La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции

02:21 03.09.2025

La Repubblica Италия

Наступление Евразии: антиатлантический союз как будущая военная сила

Саммит ШОС стал платформой для подготовки геополитической революции и смены центра мировой власти, пишет La Repubblica. Помимо этого, организация посылает Западу явный сигнал о конце его гегемонии: как экономической, так и военно-политической.



Маурицио Молинари (Maurizio Molinari)



От саммита в Тяньцзине до парада на площади Тяньаньмэнь проявляется стратегия страны, которая чувствует себя империей. Начинается революция за установление нового мирового порядка.



Теплая встреча в Тяньцзине с Моди и Путиным, военный парад на площади Тяньаньмэнь в присутствии партнеров, включая Ким Чен Ына, - все это доказывает, что председатель КНР Си Цзиньпин использует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы подготовить геополитическую революцию и переместить центр мировой власти из Атлантики в Евразию.



Стратегия Си отражает имперское самоощущение китайской нации. Спешить некуда, потому что время на стороне Пекина, который в течение ближайшего десятилетия вновь собирается стать Срединной империей и завершить долгий век западного доминирования. Чтобы понять, откуда взялась убежденность наследника Мао в незыблемости евразийского проекта, нужно начать с цифр: десять стран-членов ШОС составляют 80% территории всех стран, 40% населения и 22,5% ВВП, что вместе с ВВП экономического альянса БРИКС, сопредседателем которого также является Китай, превышает половину мирового богатства. Таким образом, Пекин является точкой соединения стратегических и экономических интересов Глобального Юга, что подтверждается статистикой. Из 194 членов ООН около 120 стран входят в "Группу 77". Эта группа берет начало из Движения неприсоединения, не поддерживает санкции против России из-за конфликта на Украине и де-факто возглавляется Си Цзиньпином.



В связи с этим министр иностранных дел Китая Ван И заявил о появлении "в течение ближайших десяти лет" "многополярного международного порядка", который Си Цзиньпин противопоставляет "менталитету холодной войны, а также политике запретов и запугивания", с которыми он отождествляет Запад и президента США. "Именно Трамп создает международный вакуум, который стремится заполнить Си Цзиньпин, планируя китайско-центричный мировой порядок, основанный на развитии, безопасности и нормах цивилизации", - рассказал Newsweek директор Китайского института при лондонском университете изучения стран Востока и Африки и автор готовящейся к изданию книги "Глобальная стратегия Китая при Си Цзиньпине" Стив Цанг.



Разногласия в евроатлантическом альянсе из-за пошлин, конфликты на Украине и Ближнем Востоке - это фон, который позволяет Си формировать комплекс личных и стратегических связей, что отражается не только в отношениях с 10 членами ШОС, но и с 14 странами, которые принимают участие "в диалоге", поскольку среди них есть важные союзники США, например, Турция, Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В этой сфере Си Цзиньпин не торопится, потому что противоречий из-за политики Вашингтона возникло так много, что, как отмечает китаевед из Университета Майами Джун Теульфель Дрейер, "лидеру Китая достаточно заложить основы механизма сотрудничества, способного гарантировать важные результаты" в области торговли, борьбы с организованной преступностью, компьютерной безопасности и прочих сферах.



Однако выбор в пользу стратегии малых шагов не отменяет решительный настрой Си Цзиньпина, который опирается на ВВП стран ШОС в 26,8 триллиона долларов (по сравнению с 30 триллионами долларов ВВП стран "Большой семерки" и 36 триллионами долларов ВВП стран НАТО), а также на значительные запасы энергоресурсов: 25% сырой нефти, 50% природного газа, 35% угля, 50% урана и половина возобновляемых источников энергии.



Однако реальный и наиболее грозный вызов США и разделенному Западу идет с военного фронта. ШОС - это фактически союз для обеспечения безопасности геополитического региона Евразия, которую Пекин считает мостом с Западом. С этим связан и запуск проекта "Нового шелкового пути" в 2013 году, с которым Владимир Путин связывает жизненно важные цели и ценности Великой Матери-России.



Владимир Путин и президент Индии Нарендра Моди, идущие рука об руку с Си Цзиньпином, олицетворяют новый зарождающий порядок, в котором Южная Азия играет важную роль вместе с двумя другими великими державами континента. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсона, это также важное послание Трампу, так как встреча показала, что "попытка отделить Россию от Китая, а Индию от обеих этих стран оказалась неэффективной". Иными словами, уступки в отношении Украины, чтобы задобрить Путина, и пошлины, наложенные на Индию в связи с импортом российской нефти, произвели "эффект бумеранга".



Несомненно, Москва и Пекин остаются соперниками в Сибири, так же как ничего не меняется в спорах по поводу водных и сухопутных территорий между Си Цзиньпином и Моди, но сближение партнеров по ШОС пока имеет целью не разрешение противоречий в Азии, а закладку основ важного стратегического союза в будущем. Россия, Китай и Индия имеют соответственно вторую, третью и четвертую по численности армии в мире с общим числом личного состава почти 5 миллионов человек. К этому следует добавить также Пакистан, Иран и бывшие советские республики. Ядерный арсенал стран ШОС также превосходит страны НАТО - 6339 атомных боеголовок против 5792, хотя Запад по-прежнему обладает более передовыми технологиями. Однако даже на этом фронте Си Цзиньпин убежден, что благодаря преимуществу в области искусственного интеллекта Китай обязательно одержит верх. Давние противники США торжествуют. По словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "зарождается новый мир".



Военный парад в Пекине призван подтвердить глобальные амбиции евразийского альянса с помощью демонстрации вооружений и присутствия лидеров различных стран, в том числе руководителя КНДР Ким Чен Ына. Также не случайно выбрана дата парада - 3 сентября Китай отмечает окончание Второй мировой войны и намерен изменить сложившийся в 20 веке мировой порядок, при котором доминировали Европа и Америка.