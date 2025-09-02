|Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:31 03.09.2025
02.09.2025
В соответствии с программой официального визита в Китай 2 сентября в Пекине состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием членов официальных делегаций.
Были рассмотрены вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия.
В начале встречи глава нашего государства искренне поздравил лидера Китая и дружественный китайский народ с 80-летием Победы, а также с успешным проведением мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзине.
Президент Узбекистана еще раз подчеркнул своевременность и актуальность инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению.
Главы государств отметили, что за прошедшие годы совершен мощный прорыв в развитии двусторонних отношений. С особым удовлетворением констатированы нарастающая динамика контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимная поддержка по ключевым вопросам.
Подтверждена неизменная позиция Узбекистана в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла" - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Динамично развивается торгово-экономическое, технологическое и финансово-инвестиционное взаимодействие. В прошлом году товарооборот превысил 14 миллиардов долларов, с начала года вырос еще на 23 процента. Стоит задача по доведению этого показателя до 20 миллиардов за счет взаимных поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Портфель инвестиционных проектов превышает 60 миллиардов долларов. В 2024 году запущено 64 проекта на сумму более 10 миллиардов долларов. В регионах нашей страны действуют совместные технопарки и специальные индустриальные зоны, расширяется производство электромобилей "BYD" с повышением уровня локализации.
Накануне визита успешно прошел бизнес-форум. Проработаны перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности, модернизации и цифровизации общественного транспорта, возведения платных автодорог, глубокой переработки критических минералов, а также в области химии, водного и сельского хозяйства, туризма и градостроительства.
Расширяется полномасштабное партнерство с Эксимбанком, Государственным банком развития Китая, Фондом "Шелковый путь" и другими институтами. При поддержке Эксимбанка недавно в Ташкенте завершено строительство Олимпийского городка.
Дана высокая оценка активизации межрегиональных обменов. Будет продолжено экспертное содействие в реализации совместных мероприятий, направленных на искоренение бедности в нашей стране на основе китайского опыта.
Предложено создать узбекско-китайский центр по развитию искусственного интеллекта для продвижения инновационных проектов и подготовки специалистов.
С удовлетворением отмечено начало практической фазы строительства стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Указано на необходимость расширения партнерства в области науки, медицины, образования и туризма. В нашей стране открыт филиал Северо-западного сельского и лесного университета и Международный математический центр. Подписано Соглашение об открытии филиала Сианьского нефтяного университета. В планах открытие филиала Пекинского технологического института.
В этом году в Узбекистане будет проведен второй Образовательный форум. Выражена поддержка расширению изучения китайского языка и увеличению квот для обучения узбекской молодежи, развитию деятельности институтов Конфуция.
Предусматривается создание в регионах нашей страны узбекско-китайских "Мастерских Лу Бань" для подготовки специалистов в сферах энергетики, машиностроения, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства.
В целях создания условий для роста туристического обмена увеличивается количество авиарейсов, введен безвизовый режим между двумя странами.
В эти дни Узбекистан представлен на большой выставке в Национальном музее Китая. В 2027 году планируется провести выставки искусства в Шанхае и Пекине.
В рамках визита будет принято историческое Соглашение о взаимном открытии культурных центров.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по международной повестке. Отмечена важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, ШОС, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок.
В завершение переговоров лидер Узбекистана пригласил главу КНР посетить нашу страну с визитом. Встреча прошла в традиционно доверительной, открытой и дружественной атмосфере.