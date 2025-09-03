Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай

16:30 03.09.2025 В Пекине прошел масштабный военный парад. Что пишут СМИ

Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР якобы в заговоре после проведения парада



3 сентября 2025



В Китае 3 сентября прошел крупный военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. Шествие с участием ядерной триады состоялось на площади Тяньаньмэнь. Американский президент США Дональд Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР якобы в заговоре против Вашингтона. Что пишут мировые СМИ о китайском военном шествии - в дайджесте "Известий".



CNN: Трамп делает американских врагов великими



Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в социальных сетях на фоне встречи лидеров КНР, России и КНДР Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на военном параде в Пекине. Он попросил Си Цзиньпина передать "привет" российскому президенту и Ким Чен Ыну, обвинив их всех в сговоре против Соединенных Штатов Америки.



Большое празднование в Китае происходит в напряженный международный момент. Азиатская сверхдержава стремится извлечь выгоду из неустойчивой внешней политики Трампа, которая разрушила репутацию Америки как надежной великой державы.



Сбор антизападных держав в Тяньцзине и Пекине - это больше, чем троллинг США. Это предупреждение о том, что политика Трампа второго срока может быть провальной. Тарифы, издевательства над развивающимися державами и лозунг "Америка прежде всего" могут себя не оправдать.



Al Jazeera: Китай проводит масштабный военный парад



Китай продемонстрировал свои военные силы на огромном военном параде в Пекине, чтобы отметить 80-летие с момента окончания Второй мировой войны, Он показал последнее поколение истребителей, танки и баллистические ракеты на фоне отлично скоординированного личного состава из тысяч человек. Поприветствовав иностранных лидеров, Си поздоровался с китайскими военными ветеранами, прежде чем занять свое место в центре мероприятия.



Когда Си Цзиньпин говорил о победе Китая над "японской агрессией" в "мировой антифашистской войне", он поблагодарил иностранные правительства за их помощь. Си Цзиньпин не упомянул Соединенные Штаты, несмотря на важную роль страны в окончании Второй мировой войны. Китайский лидер сказал, что уроки войны актуальны сейчас как никогда.



Самое современное оружие Китая продемонстрировали на параде, включая гиперзвуковые ракеты нового поколения, баллистические ракеты, истребители, самолеты раннего предупреждения и системы для создания помех самолетам. Межконтинентальные ракеты большой дальности, способные доставлять ядерные боеголовки, также заметно выделялись на параде. За марширующими в унисон военными наблюдали 50 тыс. человек.



Reuters: Си Цзиньпин продемонстрировал свою силу



Глава Китая Си Цзиньпин заявил на масштабном военном параде в Пекине, что страны сталкиваются с выбором между миром и войной. На параде была продемонстрирована беспрецедентная сила КНР. Мероприятие, посвященное 80-летию поражения Японии в конце Второй мировой войны, было проигнорировано почти всеми западными лидерами, а Путин и Ким - те, кого Запад хотел изолировать, - были почетными гостями.



Трамп ранее сказал журналистам, что не считает парад вызовом Соединенным Штатам. Пресс-служба правительства Японии отказалась комментировать парад, отметив, что две сильные экономики Азии строят "конструктивные отношения".



Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, призвал своих граждан не посещать парад. В Тайбэе предупредили, что присутствие на мероприятии тайваньцев может усилить территориальные претензии Пекина. Тайвань не стал проводить военный парад в честь победы.



France 24: лидеры России и КНДР встретились на китайском параде



Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин были рядом с Си Цзиньпином на масштабном параде в Пекине. Это мероприятие завершило неделю дипломатических встреч председателя КНР с лидерами, противостоящими странам Запада.



90-минутное мероприятие, якобы посвященное 80-летию с момента окончания Второй мировой войны, было шансом для Си Цзиньпина организовать феерию. Он продемонстрировал военное могущество Китая и собрал дружественных лидеров, чтобы передать послание остальному миру.



Мероприятие стало кульминацией бурной недели для Си, который принимал множество евразийских лидеров на саммите в северном портовом городе Тяньцзинь. Все эти дни были направлены на то, чтобы поставить Китай на передний план в отношениях между странами региона.



Anadolu: Китай впервые представил наземную, морскую и воздушную ядерную триаду



На параде была представлена полная ядерная триада Китая, включая воздушную ракету большой дальности JingLei-1, межконтинентальную ракету, запущенную с подводных лодок JuLang-3, наземную межконтинентальную ракету DongFeng-61 и новый тип наземной межконтинентальной ракеты DongFeng-31.



Это стратегическое оружие для Китая, играющее ключевую роль в защите суверенитета и безопасности нации. Представление ядерной триады знаменует собой важный шаг в том, как Китай демонстрирует свои возможности в нанесении ответных ударов с суши, моря и воздуха.



По данным Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), ядерный арсенал Китая рос быстрее, чем в любой другой стране. Он достиг примерно 600 боеголовок к началу 2025 года. При этом темпы тоже достаточно быстрые - с 2023 года запасы ядерного оружия увеличиваются примерно на 100 боеголовок в год.



Что представил Китай на военном параде. Разбор

На военном параде в Пекине представили новейшую военную технику КНР



3 сентября 2025



В Пекине прошел масштабный военный парад, приуроченный ко Дню Победы во Второй мировой войне. Главным событием стала демонстрация всей ядерной триады КНР, включавшей в себя межконтинентальные баллистические ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Также были показаны новейшие средства противобеспилотных систем и гиперзвуковые корабельные ракеты. Чем удивил специалистов парад в Пекине - в материале "Известий".



Что показал Китай на параде



• Главной особенностью парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине стала демонстрация новейших образцов стратегического вооружения Китая, которое формирует его ядерную триаду. Одним из них стала новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61. Ее название происходит от слова Dongfeng, которое переводится с китайского как "восточный ветер". Она была впервые показана на публике. Ракета базировалась на восьмиосном подвижном грунтовом ракетном комплексе (ПГРК).



• Также была продемонстрирована стратегическая баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, ее название расшифровывается как Jinglei ("раскат грома"). Примечательно, что такое же сокращение имеют баллистические ракеты для атомных подводных лодок, которые разрабатывались еще с 1970-х годов, но они называются Julang, что переводится как "большая волна".



• Дополнила ядерную триаду новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Как и JL-1, ее показали на пятиосной мобильной платформе. Хотя технико-тактические характеристики ни одной из баллистических ракет озвучены не были, американские источники склонны предполагать, что JL-3 способна нести сразу несколько ядерных боеголовок и имеет дальность стрельбы до 10 тыс. км.



• Помимо новейших образцов на параде были представлены ракеты, уже знакомые оружейным экспертам. Одной из них стала модификация DF-5C созданной в 1981 году ракеты DF-5. Новая версия способна нести 12 ядерных боеголовок с разделяющимися головными частями и имеет глобальную дальность, то есть в зону ее поражения входит любая точка земного шара. Еще одним примечательным образцом стала высокоскоростная стратегическая крылатая ракета CJ-1000, причем показали ее вместе с пусковым контейнером.



• На фоне разговоров о строительстве в Китае новых шахтных установок была продемонстрирована ракета DF-31BJ - самый современный вариант твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Предполагается, что именно она станет основным образцом для шахтного развертывания.



Какое неядерное оружие было на параде



• Среди участников парада оказалась мобильная наземная лазерная система противовоздушной обороны (ПВО) LY-1. Она была установлена на трехосный бронированный грузовик HZ-155. Предполагается, что такая система ПВО будет способна вывести из строя или сжечь электронику вражеской техники, а также ослепить пилота самолета. LY-1 была также представлена в корабельном варианте, предназначенном для установки на морских средствах базирования. По площади Тяньаньмэнь ее провели на наземной колесной машине.



• Организаторы парада сделали упор на формировании в Китае противобеспилотной системы, объединенной в так называемый железный треугольник. Помимо LY-1 в него вошли противобеспилотные зенитные ракетно-пушечные комплексы и высокомощные микроволновые вооружения.



• В области морского вооружения Китай продемонстрировал сверхбольшие беспилотные подводные аппараты AJX002. Эти устройства способны погружаться под воду на глубину до 18–20 м и использоваться для разведывательных задач и установки минных заграждений во время атак вражеских флотов или подводных лодок.



• Также в строю проехали гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Такие ракеты ранее испытывались китайскими вооруженными силами на макетах американских авианосцев.



• В числе авиационной техники был показан беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FH-97, способный работать по принципу "верного ведомого", то есть действующих в едином порядке с пилотной авиацией. Высокий интерес для специалистов представляли палубные истребители J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T. Они пролетели единым строем со стороны моря, то есть могли прибыть в Пекин с рассредоточенных авианосцев.



Какое впечатление произвел парад



• Парад в Пекине стал не просто демонстрацией отдельных видов новых вооружений. Он в том или ином виде охватил все возможные среды противоборства, в том числе показал возможности кибервойск, войск информационного противоборства и космических войск. Китай показал свой военный потенциал во всех сферах, в которых можно представить ведение боевых действий.



Дмитрий Стефанович



Страны Запада и так напряжены - дальше некуда. Китай подтверждает их самые суровые опасения. Насколько это полезно для мировой стабильности, вопрос дискуссионный.



• Основным выводом по итогам парада является то, что Китай преследует цель создать высокотехнологичное вооружение и внимательно следит за текущими военными действиями, чтобы перенять как практический опыт, так и теоретические концепции. Парад в Пекине показал стремительную адаптацию Национально-освободительной армии Китая к текущим вызовам.



• При этом в отдельных случаях на парад вышли не серийные образцы, а экспериментальные или даже макеты, отличающиеся от моделей, которые в будущем будут приняты на вооружение. Однако это стандартная практика для военных парадов, так как в отдельных случаях войска продолжают сохранять режим секретности.



При написании материала "Известия" беседовали с:



научным сотрудником Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Дмитрием Стефановичем. Источник - Известия

