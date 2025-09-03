Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане

11:18 03.09.2025

3 сентября 2025



Tazabek - Индийская компания Deccan Gold Mines Ltd (DGML) объявила о начале добычи на месторождении Altyn Tor в Кыргызстане. Об этом говорится на сайте Times of India.



Данная компания - первая и единственная, котируемая на бирже Индии, специализирующаяся на разведке и добыче золота. Этот проект стал первым зарубежным предприятием индийской горнодобывающей компании в Центральной Азии.



DGML через своего местного оператора, компанию Avelum Partners LLC, контролирует 60% проекта, расположенного в минерализованной зоне Солтон-Сары. По оценкам компании, запасы руды составляют около 4,65 млн тонн с содержанием золота 1,21 г/тонна, что эквивалентно примерно 180 тыс. унций.



В настоящее время на площадке уже внедрено 11 новых конвейеров, проведены успешные испытания дробильного оборудования, а шаровая мельница должна начать работу в начале сентября 2025 года. Коммерческое производство золотых слитков Dore планируется к запуску в октябре этого года.



Гендиректор DGML Ханума Прасад Модали подчеркнул, что проект Altyn Tor символизирует ответственную и этичную добычу полезных ископаемых, а также укрепляет экономическое сотрудничество между Индией и Кыргызстаном в рамках национальной стратегии Atmanirbhar Bharat. Компания планирует обеспечить круглогодичную работу производства, несмотря на суровые климатические условия региона.