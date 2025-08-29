|В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:38 03.09.2025
Ким Чен Ын прибыл на парад к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией.
Путин прибыл на военный парад в Пекине.
Общее фото гостей парада к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией в Пекине.
Путин поговорил с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада в Пекине.
Там они поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в военных действиях во Второй мировой войне.