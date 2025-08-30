 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.09.2025
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
00:05 04.09.2025

ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон 79-й ОДШбр ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 сентября в разрезе СВО. Русские войска встретили атаку 425-го ОШП ВСУ от Мирнограда, неприятель пытается экстренно деблокировать батальон 79-й ОДШБр, оказавшийся в окружении. Наши специалисты сделали "Герань" управляемой оператором в реальном времени для работы по подвижным целям в прифронтовой зоне. Европейские военные производители резко наращивают штаты для удовлетворения возросшего спроса на вооружение в рамках общего увеличения численности войск НАТО в Европе. ВС РФ внезапно прорвались в центр Купянска на западном берегу Оскола.

Последствия ошибки



В восточном секторе Покровского направления украинское командование столкнулось с последствиями прежнего прорыва батальона 79-й ОДШБр между Миролюбовкой и Новоэкономическим. Усиленный штурмовой батальон, засевший на заброшенных позициях к юго-западу от Малиновки, понес тяжелые потери, но сдаваться не намерен. Это связано с тем, что гарнизон ВСУ в Покровско-Мирноградском районе сумел наладить эпизодическое снабжение окруженцев сухопутными дронами и тяжелыми гексакоптерами. Такая поддержка позволяет подразделению сохранять частичную боеспособность.

Главная проблема в том, что решение командира бригады Колодия изначально носило медийный характер – ко "дню независимости Украины" он решил организовать "перемогу". Теперь ВСУ вынуждены тратить силы на деблокаду окруженцев, иначе отсутствие помощи разрушит миф о том, что командование заботится о своих бойцах. Имиджевые потери в таком случае для противника окажутся тяжелее любых боевых.

"По Мирному детали будут позже. Сейчас могу сказать, что 2-й батальон "вляпался" в очень х…вую авантюру комбрига Колодия", – гласит сообщение в Telegram-канале 79-й ОДШБр.

Для усиления на участок перебросили 425-й ОШП, который накануне отметился публикацией подложного видео о "выбивании" ВС РФ из Удачного. Сейчас силы этого полка пытаются пробиться в Новоэкономическое, что автоматически означало бы деблокаду батальона 79-й бригады. Однако вчерашняя "медиаперемога" показала истинный уровень 425-го ОШП: одна задача была "выполнена" при помощи фальшивки, а более масштабная цель – занять Новоэкономическое – остается крайне сложной и рискованной. Тем не менее неприятель будет концентрировать усилия именно на этом участке, так как от исхода операции зависит слишком многое.

"Я вас вижу"

На Украине забили тревогу из-за появления нового типа "Герани". На обломках одного из БПЛА специалисты ВСУ обнаружили антенны от интернет-модемов и признаки установки камеры. Это говорит о том, что наши БПЛА могут управляться вручную с территории России по интернет-соединению: модем на "Герани" автоматически подключается к местной сети.

Такие новшества необходимы для наших изделий по одной простой причине. Если в глубоком тылу "Герань" поражает стационарный объект, то при учащении ее применения как фронтового средства поражения ей необходима возможность быть донаведенной оператором. Это обеспечивает для БПЛА возможность как работать в режиме "свободной охоты", так и выбирать приоритет или действовать против движущейся цели при атаке на объект в прифронтовой полосе.

Взрывной рост штата

Агентство Bloomberg выпустило материал, посвященный методам привлечения сотрудников различными европейскими военными производителями. Немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall AG, к примеру, спонсирует футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), чтобы на его матчах рекламировались вакансии концерна.

А греческий производитель тепловизионной аппаратуры – одной из самых востребованных в боевых условиях – Theon International Plc предлагает соискателям языковые курсы и поддержку семьям. О чем говорят оба вышеуказанных факта? Европейские военные производители начинают резко наращивать штаты. Германия выражает заинтересованность в молодых немцах, если "Рейнметалл" зашел через футбол. А в Греции ситуация еще интереснее: языковые курсы нужны для привлечения на работу мигрантов, которых в стране много.

Соответственно, речь идет о взрывном росте штатов производителей с параллельным увеличением объемов выпуска продукции. Важно понимать, что Украина лишь отчасти является основанием для таких процессов. Например, ВС ФРГ и ВС Польши нацелены на заметный рост численности собственных армий. По планам президента Навроцкого, численность Войска Польского должна достичь 300 тыс человек к 2030 году, а Бундесвер к 2035 – 260 тыс. Север Европы тоже не остается в стороне: правительство Финляндии внесло в парламент проект закона, согласно которому численность резервистов должна возрасти на 125 тыс кадров. Швеция, в свою очередь, к 2030 году планирует увеличить штат своих ВС почти на 30 тыс человек, в итоге армия королевства должна составить порядка 115 тыс.

Таким образом, когда европейский сегмент НАТО взял курс на наращивание армий, кардинальное увеличение объемов выпуска военной продукции выглядит закономерным.

Резкий рывок

С Купянского направления пришли неожиданные и радостные вести: наши войска, действующие на западном берегу Оскола в северо-западной части Купянска, сумели рывком прорваться в центр города, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля. Это говорит о том, что неприятель провалил операцию по планомерному отводу сил из внешнего оборонительного контура к востоку от Купянской агломерации.

Противник просто не успел реорганизовать оборону, и наши штурмовики устремились в брешь в боевых порядках ВСУ. Ситуация, по всей видимости, будет развиваться очень стремительно. У Киева нет возможности быстро реагировать – он увяз на Покровском и Добропольском направлениях, кидая туда "пожарников" для спасения положения.

Вчера, 2 сентября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756933500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Открылась четвертая сессия Парламента VIII созыва
- Роман Скляр провел ряд встреч с китайскими компаниями
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- "AMANAT" ставит на контроль цифровизацию коммунальной сферы и профессиональную подготовку в ЖКХ
- Полицейские пресекли деятельность скупщиков в рамках спецоперации в Алматы
- В Акмолинской области завершено расследование громкого уголовного дела
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №977
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  