Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию

03:14 03.09.2025

Цены на золото обновили рекордный уровень. Золото считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений



Цена на золото вновь обновила исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 мск на 2,39%, до $3600,25 за унцию.



