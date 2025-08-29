|Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
03:14 03.09.2025
Цены на золото обновили рекордный уровень. Золото считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений
Цена на золото вновь обновила исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 мск на 2,39%, до $3600,25 за унцию.
Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.
Рост цен на драгоценные металлы стал следствием ухудшения экономической ситуации и ожиданий снижения процентных ставок в США, считает аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.
По его словам, еще одним фактором стал нарастающий кризис доверия к долларовым активам из-за нападок президента США Дональда Трампа на ФРС.
Трамп уже несколько месяцев критикует ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла за то, что регулятор не снижает ставки, а недавно раскритиковал Пауэлла за дорогостоящий ремонт вашингтонской штаб-квартиры ФРС.
Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов в 91,7%. Золото обычно показывает хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.
Драгоценные металлы также получили поддержку на фоне опасений, что рынок может столкнуться с новыми пошлинами в США после того, как на прошлой неделе серебро было включено в список критически важных полезных ископаемых, в который уже входит палладий.
В ближайшие два месяца цены на золото продолжат обновлять исторические максимумы, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции " Алексей Михеев. Это произойдет на фоне начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и дальнейшего ослабления курса доллара.
Однако, по мнению эксперта, уже к концу года рынок может развернуться вниз: котировки снизятся в диапазон $3300–3400 за унцию, а в следующем году, вероятно, опустятся ниже $3000. Сейчас цена золота значительно превышает фундаментально обоснованные значения - издержки 10% наименее рентабельных производителей находятся на уровне около $2500 за унцию, рассказал Алексей Михеев. Это обеспечивает золотодобытчикам сверхприбыли, что должно стимулировать добычу и, как следствие, оказывать давление на цену. Дополнительным фактором выступает снижение привлекательности золота как альтернативного актива на фоне роста интереса к криптовалютам, добавил эксперт.
Стратег UBS Group AG Джони Тевес также считает, что в ближайшие кварталы золото продолжит рост до новых максимумов. Снижение процентных ставок, ухудшение экономических показателей и сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность и геополитические риски повышают роль золота как инструмента диверсификации портфеля.
С начала года золото подорожало более чем на 30%. Этому способствовали продолжающиеся покупки золота центральными банками на фоне отказа от доллара США, высокий спрос на активы-убежища из-за геополитической и торговой неопределенности, а также общее ослабление доллара по отношению к другим валютам.