозяином в Пекине, а он, Роберт Фицо, приехал к нему с рабочим визитом. Или он, например, благодарил за встречу еще в Москве 9 мая этого года.



- Господин президент,- говорил словацкий премьер,- я хочу подтвердить, что наша политика в Словакии, что касается Второй мировой войны, направлена на почет всем жертвам. Мы уважаем все жертвы...



Даже сейчас Роберт Фицо, казалось, спорил с кем-то. Так, скорее всего, и было, ибо таким образом дела обстоят не везде в Европе.



- И мы будем продолжать сотрудничество с вашим посольством в области реконструкции военных кладбищ! - добавил он.- У нас один совместный проект в городе Михаловце... Мы даже не справляемся с вашими темпами! Но хочу заверить вас, что все обязательства, которые мы приняли, сбудутся во всей Словакии... В этой связи вы можете полагаться полностью на нас.



Между тем у Роберта Фицо была, как выяснилось, заготовлена полноценная речь, какую не произносят в начале протокольных встреч на двусторонних переговорах. А он намерен был произнести. И до сих пор мы слышали, оказывается, только вступление к этой речи.



- Господин президент,- заявил премьер,- я бы хотел представить вам хорошее послание. Вы знаете, что мы страна - член Евросоюза и НАТО.



Владимир Путин кивнул с таким видом, что было понятно: он такими подробностями давно не интересуется.



- Мы считаем наше членство нашим жизненным пространством,- говорил словацкий премьер.- Я не отношусь к тем политикам, господин президент, которые будут рассказывать сказки! Я говорю прямо и откровенно... Наверное, СМИ будут смеяться, но вашему пресс-секретарю я начал говорить одну историю о лягушке или о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой! И я иногда очень разочарован, что Евросоюз, несмотря на то что я высоко уважаю Евросоюз, не способен реагировать на движение в мире! И я не понимаю некоторые решения Евросоюза!



Ого, Роберт Фицо сравнил ЕС с жабой. Даже для Дмитрия Медведева это была бы не проходная метафора. А ведь господину Фицо придется вернуться туда, в то болото... Или он что-то решил для себя?



- Что касается поставок газа, который мы получаем через TurkStream, то объемы постепенно увеличиваются, мы уже почти достигаем 4 млрд кубометров. И мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру!



Но чьи атаки он имел в виду? Да ведь ясно чьи:



- В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгороде. И я буду очень серьезно открывать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру (на нефтепровод "Дружба", очевидно.- А. К.)! Вы, наверное, знаете решение Еврокомиссии относительно REPowerEU, то есть про остановку транспортировки газа, нефти с 2027 года. Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе,- пообещал он.- И я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться и что REPowerEU не будет действовать, потому что он наносит нам большой вред.



Такое впечатление, что это давно была не вступительная речь, а сами переговоры безо всяких скидок на протокол и дипломатию. Роберт Фицо словно не замечал журналистов.



Интересно, что их не замечал и Владимир Путин, который только и делал одну за другой пометки в своих записях на столике возле него. То есть он явно хотел прокомментировать речь словацкого премьера. Поэтому он и не прерывал собеседника: ждал, когда тот выговорится. А господин Фицо, в свою очередь, увлекся, так как его внимательно слушали и поощрительно кивали, не собираясь останавливать. И это был снежный ком, который катился на нас, лихорадочно наматывая на себя новые пласты безудержной информации.



- Могу сказать,- добавил Роберт Фицо,- что Словацкая Республика собирается построить новый реактор, который будет в руках государства, мощностью 1100 мегаватт!



Тут уж не удержался и поощрительно кивнул, конечно, уже глава "Росатома" Алексей Лихачев, до сих пор сохранявший спокойствие.



- Мы общаемся с американской компанией Westinghouse,- пояснил Роберт Фицо.- Вы знаете, что все реакторы, которые имеются в Словакии, советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше чем половину потребления электроэнергии в Словакии. Я был бы очень рад, если было бы российско-американское сотрудничество в этой области!



Вот он, новый Анкоридж. Если Россия и США и искали, что бы такое сделать теперь вместе в качестве позитивного примера после такой встречи, то не надо больше искать. Все нашел Роберт Фицо.



- И хорошо было бы общаться с компанией с Westinghouse в этой области,- предложил словацкий премьер.- Поэтому, если вы согласитесь, господин президент, мы можем определить дату встречи совместной комиссии. Мы проводим уже определенные мероприятия, и мы находимся в шенгенском пространстве. Для граждан России это немного сложновато, но я не знаю, почему мы не могли бы сотрудничать!



Именно поэтому и не могли бы.



Впрочем, я в этот момент глядел на Алексея Лихачева, и он активно пожимал плечами: как это сложновато? Конечно, могли бы!



- Хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам? - выяснял Роберт Фицо, который именно в этом, очевидно, видел свою миссию, которую необходимо было теперь объяснить в Европе, которую он, может, немного сгоряча успел поименовать жабой. Впрочем, по нему нельзя было сказать, что он о чем-то жалеет.- Потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США,- это большой шаг вперед! (И тут звучал упрек Европе. Я, во всяком случае, его разглядел.- А. К.) И я бы хотел получить более подробную информацию о том, где мы находимся, чего мы можем ожидать!



И это было еще не все. Маски ведь были окончательно сброшены. Это была не та же встреча, что состоялась у него здесь же, в Пекине, больше года назад, когда Роберт Фицо выражался более или менее туманно, да и коротко.



- Господин президент, конечно, меня критикуют, что я здесь, в Пекине, и что мы встречаемся,- развел он руками.- Конечно, все будут звонить и спрашивать: а что тебе сказал президент Путин?

Он опять имел в виду, очевидно, европейских коллег. Видимо, каждый раз после такого названивают.



- Еще хочу напомнить, что в Евросоюзе, что касается членства Украины в Евросоюзе, перед нами большое решение, важное решение. С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право решать о своих перспективах, но, с другой стороны, мы подчеркиваем, что Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу. И я считаю, что это будет серьезная тема, о которой я буду говорить с президентом Зеленским в пятницу,- честно предупредил он.- С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении, с другой стороны, подчеркиваю, я это говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение.



Сказал как отрезал. Все, значит, не будет этого.



Владимир Путин между тем добивается того же самого военным путем. И кто раньше?



Все-таки он закончил. И Владимир Путин в самом деле взял слово.



- Словакия, как известно, и член ЕС, и член НАТО. Вы можете себе позволить критиковать их политику, потому что это как бы ваше сообщество, ваша семья сегодня. Я не хочу вас ставить в сложное, двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися и с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов.



Идея насчет фильмов ужасов тоже, конечно, не подарок.



- И то, что мы видим сейчас, постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу,- сказал президент России о том, что, видимо, будет повторять и повторять,- я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать.



Предупреждая следующий неизбежный вопрос, господин Путин продолжил:



- Конфликт на Украине - я уже об этом многократно говорил, вот только что на мероприятиях ШОС сказал - связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине.



Что ж, он, очевидно, намерен был повторить все, что говорил по этому поводу раньше.



И он повторил.



- Кстати говоря, несмотря на то, что три руководителя государств - Польши, Франции и Германии - подписали, поставили свои подписи как гаранты договоренности между властью и оппозицией в 2014 году на Украине, а через буквально пару дней произошел государственный переворот, и те, кто давал гарантии договоренности между оппозицией и президентом, пальцем не пошевелили для того, чтобы вернуть политический процесс на Украине в конституционное поле! - добавил российский президент.- А начали поддерживать тех, кто совершил государственный переворот! Отсюда и начался конфликт. Потому что после этого пошли события и в Крыму, и события на юго-востоке Украины, в Донбассе. Вот в этом суть конфликта.



Сейчас акцент насчет трактовки тех событий был, впрочем, немного смещен в сторону европейских стран - для привлечения внимания.



Тут Сергей Лавров, наклонившись к коллеге Юрию Ушакову, неожиданно громко сказал (я, во всяком случае, расслышал), так как в ушах у него были наушники для перевода, и он, очевидно, недопонимал, что говорит слишком громко:

- Еще про Аляску не сказал!



- Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся! - Что ж, Владимир Путин говорил о своем.- И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны! И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы. Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства.



А вот это было то, что Владимир Путин произнес в первый раз. И то, о чем он, без сомнения, думал.



- Мы вынуждены были на это реагировать,- пожал он плечами.- В этом вся проблема.



На Украине, стало быть, идет война за все постсоветское пространство.



- И наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация,- перешел Владимир Путин, надо же, к Аляске.- Потому что, если мы раньше в контактах с прежней администрацией, с президентом Байденом говорили об этом, нас никто не хотел слушать, и не слышал никто!



Президент Трамп, читая это, будет отдыхать душой. А ведь покажут.



- Сейчас мы видим, такое взаимное понимание намечается,- уточнил Владимир Путин.- Мы этому очень рады и надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен. Ну а что касается "агрессивных планов" России в отношении Европы - хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований!



Да, он хотел повторить это еще раз.



Но и это было еще не все, хоть я уж думал, что на этом они остановятся. Нет, было не менее интересно.



- Теперь по поводу атак на энергоинфраструктуру, в частности со стороны Украины,- произнес президент России.- На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период! И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать! И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам.



Он хотел подчеркнуть, что каждый раз это ответ, а не агрессия.



И тут Владимир Путин выступил с мирной инициативой:



- Ну что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии...- Он помедлил, словно для того, чтобы Роберт Фицо по достоинству оценил его предложение.- Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.



Не прокомментированным оставался только один тезис Роберта Фицо.



- Что касается АЭС,- прокомментировал Владимир Путин.- Это, конечно, всегда выбор заказчика. У нас есть хороший опыт сотрудничества с инопартнерами. Причем в том числе и с европейскими партнерами. В частности, это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы вполне можем рассмотреть возможность сотрудничества с Westinghouse и в вашем варианте. Также, кстати говоря,- говорю это так, между прочим, апропо,- мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали.



Это, похоже, была, в отличие от его версии государственного переворота на Украине, сейчас импровизация. Или нет.



- То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны! - добавил президент России.- На запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства - мы обсуждали это с американскими нашими коллегами,- можем даже втроем по Запорожской атомной станции поработать!



Это уж, кажется, был перебор. Следовало, может, прекратить этот аттракцион щедрости.



- Это как бы Словакии не касается,- пожал плечами Владимир Путин,- но это предпосылка для того, чтобы нам осуществить совместные проекты и на словацком рынке. Хотя наша компания "Росатом" является хорошим, надежным партнером для наших коллег в Словакии. Не только исправно работает атомная электростанция советского, российского дизайна, но и регулярно, на хорошей основе, на постоянной, без всяких сбоев идет и поставка топлива. Кстати говоря, было бы неправильно заменять наше топливо на топливо иностранного, другого производства, производства третьей страны, потому что там есть технологические особенности. Это, я думаю, нецелесообразно делать...



Алексей Лихачев устал яростно кивать со своего места.



Между тем Владимир Путин высказался и про идею вступления Украины в НАТО. Нет, конечно, не приемлет, даже если она собралась таким образом защитить свою безопасность.



- Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта,- произнес российский президент.- Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и, мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус.



Да, про встречу в Анкоридже, похоже, еще не все сказано.



В общем, такого протокола, как в начале встречи с Робертом Фицо, у Владимира Путина, может, и вовсе никогда не было.



Затем он встречался и с премьером Пакистана, и с президентом Сербии, и с президентом Узбекистана, и даже с неизменным президентом Белоруссии - совсем уж в ночи. Что ж, было тихо.



Однако впереди пекинский парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, и теперь, когда я в отеле пишу про Роберта Фицо, в этой ночи я уже вижу на улице китайские танки и слышу их грохот. Стягиваются к площади Тяньаньмэнь.



Что-то будет.



Андрей Колесников Источник - Коммерсантъ

