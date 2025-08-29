 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.09.2025
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
03:14 03.09.2025

Цены на золото обновили рекордный уровень. Золото считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений

Цена на золото вновь обновила исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 мск на 2,39%, до $3600,25 за унцию.



Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.

Рост цен на драгоценные металлы стал следствием ухудшения экономической ситуации и ожиданий снижения процентных ставок в США, считает аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.

По его словам, еще одним фактором стал нарастающий кризис доверия к долларовым активам из-за нападок президента США Дональда Трампа на ФРС.

Трамп уже несколько месяцев критикует ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла за то, что регулятор не снижает ставки, а недавно раскритиковал Пауэлла за дорогостоящий ремонт вашингтонской штаб-квартиры ФРС.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов в 91,7%. Золото обычно показывает хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

Драгоценные металлы также получили поддержку на фоне опасений, что рынок может столкнуться с новыми пошлинами в США после того, как на прошлой неделе серебро было включено в список критически важных полезных ископаемых, в который уже входит палладий.

В ближайшие два месяца цены на золото продолжат обновлять исторические максимумы, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции " Алексей Михеев. Это произойдет на фоне начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и дальнейшего ослабления курса доллара.

Однако, по мнению эксперта, уже к концу года рынок может развернуться вниз: котировки снизятся в диапазон $3300–3400 за унцию, а в следующем году, вероятно, опустятся ниже $3000. Сейчас цена золота значительно превышает фундаментально обоснованные значения - издержки 10% наименее рентабельных производителей находятся на уровне около $2500 за унцию, рассказал Алексей Михеев. Это обеспечивает золотодобытчикам сверхприбыли, что должно стимулировать добычу и, как следствие, оказывать давление на цену. Дополнительным фактором выступает снижение привлекательности золота как альтернативного актива на фоне роста интереса к криптовалютам, добавил эксперт.

Стратег UBS Group AG Джони Тевес также считает, что в ближайшие кварталы золото продолжит рост до новых максимумов. Снижение процентных ставок, ухудшение экономических показателей и сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность и геополитические риски повышают роль золота как инструмента диверсификации портфеля.

С начала года золото подорожало более чем на 30%. Этому способствовали продолжающиеся покупки золота центральными банками на фоне отказа от доллара США, высокий спрос на активы-убежища из-за геополитической и торговой неопределенности, а также общее ослабление доллара по отношению к другим валютам.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756858440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №977
- Указом Главы государства учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл"
- Кадровые перестановки
- Ядерная дата
- Новый мировой порядок, ШОС и Казахстан
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- Казахстан и Таджикистан продолжают развивать стратегическое партнерство и союзничество
- Посол в РФ в Казахстане назвал сильной стороной, что 95% населения говорят по-русски
- У нас всегда не хватает рублей в экономике - глава Нацбанка Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  