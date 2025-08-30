|Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:40 04.09.2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Исполнилось девять лет со дня смерти первого президента Ислама Каримова. Его уход 2 сентября 2016 года стал поворотным моментом в истории страны: с ним завершилась целая эпоха независимого Узбекистана.
Первый президент скончался в возрасте 78 лет после инсульта. Его похороны прошли в Самарканде по мусульманским традициям. Проводы стали днем общенациональной скорби: жители Ташкента и Самарканда осыпали цветами дороги. По словам близких, Ислам Абдуганиевич всегда оставался человеком с открытым и добрым сердцем, потому любовь к нему испытывали не только родные, но и все, кто его окружал.
Супруга Татьяна Каримова говорила:
"Ислам Абдуганиевич обладал сильным, волевым характером, работал много и на износ. Когда мы поженились, он был уже состоявшимся человеком. Я сразу ощутила масштаб его личности и понимала, что ему предстоит пройти непростой, но значимый путь".
Она отмечала, что всегда оставалась рядом и училась терпению, пониманию, умению расти вместе с ним. По ее словам, Ислам Каримов никогда не переставал учиться и всегда двигался вперед.
Младшая дочь Лола писала:
"Вы так часто мне снитесь, и иногда я просыпаюсь с ощущением, что вы живы, что мы только что расстались, и я, как обычно, обняв вас за плечи, поцеловала в щеку и почувствовала ваше тепло".
Заметки внучки Иман открывают личный, трепетный взгляд на жизнь и наследие ее деда. По ее словам, с годами она открывает для себя новые истории из его жизни и все острее ощущает, что времени рядом с ним всегда было бы мало, чтобы вобрать всю его мудрость и любовь.
"С самого детства он верил в меня, о чем мне напоминают его записки, ставшие для меня бесценными. Читая их, я каждый раз чувствую всплеск желания сделать больше, учиться, развиваться, чтобы быть достойной его слов и мнения", – писала она.
Память о первом президенте сегодня хранится не только в личных воспоминаниях его семьи, но и в мавзолеях и памятниках.
В 2018 году в Самарканде открылся мавзолей, рядом с площадью Регистан – монумент в его честь. Он установлен неподалеку от дома, где он родился и вырос. Школа, в которой Каримов учился в юности, получила статус музея.
По словам внучки, Марьям Тилляевой, в стенах мавзолея отчетливо ощущается энергия и присутствие первого президента.
"Я давно мечтала приехать в Самарканд и навестить Бобо. Он был самым заботливым дедушкой, и сейчас мне его очень не хватает", – писала она в 2022 году после поездки в мавзолей дедушки.
В Ташкенте его именем названы улица, государственный технический университет и международный аэропорт. Есть также мемориальный комплекс в Карши. А на Асакинском автомобильном заводе создана постоянная экспозиция, посвященная роли первого президента в становлении отечественного автомобилестроения.
В память о Каримове созданы мемориальные комплексы и за пределами страны – в Туркменабаде и Москве. В российской столице монумент выполнен под руководством британского скульптора Пола Дэя.
Важной частью сохранения памяти стало создание Фонда имени Ислама Каримова. Он был учрежден в октябре 2016 года Татьяной Каримовой и Лолой Каримовой-Тилляевой как благотворительная организация, деятельность которой направлена на увековечение памяти нашего отца-основателя.
Спустя девять лет жители страны все также приходят в мавзолей в Самарканде, а социальные сети в этот день наполняются архивными кадрами и личными воспоминаниями – о человеке, чья судьба стала переплетением эпох и испытаний.