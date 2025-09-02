Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства

11:31 03.09.2025

Лидеры Узбекистана и Китая обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства



02.09.2025



В соответствии с программой официального визита в Китай 2 сентября в Пекине состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием членов официальных делегаций.



Были рассмотрены вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия.



