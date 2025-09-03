 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 03.09.2025
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:18 03.09.2025

3 сентября 2025

Tazabek - Индийская компания Deccan Gold Mines Ltd (DGML) объявила о начале добычи на месторождении Altyn Tor в Кыргызстане. Об этом говорится на сайте Times of India.

Данная компания - первая и единственная, котируемая на бирже Индии, специализирующаяся на разведке и добыче золота. Этот проект стал первым зарубежным предприятием индийской горнодобывающей компании в Центральной Азии.

DGML через своего местного оператора, компанию Avelum Partners LLC, контролирует 60% проекта, расположенного в минерализованной зоне Солтон-Сары. По оценкам компании, запасы руды составляют около 4,65 млн тонн с содержанием золота 1,21 г/тонна, что эквивалентно примерно 180 тыс. унций.

В настоящее время на площадке уже внедрено 11 новых конвейеров, проведены успешные испытания дробильного оборудования, а шаровая мельница должна начать работу в начале сентября 2025 года. Коммерческое производство золотых слитков Dore планируется к запуску в октябре этого года.

Гендиректор DGML Ханума Прасад Модали подчеркнул, что проект Altyn Tor символизирует ответственную и этичную добычу полезных ископаемых, а также укрепляет экономическое сотрудничество между Индией и Кыргызстаном в рамках национальной стратегии Atmanirbhar Bharat. Компания планирует обеспечить круглогодичную работу производства, несмотря на суровые климатические условия региона.

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756887480


