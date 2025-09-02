 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 03.09.2025
Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
22:00 03.09.2025

Мировой порядок впервые меняется мирным путем
Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
2 сентября 2025

На этой неделе центр мировой политики переместился в дружественный Китай. Серия происходящих там торжественных и рабочих мероприятий – яркая иллюстрация того, насколько сократились возможности Запада контролировать окружающий его мир.

Нравится нам это или нет, но пока США остаются важнейшей державой планеты, именно по отношению к ним мы оцениваем масштабность происходящих вокруг изменений. Нужно признать, что так будет продолжаться еще некоторое время. Но не всегда. Что бы американцы ни делали – это все равно будет вести к сокращению их влияния на международные дела. И перед правительством в Вашингтоне выбор теперь стоит только между плохим и худшим вариантами поведения.

Даже если США начнут буквально во всем угождать той же Индии, она все равно не откажется от сближения с Россией и Китаем. Это же касается и этих двух великих держав. Москва и Пекин объективно оценивают ситуацию и видят, что сотрудничество за пределами досягаемости Запада дает им уже больше, чем любые формы привилегированных отношений с США или Европой. Произошло это потому, что у Запада резко сократилось количество ресурсов, которыми он мог бы поделиться в обмен на признание собственного доминирования.

Несмотря на то что 26 глав государств и правительств, собравшихся в эти дни на торжества по поводу завершения Второй мировой войны в Азии, не являются единомышленниками во всем, их объединяет главное для будущего мировой политики – желание принимать решения своим умом. Даже если эти решения могут не нравиться Западу, а часто Москве или Пекину, сотрудничество которых уже стало опорой нового международного порядка.

Поэтому на коллективном фото участников политических мероприятий главы России и Китая – в центре, объединяют вокруг себя остальных участников. Но не руководят ими – западный способ международного управления через лидерство одного, самого сильного и агрессивного, нигде за пределами Запада невозможен.

Мировая политика, как и любая политика, всегда имеет практическое и символическое измерение. И если первое – про реализацию конкретных интересов государств, то второе – это способ указать на ценностный фундамент, который их объединяет, несмотря даже на наличие тактических разногласий и приоритетов развития.

В этом смысле происходящее сейчас в Китае также имеет практическое и символическое значение: рабочие мероприятия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предшествовали празднованиям в Пекине, смысл которых – указать на общее видение собравшихся одного из поворотных моментов истории международных отношений. Неслучайно торжества проигнорировали США и практически все страны Европы, не говоря уже о Японии – их видение важнейших событий прошлого века сильно отличатся от нашего.

Нужно понимать, когда мы говорим о ШОС, БРИКС или иных объединениях, созданных за пределами Запада – это то, что они возникли в мире, где никаких альтернатив США не предполагалось. Не предполагалось в мировой политике, поскольку пока Запад контролирует там все: начиная с секретариата ООН и заканчивая финансовыми организациями. Не предполагалось в глобальной экономике, где и сейчас доминирует доллар, а абсолютно большинство расчетов происходит через контролируемые США и Евросоюзом механизмы.

Разрушить такое доминирование быстро можно, но только одним способом, имя ему – мировая война. Такие попытки свергнуть с пьедестала тех, кто получает наибольшие выгоды, в истории делались. Иногда силами прогресса: как это было с СССР, в одиночку выступившим против Запада. А иногда – силами пещерного национализма, окончательную победу над которым празднуют в эти дни в Пекине.

Но результатом всегда становились наиболее кровопролитные вооруженные конфликты и мировые войны. Сейчас мы являемся свидетелями первой в истории попытки изменить международный порядок мирным путем. Именно это нужно осознать, рассуждая о масштабах происходящего и темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства: мирный путь не может быть быстрым. Но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий. Тем более что при наличии ядерного оружия традиционный военный способ исправления мирового порядка неизбежно приведет к гибели всего человечества.

Принятая участниками саммита ШОС декларация не является документом, который бы обозначил четкий план свержения мирового господства Запада и обязывал бы подписавшие стороны жестко придерживаться своих обязательств. Иначе это был бы план стратегической компании военного союза во главе с бесспорным лидером.

Вместо этого главы государств Шанхайской организации сотрудничества согласовали самый широкий перечень мер, напоминающих даже благие пожелания. Некоторые из них, как, например, инициативы в сфере борьбы с терроризмом, имеют вполне прикладное значение. Они имеют одинаковое значение для всех стран-участниц. Особенно с учетом привычки Запада использовать религиозных радикалов для достижения своих внешнеполитических целей и дестабилизации режимов в неугодных или "пограничных" странах. С угрозой такого типа уже скоро могут столкнуться страны Центральной Азии – "ядро ШОС", к границам которых западные спецслужбы могут двигать различных экстремистов.

Другие меры – в сфере, к примеру, расчетов и финансов в целом – могут быть реализованы в зависимости от обстоятельств. Ведь никто из стран ШОС бить по своей экономике ради политических лозунгов не собирается. В этом отличие организации от НАТО, где политическое подчинение США заставляет Европу буквально разрушать собственную промышленность. Для той же Германии конфликт с Россией означает огромные убытки. Но она не является суверенной страной. В ШОС нет стран, передавших свой суверенитет другим государствам.

Мы же не можем представить себе ситуацию, когда Россия или Индия, да и меньшие по размеру страны, начнут действовать себе во вред ради того, чтобы Китаю было проще противостоять США. Уважение суверенитета, чего совершенно нет на Западе, заявлено в основных документах ШОС. Это значит, что все признают центральное место индивидуальной ответственности правительств за безопасность и процветание граждан стран – участниц организации.

Не будем при этом упускать из виду, что "благие пожелания" декларации саммита ШОС прямо противоречат фундаментальным взглядам Запада на мировое устройство. Теперь у мирового сообщества есть альтернативные решения, по сравнению с теми, что предлагают США и их европейские сателлиты. Подчеркну еще раз – главное значение целей, обозначенных ШОС сейчас, не только в новизне задач, но в наличии иного, чем западный, взгляда на мир, согласованного значительной группой крупных стран.

Другое измерение саммита, уже отмеченное наблюдателями, – это площадка для двусторонних встреч постоянно расширяющегося круга участников "большого" мероприятия, на которое приглашены как страны ШОС, так и близкие к ним государства. В рамках прежних организаций такой возможности без риска быть услышанными американскими спецслужбами просто нет. Вопрос тут не в том, что на полях саммита ШОС решаются все двусторонние проблемы, за Нобелевской премией мира здесь никто не гонится, а в указании на то, что подобные встречи возможны вне поля зрения всевидящего ока США.

Подводя итог, можно сказать, что мероприятия, торжественные и рабочие, в Китае на этой неделе не изменят окружающий нас мир международной политики. Но это и не нужно: они сами по себе, в силу масштаба и способности участников работать вместе, стали результатом происходящих масштабных изменений. Увидеть их результаты в одночасье мы не сможем. Однако будем постоянно чувствовать их позитивные последствия.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756926000


