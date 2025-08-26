Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку

13:51 03.09.2025

26.08.2025



До окончания полномочий нынешнего созыва Жогорку Кенеша остается чуть больше года, однако в республике уже отчетливо ощущается приближение политической перезагрузки. Все указывает на то, что действующий парламент может прекратить свою работу досрочно - через самороспуск, не дожидаясь срока.



Первые сигналы появились в официальных источниках. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тынчтык Шайназаров в интервью газете "Эркин-Тоо" рассказал о ходе подготовки к парламентским и президентским выборам по новой избирательной системе. Напомним, что в конце весны депутаты в ускоренном порядке приняли новый Избирательный кодекс, заложив основу для масштабных изменений.



Что меняется в системе выборов?



Новая система кардинально отличается от прежней. Если раньше 54 депутата избирались по партийным спискам, а 36 - по одномандатным округам, то теперь страна будет разделена на 30 многомандатных округов, в каждом из которых по три мандата. При этом одним из трех избранных обязательно должна быть женщина - это закреплено как требование гендерного равенства.



Округа формируются с учетом численности населения и географической удаленности: в среднем на один округ приходится около 141,5 тысячи избирателей (ранее - 35 тысяч). Малонаселенные районы объединяются, крупные - становятся отдельными округами. При этом отклонение от нормы допускается не более чем на 20%, а объединение сельсоветов из разных районов запрещено.



Новые требования к кандидатам



К претендентам предъявляются строгие критерии:

возраст не менее 25 лет на день выборов;

высшее образование;

знание государственного языка;

отсутствие судимости;

постоянное проживание в стране последние пять лет.



Дополнительно вводятся ограничения: религиозные служители не могут заниматься религиозной деятельностью в течение пяти лет после ухода из парламента, а кандидаты, связанные с преступными группировками, исключаются из процесса.



Техническая и организационная готовность



Готовность ЦИК к выборам - уже не просто заявление, а реальность. В стране насчитывается около 27 тысяч членов избирательных комиссий, техническая база обновляется: 5,8 тысячи автоматически считывающих урн (АСУ) уже прошли обслуживание. Бюллетени будут печататься на участках в день голосования - это повысит прозрачность и сократит расходы.



Внедряется и новая система голосования: граждане смогут проголосовать на любом участке в республике, независимо от места регистрации. Для соотечественников за рубежом голосование станет проще - без необходимости подавать заявления в посольства. Участки планируется открыть в аэропортах "Манас" и "Ош", а также на крупных торговых и автобазарах.



Сигналы сверху: от намеков к прямым заявлениям



Если сначала информация поступала в виде информационных "пробросов", то теперь речь идет уже о прямых указаниях. Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев (лидер партии "Коммунисты Кыргызстана" и фракции "Бутун Кыргызстан") в соцсетях намекнул на скорый самороспуск:



Говорят, нас (депутатов) скоро на волю отпустят, вернее, сами себя отпустят...



А 21 августа с официальным заявлением выступил Феликс Кулов - бывший премьер-министр, генерал милиции и ключевая фигура северной политической элиты. После многолетнего отхода от активной политики он вновь появился на публике, регулярно участвуя в мероприятиях с участием президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Многие считают, что он может стать "мостом" между властью и северными кланами.



Кулов заявил:

Я неоднократно предлагал руководству страны провести досрочные парламентские выборы - хотя бы на год раньше. Это не политика, а логика: президентские выборы пройдут в начале 2027 года, и проводить их вслед за парламентскими - значит создать огромную организационную и финансовую нагрузку. Депутаты поступят мудро, если пойдут на самороспуск. И в этом им будет большой плюс.



Кто за самороспуск - и что получит взамен?



Самороспуск инициируется при поддержке минимум 30 депутатов. Учитывая, что Камчыбек Ташиев, по неофициальным данным, напрямую контролирует около пяти из восьми парламентских фракций, набрать нужное число голосов не составит труда. Более того, власти косвенно дают понять: те, кто поддержит инициативу, получат шанс пройти отбор и вновь занять мандат в следующем созыве.



Последние штрихи: регулирование предвыборной кампании



15 августа ЦИК утвердил новую инструкцию по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади. Ключевые изменения:

Жеребьевка проводится после регистрации кандидатов, но не позднее чем за 35 дней до голосования (ранее - за 30).

Эфирное время выделяется исключительно в прайм-тайм (20:00–24:00).

В теледебатах участвуют только кандидаты, без доверенных лиц.

Неиспользованное время не сгорает, а может быть использовано СМИ с разрешения ЦИК.



Когда это произойдет?



Самороспуск, вероятно, состоится не позднее 20–21 сентября. Раньше - не раньше 8 сентября, так как депутатам предстоит утвердить новый государственный гимн. После этого ЦИК должен объявить дату выборов, которые должны пройти через 60 дней.



Наиболее вероятная дата - воскресенье, 23 ноября 2025 года.



Вывод



Все идет по четкому сценарию: техническая готовность, политические сигналы, административное давление и логика избежания "выборной накладки" - все указывает на то, что досрочные выборы неизбежны. Цель - не просто обновить парламент, а предотвратить рост оппозиции, пока она не успела организоваться. Власть не просто готова к выборам. Она уже начала их - за кулисами.