Среда, 03.09.2025
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
02:21 03.09.2025

La Repubblica Италия
02 сентября 2025

Наступление Евразии: антиатлантический союз как будущая военная сила
Саммит ШОС стал платформой для подготовки геополитической революции и смены центра мировой власти, пишет La Repubblica. Помимо этого, организация посылает Западу явный сигнал о конце его гегемонии: как экономической, так и военно-политической.

Маурицио Молинари (Maurizio Molinari)

От саммита в Тяньцзине до парада на площади Тяньаньмэнь проявляется стратегия страны, которая чувствует себя империей. Начинается революция за установление нового мирового порядка.

Теплая встреча в Тяньцзине с Моди и Путиным, военный парад на площади Тяньаньмэнь в присутствии партнеров, включая Ким Чен Ына, - все это доказывает, что председатель КНР Си Цзиньпин использует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы подготовить геополитическую революцию и переместить центр мировой власти из Атлантики в Евразию.

Стратегия Си отражает имперское самоощущение китайской нации. Спешить некуда, потому что время на стороне Пекина, который в течение ближайшего десятилетия вновь собирается стать Срединной империей и завершить долгий век западного доминирования. Чтобы понять, откуда взялась убежденность наследника Мао в незыблемости евразийского проекта, нужно начать с цифр: десять стран-членов ШОС составляют 80% территории всех стран, 40% населения и 22,5% ВВП, что вместе с ВВП экономического альянса БРИКС, сопредседателем которого также является Китай, превышает половину мирового богатства. Таким образом, Пекин является точкой соединения стратегических и экономических интересов Глобального Юга, что подтверждается статистикой. Из 194 членов ООН около 120 стран входят в "Группу 77". Эта группа берет начало из Движения неприсоединения, не поддерживает санкции против России из-за конфликта на Украине и де-факто возглавляется Си Цзиньпином.

В связи с этим министр иностранных дел Китая Ван И заявил о появлении "в течение ближайших десяти лет" "многополярного международного порядка", который Си Цзиньпин противопоставляет "менталитету холодной войны, а также политике запретов и запугивания", с которыми он отождествляет Запад и президента США. "Именно Трамп создает международный вакуум, который стремится заполнить Си Цзиньпин, планируя китайско-центричный мировой порядок, основанный на развитии, безопасности и нормах цивилизации", - рассказал Newsweek директор Китайского института при лондонском университете изучения стран Востока и Африки и автор готовящейся к изданию книги "Глобальная стратегия Китая при Си Цзиньпине" Стив Цанг.

Разногласия в евроатлантическом альянсе из-за пошлин, конфликты на Украине и Ближнем Востоке - это фон, который позволяет Си формировать комплекс личных и стратегических связей, что отражается не только в отношениях с 10 членами ШОС, но и с 14 странами, которые принимают участие "в диалоге", поскольку среди них есть важные союзники США, например, Турция, Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В этой сфере Си Цзиньпин не торопится, потому что противоречий из-за политики Вашингтона возникло так много, что, как отмечает китаевед из Университета Майами Джун Теульфель Дрейер, "лидеру Китая достаточно заложить основы механизма сотрудничества, способного гарантировать важные результаты" в области торговли, борьбы с организованной преступностью, компьютерной безопасности и прочих сферах.

Однако выбор в пользу стратегии малых шагов не отменяет решительный настрой Си Цзиньпина, который опирается на ВВП стран ШОС в 26,8 триллиона долларов (по сравнению с 30 триллионами долларов ВВП стран "Большой семерки" и 36 триллионами долларов ВВП стран НАТО), а также на значительные запасы энергоресурсов: 25% сырой нефти, 50% природного газа, 35% угля, 50% урана и половина возобновляемых источников энергии.

Однако реальный и наиболее грозный вызов США и разделенному Западу идет с военного фронта. ШОС - это фактически союз для обеспечения безопасности геополитического региона Евразия, которую Пекин считает мостом с Западом. С этим связан и запуск проекта "Нового шелкового пути" в 2013 году, с которым Владимир Путин связывает жизненно важные цели и ценности Великой Матери-России.

Владимир Путин и президент Индии Нарендра Моди, идущие рука об руку с Си Цзиньпином, олицетворяют новый зарождающий порядок, в котором Южная Азия играет важную роль вместе с двумя другими великими державами континента. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсона, это также важное послание Трампу, так как встреча показала, что "попытка отделить Россию от Китая, а Индию от обеих этих стран оказалась неэффективной". Иными словами, уступки в отношении Украины, чтобы задобрить Путина, и пошлины, наложенные на Индию в связи с импортом российской нефти, произвели "эффект бумеранга".

Несомненно, Москва и Пекин остаются соперниками в Сибири, так же как ничего не меняется в спорах по поводу водных и сухопутных территорий между Си Цзиньпином и Моди, но сближение партнеров по ШОС пока имеет целью не разрешение противоречий в Азии, а закладку основ важного стратегического союза в будущем. Россия, Китай и Индия имеют соответственно вторую, третью и четвертую по численности армии в мире с общим числом личного состава почти 5 миллионов человек. К этому следует добавить также Пакистан, Иран и бывшие советские республики. Ядерный арсенал стран ШОС также превосходит страны НАТО - 6339 атомных боеголовок против 5792, хотя Запад по-прежнему обладает более передовыми технологиями. Однако даже на этом фронте Си Цзиньпин убежден, что благодаря преимуществу в области искусственного интеллекта Китай обязательно одержит верх. Давние противники США торжествуют. По словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "зарождается новый мир".

Военный парад в Пекине призван подтвердить глобальные амбиции евразийского альянса с помощью демонстрации вооружений и присутствия лидеров различных стран, в том числе руководителя КНДР Ким Чен Ына. Также не случайно выбрана дата парада - 3 сентября Китай отмечает окончание Второй мировой войны и намерен изменить сложившийся в 20 веке мировой порядок, при котором доминировали Европа и Америка.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756855260


