00:05 04.09.2025

ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон 79-й ОДШбр ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 сентября в разрезе СВО. Русские войска встретили атаку 425-го ОШП ВСУ от Мирнограда, неприятель пытается экстренно деблокировать батальон 79-й ОДШБр, оказавшийся в окружении. Наши специалисты сделали "Герань" управляемой оператором в реальном времени для работы по подвижным целям в прифронтовой зоне. Европейские военные производители резко наращивают штаты для удовлетворения возросшего спроса на вооружение в рамках общего увеличения численности войск НАТО в Европе. ВС РФ внезапно прорвались в центр Купянска на западном берегу Оскола.



Последствия ошибки



