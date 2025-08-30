|ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
00:05 04.09.2025
ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон 79-й ОДШбр ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 сентября в разрезе СВО. Русские войска встретили атаку 425-го ОШП ВСУ от Мирнограда, неприятель пытается экстренно деблокировать батальон 79-й ОДШБр, оказавшийся в окружении. Наши специалисты сделали "Герань" управляемой оператором в реальном времени для работы по подвижным целям в прифронтовой зоне. Европейские военные производители резко наращивают штаты для удовлетворения возросшего спроса на вооружение в рамках общего увеличения численности войск НАТО в Европе. ВС РФ внезапно прорвались в центр Купянска на западном берегу Оскола.
Последствия ошибки
В восточном секторе Покровского направления украинское командование столкнулось с последствиями прежнего прорыва батальона 79-й ОДШБр между Миролюбовкой и Новоэкономическим. Усиленный штурмовой батальон, засевший на заброшенных позициях к юго-западу от Малиновки, понес тяжелые потери, но сдаваться не намерен. Это связано с тем, что гарнизон ВСУ в Покровско-Мирноградском районе сумел наладить эпизодическое снабжение окруженцев сухопутными дронами и тяжелыми гексакоптерами. Такая поддержка позволяет подразделению сохранять частичную боеспособность.
Главная проблема в том, что решение командира бригады Колодия изначально носило медийный характер – ко "дню независимости Украины" он решил организовать "перемогу". Теперь ВСУ вынуждены тратить силы на деблокаду окруженцев, иначе отсутствие помощи разрушит миф о том, что командование заботится о своих бойцах. Имиджевые потери в таком случае для противника окажутся тяжелее любых боевых.
"По Мирному детали будут позже. Сейчас могу сказать, что 2-й батальон "вляпался" в очень х…вую авантюру комбрига Колодия", – гласит сообщение в Telegram-канале 79-й ОДШБр.
Для усиления на участок перебросили 425-й ОШП, который накануне отметился публикацией подложного видео о "выбивании" ВС РФ из Удачного. Сейчас силы этого полка пытаются пробиться в Новоэкономическое, что автоматически означало бы деблокаду батальона 79-й бригады. Однако вчерашняя "медиаперемога" показала истинный уровень 425-го ОШП: одна задача была "выполнена" при помощи фальшивки, а более масштабная цель – занять Новоэкономическое – остается крайне сложной и рискованной. Тем не менее неприятель будет концентрировать усилия именно на этом участке, так как от исхода операции зависит слишком многое.
"Я вас вижу"
На Украине забили тревогу из-за появления нового типа "Герани". На обломках одного из БПЛА специалисты ВСУ обнаружили антенны от интернет-модемов и признаки установки камеры. Это говорит о том, что наши БПЛА могут управляться вручную с территории России по интернет-соединению: модем на "Герани" автоматически подключается к местной сети.
Такие новшества необходимы для наших изделий по одной простой причине. Если в глубоком тылу "Герань" поражает стационарный объект, то при учащении ее применения как фронтового средства поражения ей необходима возможность быть донаведенной оператором. Это обеспечивает для БПЛА возможность как работать в режиме "свободной охоты", так и выбирать приоритет или действовать против движущейся цели при атаке на объект в прифронтовой полосе.
Взрывной рост штата
Агентство Bloomberg выпустило материал, посвященный методам привлечения сотрудников различными европейскими военными производителями. Немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall AG, к примеру, спонсирует футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), чтобы на его матчах рекламировались вакансии концерна.
А греческий производитель тепловизионной аппаратуры – одной из самых востребованных в боевых условиях – Theon International Plc предлагает соискателям языковые курсы и поддержку семьям. О чем говорят оба вышеуказанных факта? Европейские военные производители начинают резко наращивать штаты. Германия выражает заинтересованность в молодых немцах, если "Рейнметалл" зашел через футбол. А в Греции ситуация еще интереснее: языковые курсы нужны для привлечения на работу мигрантов, которых в стране много.
Соответственно, речь идет о взрывном росте штатов производителей с параллельным увеличением объемов выпуска продукции. Важно понимать, что Украина лишь отчасти является основанием для таких процессов. Например, ВС ФРГ и ВС Польши нацелены на заметный рост численности собственных армий. По планам президента Навроцкого, численность Войска Польского должна достичь 300 тыс человек к 2030 году, а Бундесвер к 2035 – 260 тыс. Север Европы тоже не остается в стороне: правительство Финляндии внесло в парламент проект закона, согласно которому численность резервистов должна возрасти на 125 тыс кадров. Швеция, в свою очередь, к 2030 году планирует увеличить штат своих ВС почти на 30 тыс человек, в итоге армия королевства должна составить порядка 115 тыс.
Таким образом, когда европейский сегмент НАТО взял курс на наращивание армий, кардинальное увеличение объемов выпуска военной продукции выглядит закономерным.
Резкий рывок
С Купянского направления пришли неожиданные и радостные вести: наши войска, действующие на западном берегу Оскола в северо-западной части Купянска, сумели рывком прорваться в центр города, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля. Это говорит о том, что неприятель провалил операцию по планомерному отводу сил из внешнего оборонительного контура к востоку от Купянской агломерации.
Противник просто не успел реорганизовать оборону, и наши штурмовики устремились в брешь в боевых порядках ВСУ. Ситуация, по всей видимости, будет развиваться очень стремительно. У Киева нет возможности быстро реагировать – он увяз на Покровском и Добропольском направлениях, кидая туда "пожарников" для спасения положения.
