|Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
12:20 03.09.2025
Twins Chinese | Анна Кузина
- чемпион мира по китайскому языку
- коуч уровня PCC ICF
- мама близнецов-билингвов
- курсы китайского языка
Чемпион мира по китайскому языку
Посол китайского языка и культуры в мире
Опытный синхронный и последовательный переводчик
Филолог
Профессиональный китаевед, Ph.D.
Преподаватель с более, чем 20-летним стажем
Мама девочек-близнецов, которые с 3-х лет говорят на 2 языках и с успехом изучают английский
Более 20 лет занимается Китаем, из них 15 лет прожила в Поднебесной
Восточный ф-т СПбГУ, Пекинский университет и Китайский университет политики и права, Университет практической психологии
Автор книги "Китай. Все тонкости"
Финалист национальной премии президентской платформы "Россия – страна возможностей" в номинации "Образование". Вошла в сотню лучших экспертов страны среди 33 000 кандидатов из разных ниш, за что была отмечена специальной наградой "За вклад в создание возможностей в России".
Лучший блогер о Китае по версии МИА "Россия сегодня"
Дипломированный психолог, коуч и наставник
Анна Кузина, финалист Национальной премии "Россия - страна возможностей".
https://rsv.ru/success/1/150/
Своей историей Анна развеивает миф о том, что китайский язык - один из самых сложных для изучения. Ежедневно ее методики доказывают, что при правильном подходе он доступен каждому. Это могут подтвердить более 40 000 учеников Анны, освоивших новый язык.
Интерес к китайской культуре, привитый девушке отцом еще в детстве, вера в безграничные перспективы сотрудничества России и Китая позволили ей добиться высоких успехов в постижении менталитета восточной страны и выстраивании культурных связей.
Решающую роль в принятии решения о начале разработки уникальной методики, а впоследствии и об открытии онлайн-школы по изучению китайского языка сыграли дочки-близнецы девушки - Злата и Софья. Анна хотела обучить их китайскому в раннем детстве, чтобы девочки не тратили время, испытывая страх перед знакомством с языком. Но возникла проблема: детской программы по китайскому языку не существовало. Тогда Анна решила создать ее самостоятельно, параллельно демонстрируя в сети семейные занятия. Аудитории так понравилась предложенная система, что подписчики стали просить Анну создать курс для малышей, а потом и для взрослых.
Анна разработала более 20 обучающих программ для разных уровней владения китайским языком. Эти курсы одобрены профессорами Московского государственного и Пекинского университетов, а также получили положительную рецензию Российской академии наук. Также девушка интегрировала искусственный интеллект и нейросети в процесс обучения, что стало новым методом в изучении китайского языка. В связи с этим была подана и одобрена заявка на регистрацию международного технического патента.
Сегодня Twins Chinese - самая крупная онлайн-школа китайского языка в России. Анне Кузиной удалось собрать сообщество из более 1 000 000 человек, интересующихся китайским языком и культурой Китая. Дочкам Анны уже девять лет, они свободно говорят по-китайски и уже заняли первые призовые места на Всероссийском конкурсе китайского языка. Они снимаются в передачах и своим примером вдохновляют не только других детей на изучение языка, но и Анну на достижение новых успехов в разработке методик обучения.