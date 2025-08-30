Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)

00:40 04.09.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Исполнилось девять лет со дня смерти первого президента Ислама Каримова. Его уход 2 сентября 2016 года стал поворотным моментом в истории страны: с ним завершилась целая эпоха независимого Узбекистана.



