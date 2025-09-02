НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты

Повышенные импортные пошлины провоцируют волну инфляции в США



В тарифном противостоянии с Китаем США пока выглядят проигравшей стороной. Китайские экспортеры оплачивают примерно 9% от дополнительных затрат, связанных с повышением президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. Остальная часть дополнительных расходов перекладывается на американских импортеров и американских же конечных потребителей. Августовское повышение импортных тарифов потребители в США начнут ощущать в четвертом квартале 2025 года, когда на складах закончатся ранее ввезенные товары. Российские аналитики предсказывают подъем инфляции в США в конце 2025-го и в начале 2026-го.



США во многом станут страной третьего мира, если отменить введенные в этом году пошлины, заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.



"Более 15 трлн долл. будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций – благодаря пошлинам", – заявляет американский лидер. Штаты столкнутся с крахом, если суд признает большинство введенных президентом страны импортных таможенных пошлин незаконными, добавлял советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро. Ранее Апелляционный суд постановил, что глава государства не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны. Тем не менее инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября. До этого времени пошлины останутся в силе.



С самого начала второго президентского срока Трамп стал ужесточать торговую политику. В апреле он объявил о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении взаимных пошлин для отдельных стран. Позднее процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами. А 1 августа президент США подписал указ о пошлинах в отношении 69 торговых партнеров, где ставка составляет от 10% до 41% и даже выше.



В настоящий момент самые высокие ставки введены для Бразилии, Сирии, Мьянмы, Швейцарии, Ирака, Сербии, Лаоса, Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР. Для большинства товаров из ЕС пошлина составляет 15%, для Тайваня – 20%, Южной Кореи и Японии – 15%. Пошлины в отношении Канады были повышены до 35%. С конца августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.



В отношении американо-китайской торговли пока сохраняется неопределенность. Сегодня стороны продолжают переговоры о будущей торговой сделке. В августе США продлили крайний срок для введения пошлин против Китая до 9 ноября.



При этом, по мнению ряда экспертов, в противостоянии Вашингтона и Пекина выигрывает пока скорее последний. По оценкам китайского инвестбанка China International Capital Corporation (CICC), китайские экспортеры, которые по идее должны нести основное бремя торговых тарифов, вероятно, обладают значительно большими переговорными позициями в торговле со Штатами. Аналитики банка полагают, что китайские компании оплачивают только 9% затрат, связанных с американскими пошлинами.



Банкиры попытались рассчитать распределение затрат, сравнивая объемы поставок, тарифные ставки и изменения цен на импорт из США. Согласно их исследованию, только с апреля по июль средняя цена на товары, импортируемые из Китая, упала на 2,4% по сравнению с фактическим повышением тарифов на 27 процентных пунктов (п.п.). "Это отчасти показало, что китайские товары имеют сильное конкурентное преимущество и переговорную силу", – уверены аналитики. Они также предполагают, что часть китайских поставок идет через третьи страны, "маскируя истинную стоимость в более общих цифрах".



Согласно их выводам, стоимость, которую по итогам платят китайские экспортеры, может быть значительно ниже. По прогнозам CICC, американские импортеры оплатят половину стоимости китайских товаров, а американские потребители – оставшиеся 8–10%. "Американские импортеры, зажатые в середине цепочек поставок, затрудняются полностью переложить затраты на конечный рынок или полностью переложить бремя на экспортеров, поэтому они справляются за счет сокращения нормы прибыли", – пишут аналитики CICC. Страны АСЕАН, по расчетам, несут более заметную долю расходов по тарифам.



По мнению китайцев, стоимость тарифов будет постепенно перекладываться в потребительскую инфляцию в самих Штатах. Они полагают, что цены на потребительские товары в США могут увеличиться на 1 п.п., и давление на цены усилится к четвертому кварталу этого года.



Юридически именно импортеры из США платят пошлины на границе. Однако уплата пошлины не означает, что они несут все расходы, поскольку в ходе переговоров эти расходы могут быть переложены на других.



По данным Goldman Sachs, на данный момент американские компании в целом взяли на себя около 64% бремени новых тарифов. Западные аналитики полагают, что со временем компании все чаще будут перекладывают издержки на конечных потребителей, повышая цены. В Goldman Sachs ожидают, что в конечном итоге американские потребители будут оплачивать до двух третей стоимости тарифов. Кроме того, замечали они, на американские домохозяйства с низким доходом тарифы будут влиять сильнее, так как они будут тратить на оплату большую часть своего дохода.



С выводами иностранцев согласны и российские экономисты. Как считает финансовый аналитик Павел Рябов (автор Telegram-канала Spydell_finance), пошлины в полной мере оплачивают американские контрагенты (это прямой налог на частный сектор). "В самом лучшем сценарии внешние контрагенты смогут или забрать на себя не более 10% от тарифных издержек, все остальное распределяется между конечными потребителями, и/или из прибыли импортеров/торговых сетей/промышленности/коммерческого сектора", – рассуждает Рябов.



Экономист считает, что как минимум две трети от тарифной нагрузки будет возвращено населению в виде роста цен. "Это 300 млрд долл., что составляет примерно 4,5% роста цен на товары в рамках розничного оборота, размазанного в следующие 12–18 месяцев", – говорит Рябов, поясняя, что расширенные с августа тарифы начнут отражаться в фактических поставках не раньше октября. "Октябрь – это точка первичной консолидации расширенных тарифов в расходах импортеров (дистрибьютеры и промышленности, которые обрабатывают подавляющую долю импорта). На втором этапе идет распределение издержек по экономической системе (ретейлеры, бизнес, промышленность). Момент переноса издержек в экономику начнется с ноября 2025 года и продолжится до середины 2026 года, где пик распределения будет сформирован примерно с декабря 2025-го по март 2026-го", – полагает аналитик.



Фактически можно говорить о том, что китайские экспортеры сохранили конкурентоспособность за счет снижения цен и переноса части поставок через третьи страны, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В результате в краткосрочном периоде выигрывают именно китайские компании, тогда как нагрузка ложится на американских импортеров и конечных потребителей. Уже к концу года эффект тарифов может ускорить рост цен в США, а также разогнать глобальную инфляцию", – продолжает он. По мысли эксперта, частично это может повлиять и на РФ. "Усиление инфляционного давления в США повышает вероятность более жесткой политики Федрезерва, что может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков, а также к ускорению глобальной мировой инфляции", – рассуждает Чернов.



Обычно бремя тарифов распределяется между экспортерами и импортерами в зависимости от эластичности спроса и предложения, сообщает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. "В данном случае основную тяжесть будут нести американские импортеры и население. Потому что, когда товар из Китая будет становиться дороже из-за пошлин, у американских импортеров есть выбор – переложить стоимость на потребителя в виде повышения цен либо снизить маржу прибыли. Или найти другого поставщика, перенести заказы в другие страны. Это то, на что рассчитывает Трамп. Это дорого, долго и не всегда возможно. Китайские экспортеры будут нести меньшую часть бремени, они могут снижать экспортные цены, чтобы их товар был конкурентноспособным в США, или диверсифицировать экспорт. Для товаров, не имеющих легкодоступных аналогов, до 90–100% стоимости тарифов будет ложиться на американского импортера", – замечает он.



"Экспорт Китая в США по большей части состоит из промышленных товаров, для большинства которых характерно распределение бремени тарифов между продавцами и покупателями. С другой стороны, по множеству товарных позиций альтернатив поставкам из Китая просто нет, и в этом случае идти на большие уступки приходится покупателям. Тем не менее оцененное китайскими экспертами скромное снижение экспортных цен Китая в США (2,4%) может не отражать всю полноту картины, поскольку, например, ничего не сообщает об объемах поставок, которые (согласно американской статистике) сократились более чем на треть в апреле-июне 2025 года к аналогичному периоду 2024 года. Иными словами, на 2,4% в среднем снизили цены те, кто продолжил поставки, а те, кто выбыл из торговли, в оценке изменения цен учтены не были, но как раз и понесли наибольшие потери", – рассуждает старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Дмитрий Кузнецов.



В США при этом продолжает нарастать торговый дефицит. В июле торговый дефицит увеличился сразу на 22%, достигнув 103,6 млрд долл. Импорт товаров вырос на 18,6 млрд долл. – до 281,5 млрд долл. Экспорт товаров снизился на 0,1 млрд долл. – до 178 млрд долл. В целом за последние 12 месяцев дефицит торгового баланса США достиг нового рекорда в 1,36 трлн долл. против 1,18 трлн в 2024-м, подчеркивает Рябов. А с февраля по июль 2025 года показатель увеличился до рекордных 658 млрд долл. против 574 млрд долл. годом ранее и 517 млрд долл. в 2023-м, отмечает эксперт. Торговля может стать серьезным тормозом экономического роста уже в третьем квартале, ожидают экономисты. Источник - НГ

