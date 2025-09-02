Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, проследовал на железнодорожный вокзал города Тяньцзинь для отбытия в город Пекин. Здесь главу государства в торжественной обстановке провожали официальные лица дружественной страны.



В настоящее время открывается новая страница в истории сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. Двустороннее партнерство успешно развивается в различных направлениях, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.



История туркмено-китайских дружественных отношений берет истоки в глубине веков. Великий Шелковый путь, который в древности связывал два народа, в современную эпоху способствует укреплению уз дружбы между нашими странами.



Через некоторое время глава государства на специальном поезде прибыл на железнодорожный вокзал Пекина. Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло встретили в соответствии с добрыми традициями гостеприимства.



Нынешний визит Президента Туркменистана в КНР имеет важное значение в дальнейшем развитии межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.



...Во второй половине дня глава государства прибыл в Дом народных собраний Китая. Здесь состоялась официальная встреча между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



Тепло поприветствовав высокого туркменского гостя, руководитель КНР поблагодарил главу Туркменистана за принятое приглашение и, пользуясь случаем, передал сердечные приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу.



Председатель Си Цзиньпин также поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с успешным проведением недавно в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Отметив, что с добрыми чувствами вспоминает встречу с Президентом Туркменистана в рамках Саммита в формате "Центральная Азия–Китай", руководитель КНР подчеркнул готовность к совместной работе по его итогам. Говоря о важном значении объединения усилий для развития всестороннего стратегического сотрудничества, Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает постоянный нейтралитет, независимость, суверенитет и территориальную целостность Туркменистана.



Выразив признательность за приглашение посетить Китай и оказанное гостеприимство, глава Туркменского государства поздравил руководителя КНР с успешным проведением Саммита ШОС и 80-летием Победы, а также передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от Героя-Аркадага.



Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, каждая встреча руководителей Туркменистана и Китайской Народной Республики – это важный этап сотрудничества, хорошая возможность обменяться мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, наметить перспективы их развития, а также обсудить актуальные вопросы международной повестки.



Подчеркивалось, что Туркменистан высоко ценит отношения стратегического партнерства с Китаем. Такой уровень оказывает позитивное влияние на взаимодействие в политике, экономике, культуре, науке и образовании.



Сегодня туркмено-китайские отношения отличают открытость, высокий уровень взаимного доверия и уважения, ясное видение долгосрочных совместных целей развития.



Близки или совпадают подходы Туркменистана и Китая по приоритетным вопросам международной политики. В их основе – стремление к достижению прочного мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом во всем мире.



Туркменистан и Китайская Народная Республика тесно и конструктивно сотрудничают в рамках международных организаций, в первую очередь Организации Объединенных Наций. Наша страна высоко ценит поддержку Китаем нейтралитета Туркменистана, а также соавторство КНР в ряде резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей по предложению туркменской стороны.



В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан поддерживает выдвинутую Председателем Китайской Народной Республики на Саммите ШОС Инициативу Глобального Управления, подчеркнув ее совпадение с позициями нашей страны в области международных отношений.



– Сегодня, в преддверии знаменательной даты – 30-летия международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана, я хотел бы с особой гордостью сказать об этом, – продолжил глава государства. Подчеркнув важную роль Китайской Народной Республики в принятии исторической Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Постоянный нейтралитет Туркменистана", Президент Сердар Бердымухамедов выразил китайской стороне признательность.



В этой связи Председатель КНР поздравил главу Туркменского государства с 30-летним юбилеем нейтралитета Туркменистана, отметив, что Китай высоко ценит миротворческую внешнюю политику нашей страны, основанную на этом международно-правовом статусе.



Как подчеркивалось в ходе встречи, Китай является ключевым внешнеэкономическим партнером Туркменистана. Развивая сотрудничество по ряду важных направлений, наши страны ориентированы на расширение торговых и инвестиционных связей, стимулирование промышленной и сельскохозяйственной кооперации, поощрение партнерства деловых кругов, на создание совместных предприятий различного профиля, включая высокотехнологичные.



Стратегическим направлением двустороннего экономического взаимодействия выступает газовая отрасль. Наглядным подтверждением тому является газопровод Туркменистан–Китай, который успешно функционирует уже более пятнадцати лет. В настоящее время наши страны работают над расширением сотрудничества в газовой сфере, и в этом направлении достигаются конкретные результаты.



Сообщив, что китайская сторона выиграла международный тендер на освоение 4-й очереди крупного газового месторождения "Galkynyş", Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Председателя Си Цзиньпина с этим событием.



Глава государства также отметил, что подготовлен проект Генерального Соглашения об основных принципах газового сотрудничества между Туркменистаном и Китаем, подчеркнув, что в дальнейшем это партнерство будет развиваться на основе данного документа.



Отметив, что сотрудничество с Туркменистаном в столь важной сфере для Китая – большая честь, руководитель дружественного государства поблагодарил за предоставляемые нашей страной условия и поддержку для деятельности китайских партнеров в данном секторе.



В этом контексте Председатель Китайской Народной Республики отметил, что в настоящее время проводится необходимая работа по реализации достигнутого двустороннего соглашения в сфере природного газа.



Вместе с тем Председатель Си Цзиньпин подтвердил готовность КНР к дальнейшему наращиванию двустороннего и многостороннего сотрудничества с Туркменистаном, в том числе в формате "Центральная Азия–Китай".



Большое значение также имеет партнерство в области транспорта и логистики. Стратегия Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути" и китайская стратегия "Один пояс, один путь" по своей сути сочетаемы и дополняют друг друга. В их основе лежат такие общие цели, как развитие широкого, открытого и эффективного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, соединение динамично развивающихся регионов Евразийского континента в целостное геоэкономическое пространство на принципах взаимной выгоды, учета и баланса многосторонних интересов, долгосрочности и устойчивости.



Отметив важную роль в достижении этих целей Центральноазиатского региона, глава государства подчеркнул, что Туркменистан поддерживает и активно участвует в диалоге "Центральная Азия–Китай". Сегодня этот формат востребован и отвечает стратегическим интересам его участников.



Важное место в повестке межгосударственных туркмено-китайских отношений занимает культурно-гуманитарная сфера, в частности, образование. В настоящее время туркменские студенты обучаются по различным специальностям в высших учебных заведениях Китая. Выразив китайской стороне признательность за создание благоприятных условий для их обучения, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что наша страна намерена расширять образовательные связи с КНР.



Была также подчеркнута важность научного сотрудничества, реализации совместных проектов в этой области, в том числе в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта, проведения исторических и научно-археологических исследований, изучения литературного наследия двух народов и его взаимной популяризации.



В настоящее время возрастает роль парламентской, общественной, женской и молодежной дипломатии. Говоря об этом, глава государства подтвердил готовность Туркменистана обсуждать совместные мероприятия в данном направлении, а также использовать накопленный нашей страной богатый опыт по линии международной парламентской дипломатии, вместе с китайскими партнерами содействовать укреплению взаимопонимания между народами.



Туркменистан и Китай – страны с древней историей. На протяжении веков наши народы поддерживали разные формы общения, нарабатывая огромный уникальный опыт.



Сегодня Туркменистан и Китай разделяют видение мироустройства. Концепция Председателя КНР "Сообщество единой судьбы человечества" созвучна философии мира и доверия, которую реализует Туркменистан. Отметив, что по инициативе нашей страны 2025 год объявлен Генеральной Ассамблей ООН "Международным годом мира и доверия", Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на международный форум, который состоится в Ашхабаде 12 декабря в ознаменование этого события и 30-летия нейтралитета Туркменистана.



Выразив признательность за приглашение, Председатель КНР подчеркнул, что Китай уважает правовой статус нейтралитета Туркменистана и поддерживает его миротворческую внешнюю политику.



Отметив, что Туркменистан является надежным другом Китая и гордится его достижениями, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что под руководством Председателя Си Цзиньпина КНР и впредь будет добиваться больших успехов.



Поблагодарив за добрые слова, руководитель Китайской Народной Республики подчеркнул важное значение, придаваемое нынешней встрече на высшем уровне, и подтвердил приверженность Китая дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном как с долгосрочным стратегическим партнером. Председатель КНР также высказался в поддержку изложенных Президентом Сердаром Бердымухамедовым предложений.



В завершение встречи главы двух государств, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения будут и впредь развиваться на благо дружественных народов обеих стран, адресовали друг другу наилучшие пожелания.



В рамках визита Президента Туркменистана в КНР состоялись двусторонние встречи членов туркменской делегации с китайскими партнерами, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.



В частности, большое внимание было уделено вопросам интеллектуальной собственности. Стороны обменялись опытом в данном направлении, а также рассмотрели возможности развития правовой базы и механизмов защиты инноваций и авторских прав.



Представители двух стран обсудили пути укрепления академических связей по линии образования, реализации совместных научно-образовательных проектов.



В контексте развития туркмено-китайского сотрудничества в сфере культуры особое внимание было уделено музейному делу. Стороны обменялись опытом в области сохранения и широкой популяризации культурного наследия, проведения выставок и других профильных мероприятий, способствующих упрочению дружбы между двумя народами.



В ходе встреч также обсуждались вопросы взаимодействия по линии СМИ. Была выражена обоюдная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в сфере обмена информацией, реализации совместных медиапроектов и повышения профессионального уровня журналистов.



На встрече, посвященной партнерству в транспортной сфере, обсуждались вопросы, связанные с расширением инфраструктурных проектов. Состоялся также обмен мнениями по совершенствованию логистики и развитию железных и автомобильных дорог.



Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества является энергетический сектор. В ходе встречи туркменские и китайские партнеры обменялись мнениями по вопросам модернизации профильной инфраструктуры и задействования технологий устойчивого производства энергии. Развитие соответствующей инфраструктуры будет не только способствовать обеспечению энергобезопасности региона, но и откроет новые возможности для взаимных инвестиций.



По итогам встреч были подписаны двусторонние документы. В их числе: Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом Ланьчжоу; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики; Меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным музеем Китая; Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между редакцией электронной газеты "Altyn asyr" (Туркменистан) и изданием "Жэньминь жибао" (Китайская Народная Республика). Источник - Туркменистан: Золотой век

