17:05 03.09.2025 The American Conservative США

Европа своим упрямством лишь затягивает опосредованную войну Запада с Россией на Украине, пишет TAC. ЕС следует восстановить отношения с Москвой, попытавшись вбить клин между ней и Пекином. И вот какие меры должны предпринять для этого лидеры Старого света, указывает автор статьи.



Эндрю Дэй (Andrew Day)



"Великой Америке" Европа осточертела.



Разумеется, никакая это не новость. Консерваторы из лагеря "Америка превыше всего" давно видят в Европейском союзе социалистическую сверхдержаву, погрязшую в "пробужденческой" воук-идеологии, и сетуют на угнетение правых партий, традиционных ценностей и национального самосознания.



Однако активизация американской дипломатии на российско-украинском направлении в прошлом месяце лишь усугубила раздражение по отношению к Старому Свету. Многие американские консерваторы и сторонники реалистической внешней политики считают, что европейские лидеры тормозят мирный процесс, если не препятствуют ему откровенно.



Этого же мнения придерживается и администрация Трампа, судя по опубликованному в минувшие выходные репортажу Axios под названием "Сенсация: Белый дом считает, что Европа втайне сводит на нет результаты мирного урегулирования на Украине". Для консерваторов "Великой Америки" это стало очередным доказательством того, что Европа своим упрямством лишь затягивает опосредованную войну, кровавую и ненужную.



Как записной еврофил в редакции The American Conservative, я с болью признаю: они правы.



Хотя и не во всем. Репортаж Axios показался мне (заметим: как и проукраинскому журналисту Кристоферу Миллеру) попыткой администрации Трампа переложить вину на других. Ведь вопреки громким заголовкам, одна из претензий к неназванным европейским лидерам заключается как раз в том, что они слишком мягки с Россией - наперекор идеалам "Великой Америки". Более того, представители Белого дома признали, что Великобритания и Франция - важнейшие страны в данном контексте - плодотворно сотрудничают с США.



Однако похоже, что европейцы действительно чинят препятствия на пути к миру. Взять, к примеру, трагикомичное стремление Европы предоставить Украине некие "гарантии безопасности" по окончании боевых действий.



Как минимум с февраля Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки на Украину своих солдат. При этом они первые же признают, эти "силы поддержки" сами по себе потребуют американской поддержки - в том числе воздушной. Кремль противится отправке войск НАТО на Украину, а Белый дом - военному вмешательству США, поэтому это "мирное предложение" многим аналитикам показалось не чем иным, как ядовитой пилюлей. И все же президент Дональд Трамп несколько смягчился, предложив в прошлом месяце европейским миротворцам поддержку "с воздуха" и заявив, что Москва якобы открыта для гарантий Запада.



И все же в преддверии встречи европейских официальных лиц в Париже для обсуждения украинского конфликта все указывает на зреющие разногласия из-за того, следует ли их странам разворачивать войска для сдерживания России - да и по силам ли им это вообще. Когда в августе поползли первые слухи о том, что Вашингтон поможет с гарантиями безопасности, Лондон урезал свои планы по отправке войск, а Берлин заявил, что, по-видимому, не сможет предоставить их вообще, поскольку даже развертывание одной-единственной бригады в Литве легло на Бундесвер непомерным бременем.



Неловко получилось, что и говорить. К счастью, есть лучший путь вперед. Вот какие меры могут предпринять европейские столицы, чтобы помочь Вашингтону урегулировать этот конфликт.



Во-первых, и это самое главное, европейцы должны более трезво взглянуть на ситуацию и взвесить военный потенциал противников. Суровая реальность такова, что Россия выигрывает. И чем скорее конфликт закончится, тем лучше будет для Украины.



В репортаже Axios утверждается, что европейцы внушают Киеву, чтобы он требовал более выгодного соглашения, чем предлагает Трамп, и не шел на территориальные уступки Москве. Источником в данном случае послужили официальные лица США, явно недовольные Европой, но это утверждение вполне сочетается с риторикой европейских лидеров.



Это кошмарный совет. Если Киев хочет сберечь суверенное государство, пусть в несколько усеченном виде, ему следует принять то соглашение, что продавливает Трамп, - со всеми его изъянами. Вероятная альтернатива - новый виток боевых действий, новые потери и гораздо худшее соглашение, а то и полная капитуляция.



Вот еще несколько шагов, которые обеспечат гарантии безопасности, более убедительные, чем посулы европейских войск: во-вторых, пригласить Украину в Европейский союз в рамках мирного урегулирования и, во-третьих, обеспечить чтобы Украина не только сохранила, но и нарастила свой потенциал военного сдерживания до максимума, приемлемого для Москвы.



В устав ЕС входит положение о взаимной обороне, которое обязывает всех членов в случае нападения на одного из них "оказать ему помощь и содействие всеми имеющимися в распоряжении средствами". В отличие от статьи 5 Устава НАТО, это положение никогда не было превратно истолковано как требование непосредственно бороться с агрессором - а лишь как призыв поддержать страну, подвергшуюся агрессии. За последние три года европейцы убедительно продемонстрировали свою готовность оказывать Украине военную помощь, поэтому такое обязательство было бы вполне обоснованным.



Разрешит ли президент России Владимир Путин Украине участвовать в системе общеевропейской обороны, пока неясно, хотя он и несколько смилостивился насчет вступления Киева в ЕС. Неясно и примет ли Украину сам ЕС, поскольку ряд стран настроены настороженно, а Венгрия и вовсе открыто против. Трамп справедливо убеждает ее премьера Виктора Орбана пересмотреть свою позицию.



Европейским лидерам также следует пустить в ход дипломатические рычаги, чтобы смягчить "демилитаризацию" Украины - это одна из заявленных военных целей России, но все равно остается достаточно места для маневра и плодотворных переговоров. Кроме того, европейцам следует взять на себя обязательство финансировать перевооружение Украины после мирного урегулирования.



Москва почти наверняка потребует ограничений для вооруженных сил Украины - в частности по дальности ракет и артиллерии, и некоторые компромиссы неизбежны. Но европейцы преуспеют гораздо больше, если сосредоточатся на этом вопросе вместо авантюрных идей вроде "сил поддержки".



Шаг номер четыре: европейским лидерам следует прибавить к дипломатическому "кнуту" еще и "пряник". На протяжении всего конфликта они последовательно предлагали лишь все более и более жесткие меры против Москвы, чтобы принудительно усадить Путина за стол переговоров - и это неизменно означало новые пакеты санкций (сейчас они готовят уже 19-й по счету).



На данном этапе куда эффективнее оказался бы "пряник" в виде ослабления санкций. Сторонники Украины надеются, что российская экономика, которая уже выказывает признаки перенапряжения, уйдет в рецессию, но даже резкий спад не приведет автоматически к миру. Европейцы должны поманить Москву экономической реинтеграцией, предложив привлекательную альтернативу ее пыхтящей военной экономике.



Наконец, европейским лидерам необходимо заложить основу для некоего сосуществования с Россией после окончания ее спецоперации. Конфликт на Украине, по сути, развернулся между Россией и Западом, и любое стабильное урегулирование должно поставить отношения между ними на более прочную основу.



Западные журналисты и аналитики, общавшиеся с представителями российской элиты в сфере безопасности, могут подтвердить ее крайнюю антипатию к Европе - а это, в свою очередь, не сулит мирным переговорам ничего хорошего. "По нашему мнению, европейцы играют крайне пагубную роль, зачастую действуя нерационально и вопреки собственным экономическим интересам, - заявил мне на прошлой неделе старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований. - Я не исключаю возможности, что при первой же удобной возможности они попытаются перечеркнуть все ранее достигнутые на переговорах успехи".



Недавние заявления европейских лидеров о том, что Путин - "людоед у наших ворот", что русские - "гунны", а конфликт на Украине - симптом подтачивающей Россию "раковой опухоли", никак не способствуют улучшению ситуации. Более того, подобные заявления нелепы и заведомо вредны. Русские - гордый европейский народ, чей культурный вклад обогатил нас всех. Западному миру пора научиться принимать по достоинству восточную часть того, что я называю "Глобальным Севером".



Эпоха американской гегемонии подходит к концу, а рост Китая продолжается, и Запад стремится восстановить отношения с Россией, вбив клин между ней и Пекином. Трамп мудро поставил перед собой эту цель как одну из составляющих мирного урегулирования на Украине. Европе пора поддержать его усилия.



Эндрю Дэй - старший редактор The American Conservative. Имеет докторскую степень по политологии Северо-Западного университета Источник - ИноСМИ

