МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир

22:21 03.09.2025 "60 лет конфликтов": монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир

После встречи Владимира Путина с главой Монголии, в Сети выросли запросы на путешествия в эту экзотическую страну



Президент России Владимир Путин на этой неделе встретился с главой Монголии и назвал страну (наряду с Китаем) добрым соседом: "Наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки". И сразу же в Сети выросли запросы на путешествия в Монголию. Но значит ли это, что люди рванут посмотреть на бескрайние монгольские просторы?



Монголия - экзотическая страна, в которую не так часто приезжают простые туристы из России. Но именно сюда, где среди горных хребтов и в долинах рек сохранились древние буддийские монастыри, стремятся искатели истины. Сегодня, в эпоху неразберихи, кажется, что в стенах этих обителей можно найти ответы.



Обозреватель "МК" проехалась по Монголии в поисках источника особого притяжения этой удивительной страны.



- В древних книгах написано, что мы вступили в 60-летний тяжелый период, - говорит лама одного из самых древних монгольских монастырей Шанх, где много веков хранилось боевое знамя Чингисхана. - Войны, конфликты, болезни. Но потом настанет возрождение. Человечество будет жить в мире и радости.



А чтобы дожить до этого периода, буддийские монахи Шанха предлагают учить детей делать добрые дела и служить общему благу. Как это осуществить на практике - читайте в материале "МК".



Made in USSR



Монголия - прямо скажем, не самое популярное направление для российских туристов. И это несмотря на то, что она чуть не стала частью СССР, что для граждан РФ здесь действует безвизовый режим до 30 дней и что ехать сюда относительно недорого и недалеко (особенно жителям Сибири). Дело в том, что туризм в Монголии необычный, как и сама страна. Вместо теплого моря - холодные озера и реки, вместо пятизвездочных отелей - юрты. А еще особая кухня, в которой используется много мяса и муки (что не всем по вкусу). Но главное - никто не может гарантировать, как именно пройдет ваше путешествие по Монголии, поскольку страна полна сюрпризов. И речь не только о климате.



Так что сегодня в основном в Монголию россияне едут или в духовное путешествие, или по делам (как представители бизнеса).



- В Монголии живет 3,5 миллиона человек, включая олигархов и кочевников, и они крайне самодостаточны, - рассказывает председатель российско-монгольского торгово-промышленного совета в Улан-Баторе Владислав Портнов. - У них есть золото, медь, скот и кашемир. Это главное, что им нужно. А всеми остальными товарами их сполна снабжает Китай.



Вообще, если говорить о природных богатствах Монголии - в ее недрах вся таблица Менделеева. При этом месторождения разработаны меньше чем на 30 процентов - из них 20% были открыты еще во время Советского Союза, а 10% - после развала СССР (но не самой Монголией, а Канадой и Австралией).



Россию, судя по всему, Монголия интересует в большей степени из-за транзита газа (в страну на днях приезжал глава "Газпрома" Миллер, в том числе по поводу строительства газопровода "Сила Сибири-2"), а Монголию Россия - как основной модернизатор местных ТЭЦ (на российских заводах делают турбины). Но помимо этого достаточно тем для бизнес-разговоров.



Владислав уверяет, что за те 12 лет, что он работает в Монголии, количество совместных российско-монгольских бизнес-проектов увеличилось в разы. Особенно внимательно российские инвесторы смотрят на возможности горнодобывающего сектора Монголии.



В Улан-Баторе живет половина населения всей Монголии. И первое, что бросается в глаза в столице, - дух СССР. Многие постройки, кажется, еще советского периода. Некоторые районы - точь-в-точь как в небольших российских городах (с теми же панельными многоэтажками, детскими площадками во дворах). Есть целый микрорайон под названием Московский, где можно встретить немало вывесок и рекламы на русском языке. Местное население, правда, русский не особенно знает. Говорят на нем только выросшие во времена СССР, но их становится все меньше. Молодежь и люди среднего возраста обычно владеют монгольским, так что коммуникация с ними затруднена.



Микрорайон Московский, как рассказывают старожилы, появился в начале 2000-х при содействии мэрии Москвы. Задумка была грандиозная: здесь, в столице Монголии, создать мини-Москву. Но деньги в развитие микрорайона особенно не вливались, и он пришел в упадок.



Лабубу, лабубу, лабубу - в Монголии, кажется, их культ пришелся на август 2025 года. Они повсюду, как будто решили завоевать эту страну, как когда-то монголы пытались завоевать мир. Невероятное разочарование - отправиться на монгольский рынок, чтобы вместо национальных сувениров видеть повсюду лабубу. Впрочем, мы обнаружили целый участок на рынке, где монголы продавали сделанные своими руками седла для лошадей, оружие и одежду кочевников, мини-юрты, верблюдов, украшения, шаманские атрибуты.



"Замын хөдөлгөөнд гацах", - кричат по телефону монголы, сидящие за рулем китайских машин. Пробки в Улан-Баторе такие, что москвичам и не снились. Причем угадать удачное время для проезда по городу невозможно - пробки, кажется, здесь круглосуточно. Простоять на пути из района в центр в пробке 2–3 часа для монголов нормально. Они возмущаются обычно только тогда, когда пробка не движется в течение 5–6 часов (почувствуйте разницу с Москвой, как говорится). А вообще монголы кажутся весьма терпеливыми и благодушными. На лицах у них как будто нет напряжения. Возможно, это связано с их умением отдыхать на природе - а просторы Монголии к этому располагают. Бескрайние, завораживающие, со сменяющимся ландшафтом - то долины, то горы, то пустыни. Чего стоит только Гоби - самая большая в Азии и одна из самых крупных пустынь в мире, с ее фантастическими дюнами, где до сих пор находят яйца динозавров. Вообще, окаменелые кости динозавров и окаменевшие доисторические деревья вы можете сами найти довольно легко, и сама эта мысль волнует. Но! Забирать это с собой нельзя - в том числе из соображений безопасности.



Стоит только выехать за пределы Улан-Батора - и можно увидеть повсюду юрты. А в 70 км (час езды) их будет еще больше - здесь начинается территория национального парка "Горхи-Тэрэлж". Красота тут невероятная. Пейзаж за счет скал, гор и одиноких камней невиданной формы как будто уносит все тревоги и плохие мысли прочь. Предприимчивые монголы это поняли и стали делать на природе деньги. Ни в одном другом парке мира, думается, нет такого количества гостиниц-юрт на любой вкус и кошелек: от пятизвездочных (с роскошной кроватью, диваном, душем и туалетом) до самых простых. По мере продвижения вглубь Монголии юрты становились все проще, и номеров с персональным туалетом и душем больше встретить нам не удалось.



Только представьте: 3–4 часа езды по степям, где нет ничего, кроме юрт кочевников, и вы видите перед собой оазис: заправку, торговый центр, гостиницу. Они будто "выросли" из ниоткуда, как мираж. Путешественники отдыхают и продолжают путь, где снова нет никаких признаков цивилизации. Но самое впечатляющее (и тяжелое) - дорога по долине, покрытой камнем от треснувшей лавы. Как рассказывают историки, много тысячелетий назад вулкан выбросил столько лавы, что она растеклась более чем на 300 км. Вся территория была покрыта этой лавой, как сахарной коркой, которая вскоре от землетрясений треснула, и образовались те самые вулканические камни. Так вот от езды по камням на протяжении 3–4 часов даже у опытных путешественников случаются проблемы.



- Здесь останавливаться можно только в определенных местах, иначе опасно, - пояснили нам сопровождающие.



До поездки в Монголию мне рассказали историю про пропажу ребенка одного из российских дипломатов. Вот так на природе были с малышом, и он вдруг исчез. Никакие спецслужбы не смогли помочь его отыскать. Что с ним? Жив ли?



Но кочевники знают четко одно правило: если стоит забор, то за территорию не заходить. Так что все наши пристанища были именно в таких местах. Некоторые юрты, казалось, слишком сильно пахли... животными. Вероятно, зимой (когда нет туристов) их используют для скота. Тут уж, как говорится, выбирать не приходится: монголы выживают в степях как могут. Самое сложное в жизни в юрте - время перед рассветом, когда печь (топится дровами) погасла и приходит дикий холод.



Монастырь Шанх: знамя Чингисхана и темные пророчества



О монастыре Шанх вот уже почти пять веков слагают легенды, и туда стремятся попасть хотя бы раз в жизни многие монголы. Для них это место силы, где до сих пор проводят буддийские ритуалы, хранят артефакты, исцеляют и предсказывают будущее.



- В 1647 году монастырь основал Занабазар, - рассказывает наш проводник Нарадху. - Здесь хранят его одежду и предметы, которые ему принадлежали. Шанх - один из самых древних и самых знаменитых монастырей Монголии. Вам невероятно повезло, что ламы монастыря согласились вас принять.



ИЗ ДОСЬЕ "МК":



Имя Занабазар в переводе с санскрита - "алмаз знания" (оно было дано мальчику, которого провозгласили святым, в возрасте четырех лет за его удивительные способности - читал, слагал стихи, знал наизусть молитвы). Занабазар был автором первой монгольской письменности, в которой направление письма шло слева направо, прославился как скульптор и художник (его работы хранятся в музеях). Он стал религиозным и светским главой Монголии, и в период его правления государство пришло к своему расцвету - строились монастыри, школы, развивались дипломатические отношения с Россией, Тибетом и Китаем. Увы, за связи с китайскими правителями воинствующие группировки Монголии обвинили Занабазара в измене, он вынужден был уехать и умер в изгнании в Пекине. Но брошенные им семена знаний дали всходы.



Как уверяют местные историки, именно монахи одного из кочевых монастырей Занабазара основали поселение Улан-Батор, который позднее и стал столицей Монголии. Сегодня в Улан-Баторе есть музей и университет имени Занабазара. В честь него назвали вид динозавра, останки которого были найдены на территории Монголии.



Монастырь Шанх расположен в долине реки Сарнай у горы Шанх-Уул. Издалека он показался совсем небольшим и более чем скромным.



За деревянным забором с большими воротами (они запираются на ночь) несколько зданий. Два из них храмовые, построены много веков назад. Описать их сложно, скажу только, что каждая досочка, каждый узор на ней полны символизма. Вокруг белоснежные ступы и прочие атрибуты буддизма. Один из храмов предназначен для служения, там каждый день собираются ламы, чтобы начитывать молитвы. Внутри два помещения, одно сакральное, где много атрибутов, чье назначение невозможно понять неспециалистам в буддизме. В другом храме, помимо статуй божеств, все увешано флагами со сценами из древних книг. И здесь же изображения всех 722 божеств Калачакры, единственных в своем роде в Монголии.



Для "русских странников" выделили одноэтажный домик постройки начала века прямо на территории. Пояснили, что это жилье монахов, но поскольку сейчас их немного, то часть "апартаментов" мы можем использовать. Внутри домика - деревянные кровати, печь и рукомойник. На окнах - простенькие шторы.



В монастыре нет канализации, водопровода и отопления. Уличный туалет при полном отсутствии освещения в темное время может представлять опасность для жизни в буквальном смысле (если провалиться между досок, то вряд ли удастся выбраться). И при всем этом на территории... вы ни за что не догадаетесь! - кофешоп! Это кажется совершенно невероятным, но в небольшом отдельно стоящем помещении присутствует самая настоящая кофемашина. Здесь есть салфетки, сахар в бумажных пакетиках, бумажные стаканчики (все эти атрибуты цивилизованного мира), и даже музыка играет такая же, как в классических московских кофейнях. Ну и, разумеется, готовит кофе буддийский монах. Цена - 6100 тугриков за эспрессо и американо (136 рублей) и 7600 (170 рублей) за капучино. Надпись на стене предлагает изысканные карамельное и ванильное латте, а также смузи, но монах нам жестами объяснил, что временно их не делают.



С учетом большого потока местных жителей (каждый день не менее 30 человек приезжают на прием к ламе и на молитвы) и какого-то количества иностранцев монахи неплохо зарабатывают на кофе. Деньги идут на поддержание жизни монастыря.



Итак, утро в монастыре. Звенящую тишину разрывают звуки сельской жизни - фырканье коней, блеяние белых овечек. Лошади спокойно ходят между ступ, а вот другим животным сюда ход заказан. Ветер шевелит крутящиеся барабаны и колокольчики, повсюду разливается привычный звук обители. Два подростка-монаха поднимаются на деревянную "высотку", начинают трубить в ракушки, оповещая о начале молитвы. После утреннего ритуала к ламе начинают подходить люди - за советом, за помощью, за исцелением. После приема оставляют пожертвования (кто сколько может), берут водичку для омовения и смесь трав для процедуры воскурения богам.



Тахилч лама Баттулга говорит, что обычно он использует астрологию и астрономию (у него есть специальные карты, в том числе на... мобильнике). Они позволяют предостеречь человека и дать ему хороший совет, а также понять - за что именно помолиться. После одного такого совета, данного мне, лама соглашается повторить о монастырской жизни.



- О Шанхе мало что написано в Интернете, - замечаю я.



- Сейчас покажу, - отвечает лама и достает телефон. Открывает страницу монастыря в запрещенной в РФ соцсети. - Вот.



- Здорово, что вы используете достижения цивилизации. А сколько монахов сейчас здесь живет?



- Двадцать.



- Когда-то было ведь больше?



- Было полторы тысячи в XVII веке, когда основали монастырь. А потом много всего произошло, были гонения на монахов со стороны советской власти. После 90-х годов мы сделали реставрацию. В те годы было 45 лам. Но многие захотели быть поближе к центру. А эта местность в отдалении. Так что они уехали. Но в целом в Монголии количество лам увеличилось. Недавно отмечали 90 лет Ундрур-Гише (наш главный религиозный правитель), и там собралось больше 600 монахов.



- В монастыре есть дети. Как они сюда попали?



- Самому маленькому 7 лет. Кого-то родители отправили, кто-то сам попросился, потому что хотел. Дети живут в стенах храма, мы им показываем - каким должен быть лама. Но они не оторваны от школьного процесса. У них занятия онлайн по Интернету. Тут они как в интернате, на полном обеспечении: еда, одежда, обучение. Два раза в год они уезжают к родителям на каникулы.



- В энциклопедии написано, что монахи вашего монастыря исторически обладали уникальными знаниями по медицине, космологии, астрономии, умели исцелять и предсказывать будущее. Все эти знания сохранились?



- Осталось два направления: академическое (буддизм) и медицинское. Мы преподаем только их.



- По легенде, здесь хранилось боевое знамя Чингисхана. Это правда?



- Да. Основатель монастыря Шанх Занабазар - прямой потомок Чингисхана. У нас в монастыре хранилось не только знамя, но и доспехи Чингисхана.



- И что с ними случилось?



- В 1937 году коммунисты все разрушили, доспехи пропали. Но знамя осталось, его удалось сохранить. Монахи его хранили вплоть до 80-х годов прошлого века. А потом пришел русский (его привел монгол) и забрал знамя. Мы не знаем, куда он его увез.



- По всей планете сегодня кровопролития. Может быть, по легенде, связаны войны во всем мире с потерей этого знамени монастырем?



- Я не могу себе представить, что предмет может повлиять на свободу выбора человека. Нет. В наших книгах описывается все, что происходит. Согласно религиозному уставу, мы вошли в 60-летний период разрухи, войн и неразберихи. Но она закончится, придет эпоха возрождения. Мы молимся, что переродимся к тому времени в этом же месте.



- Как минимизировать воздействие этого сложного периода, в котором мы все, согласно вашим писаниям?



- Люди привыкли жалеть детей, считая, что они еще не готовы. Это неправильно. С детства детей приучать служить другим и как можно больше для других делать. И помните, что человек сам ничего не делает (чтобы не возгордиться), это Сила через него. И надо молиться, чтобы Сила проявлялась вовремя и позволяла для других делать хорошие дела.



Монастырь Эрдэнэ Хамба: золото, спрятанное в горах



Дорога до монастыря Эрдэнэ Хамба сложна и проходит через горные и плодородные пастбища, равнинные степи и пустыню. Сам он расположился в выступе гор и с трех сторон защищен ими. Природа, тишина и вообще атмосфера здесь такие, что сложно передать. Хочется застыть и не двигаться.



Старинных храмов два. Один храм прямо перед нами, еще один высоко на горе. Есть еще два, которые построены совсем недавно, - свежая краска и доски. Кругом белоснежные ступы (большие монументы, символизирующие мудрость Будды). А еще развалины, которые когда-то принадлежали монастырю.



Монастырь кажется заброшенным, но вот возле одной стройки стоит автомобиль. Из другого домика выходит женщина, которая открывает нам главный храм. Она не в монашеских одеяниях, но кажется благостной и спокойной.



Если вдуматься: кто стал бы открывать храм неизвестным путникам, появившимся перед самым закатом?



- Женщина, которую вы встретили на горе Хугну-хан, - моя тетя, - рассказывает молодой монах Мунх-Эрдене. - Ее мать и моя бабушка - Даава. Муж Даавы был высокопоставленным монахом в 1937 году. Его казнило монгольское правительство при коммунистическом режиме. Даава всегда мечтала восстановить этот храм и поселиться тут... После того как ситуация в стране изменилась и люди получили возможность исповедовать любую религию, она решила отправиться на гору Хугну-хан. Примерно за 30 лет своего упорного труда она смогла реставрировать монастырь, построить новые храмы. Когда она закончила реконструкцию, она изменила рисунок колеса Дхармы, и монастырь Эрдэнэ Хамба больше не будет разрушен в будущем. Теперь в этом храме работают представители ее поколения, такие как мы, ее дочь и внуки. Моя тетя присматривает за монастырем после смерти моей бабушки. Женщина живет там уже 30 лет. А ее старший сын стал монахом. Летом в монастыре проводятся службы, а зимой он закрывается. В монастыре проводится множество буддийских церемоний, таких как церемония поклонения Ову, которая проводится каждую позднюю весну. Местные жители приходят помолиться горе Хугну-хан, а многие монахи приезжают из Улан-Батора и поют. Я сам живу тут с 1992 года, но только во время летних каникул.



Я прошу молодого человека рассказать про историю монастыря. Но, кажется, это слишком большая тема: монастырь связывают три периода истории монгольского буддизма.



- Первоначально, в 842 году, ханом Тибета стал атеист по имени Ландрам, который начал разрушать монастыри и массово убивать монахов по всему региону, - начинает он. - Монаху по имени Лхаламбалдоржу, который совершал богослужение в горах, удалось спастись. Он пришел в это место. Как мы полагаем, тут уже был монастырь к тому времени и он был хорошо известен среди монахов. В 1612 году монгольский монах Эрдэнэцорж построил дополнительный главный храм высотой 10 метров, что привело к созданию монастыря-медитации с храмами, посвященными красному божеству. Но в 1688 году во время войны монастырь был полностью разрушен, а все монахи убиты. В 1700 году монастырь был перенесен в другое место с 4 святилищами и 3 храмами, в которых проживали 200 монахов. В 1937 году из-за коммунистического режима монастырь был снова разрушен и около 20 высокопоставленных монахов были казнены. К счастью, сегодня сохранились 2 небольших храма и стены монастыря "Пять ханов". Эти два храма зарегистрированы как одно из монгольских национальных культурных достояний, унаследованных с XVII века, что отражает архитектурную уникальность здания.



Два храма имеют восьмигранные круглые стены из кирпича и глины, а крыша сделана только из дерева с использованием метода соединения, представляющего собой монгольское традиционное кузнечное мастерство и уникальные характеристики. Из-за многолетнего отсутствия реставрации деревянные материалы начали гнить и не могут долго удерживать глиняную крышу. В 2024–2025 годах мы получили финансовую поддержку на восстановление этих небольших храмов.



По легенде, именно монахи этого монастыря отправились на озеро Байкал, и так появился в России буддизм. А еще одна легенда гласит, что здесь, в горах, монахи прятали золотое сокровище - артефакт для своих ритуалов. В период халх-ойратской войны сюда пришли воины, чтобы убить монахов. Но не смогли найти. И вдруг блеск золота привлек солдат, они нашли и артефакт, и охранявших его монахов. В итоге убили около ста человек...



Уже в ХХ веке Далай-лама XIII отправил в Эрдэнэ-Хутахт тайного посланника. В указе, привезенном им, говорилось: "Высшее существо явилось и вернулось. Эрдэнэ-Хутахт, знай, что добродетели Монголии будут сохранены, ибо они могут следовать за высшим святым".



Побывав в монгольских монастырях, понимаешь, насколько мудр совет Тахилча ламы Баттулги. С детства приучаться служить другим и прислушиваться к внутренней Силе. Тогда и вернется на нашу планету мир и покой.



Ева Меркачева Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756927260





