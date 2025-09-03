Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов

00:49 04.09.2025 ИноСМИ Россия

03 сентября 2025



Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят



Антон Трофимов



Запад трясет от ненависти и возмущения. Мир, который был таким управляемым и предсказуемым последние тридцать с лишним лет, внезапно рассыпался, как карточный домик. Оказалось, что Земля гораздо больше и разнообразнее, чем представлялось американцам и европейцам. И что больше никто, кроме давно подчиненных жителей Старого Света, больше не готов подчиняться "порядку, основанному на правилах", предпочитая жить своим умом и интересами.







В этом, надо думать, и есть суть того страшного заговора против "цивилизованного мира", что плетут, если верить США и их сателлитам, лидеры глобального Юга. Нет для нынешнего Запада ничего страшнее, чем перспектива утратить даже не право - возможность диктовать взгляды на государственное устройство и мировую экономику. И оказаться перед необходимостью добиваться поставленных целей не силой, не грубостью, а долгой кропотливой работой.



Когда-то именно протестанты, сделавшие труд Божественной необходимость и обязанностью, построили одну из самых успешных экономик - американскую. Но то, что было по плечу предкам, потомкам стало слишком велико. Сменив цели с производства на потребление, они отменили и необходимость видеть в своем ближнем такого же человека, как они сами. В этой готовности объявить войну любому, кто думает иначе, и состоит авторитаризм как государственная система - а вовсе не в настройке сменяемости власти или жесткости госаппарата.



"Вы не хотите жить, как мы, значит, вы недостойны нормальной жизни!" - вот главный западный лозунг последней четверти века. Именно ему сегодня брошен глобальный вызов странами, которых Запад привык называть изгоями. В реальности изоляция грозит прежде всего тем оголтелым "цивилизованным странам", что настаивают на неизменности созданной ими иллюзии управления Ойкуменой. Чем яснее они это осознают, тем страшнее им становится - и тем агрессивнее они реагируют.



"Главный вопрос заключается в том, упомянет ли председатель Си ту огромнейшую поддержку и пролитую американцами кровь за то, чтобы обеспечить Китаю СВОБОДУ от одного весьма недружелюбного иностранного захватчика, - написал Дональд Трамп в соцсети Truth в преддверии выступления китайского лидера на торжествах по случаю 80-летия окончания Второй Мировой войны. - Многие американцы отдали свои жизни ради победы и славы Китая. Я надеюсь, что их мужество и самопожертвование будут по праву почтены и навсегда сохранены в памяти. Желаю председателю Си и замечательному китайскому народу великого и торжественного празднования. Передайте также мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну - пока вы там вместе плетете заговор против Соединенных Штатов Америки".



Заговор? Против Америки?! Очень хочется надеяться, что подобное утверждение, как уже высказался по этому поводу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не более чем дружеская ирония. Но беда в том, что к ироничному поведению нынешний американский лидер склонен менее всего. Он очень хочет, чтобы его принимали всерьез - и страшно обижается, когда этого не происходит.



Надо признать, неприглашение в Пекин на 3-е сентября - дату, в которую, надо отдать должное США, они внесли куда более существенный вклад, чем в победу над гитлеровской Германией, - действительно стало вызовом. Однако нужно понимать, что брошен он был в ответ на многие и многие подобные наглые выходки Запада, демонстративно предпринятые им в последние два десятилетия. Когда Россию открыто исключают из числа стран-победителей нацизма, когда тот же Трамп утверждает, что это - исключительно англосаксонское достижение, не ожидать зеркального ответа от тех, чьи жертвы превосходят потери всех остальных участников войны вместе взятых глупо.



Пора бы уже Америке, Великобритании, Германии, Франции и другим экс-законодателям геополитических мод прошлого понять: все, что они сейчас переживают - расплата за пренебрежительный гегемонизм по отношению к другим. Этим христианским странам лучше, чем кому бы то ни было еще, известно изречение апостола Матфея: "Как ты хочешь, говорит Он, чтобы поступали с тобою ближние, так и сам поступай" (Мф. 7:12). Сегодня они воочию убеждаются в справедливости мировой моральной максимы. Но реагируют на это как бык на красную тряпку. Потому что давно привыкли считать себя выше и морали, и закона, и веры, и традиций.



"После начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года западные страны приняли стратегию дипломатической и экономической изоляции России. Вообще-то в истории человечества бывали изоляции и пожестче, - жалеет о невозможности раздавить Россию колумнист Le Figaro Рено Жирар. - Реальность такова, что развивающиеся страны Азии воспользовались в Тяньцзине возможностью, чтобы показать монументальный кукиш Западу. Все они отказываются бойкотировать Россию, как это делают западные страны. Они мудро выслушали Владимира Путина, который объяснил им, что именно Запад несет ответственность за конфликт на Украине - из-за его поддержки „государственного переворота" в Киеве 22 февраля 2014 года".



В этом по-детски обидчивом "мудро выслушали" и "объяснил им" и кроется корень западного непонимания нынешнего противостояния с глобальным Югом. Ни Китаю, ни Индии, ни КНДР с Ираном, ни другим сторонникам нового геополитического полюса нет нужды выслушивать чьи-либо объяснения. Они отлично все видят сами! Как раз сторонние объяснения, которым Запад привык придавать форму прямых распоряжений, вызывают у стремящихся к суверенности государств наибольшее раздражение. Оттого все чаще, как случилось с введением США 50-процентных экспортных тарифов для Индии, любую попытку давления они расценивают как покушение на их самостоятельность. И на право самим решать, кого выбирать в друзья, а кого - во враги.



С врагами в последнее время стало проще. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, почему я не буду с тобой дружить" - вот актуальный принцип политики Запада, пришедший на смену прежнему протестантскому прагматизму. Это один из немногих случаев, когда не-западный (но уже становящийся анти-западным!) мир перенимает англосаксонский modus cogitandi*. В то же самое время такой подход страны глобального Юга демонстрируют исключительно по отношению к западному миру - и лишь потому, что тот лучше понимает, когда с ним говорят на его языке.



"Эта война вышла за рамки конфликта между Москвой и Киевом. Она стала открытым противостоянием Соединенных Штатов и европейских стран против России, - делает справедливый вывод эмиратская Al-Ain. - Она также стала поворотным моментом в перестройке мировой власти и мирового порядка, что привело к формированию настоящих стратегических альянсов. Россия не только восстановила отношения с Северной Кореей, но и вновь заявила о себе как о влиятельной стране в Африке и на Ближнем Востоке. С другой стороны, Европейский союз остается под американским зонтиком, что вызывает споры о его способности самостоятельно и независимо принимать решения, касающиеся европейских стран".



Если в чем и нельзя согласится с автором Al-Ain, так это в том, что зависимость ЕС от Америки вызывает споры. Да не о чем там спорить! Выстраивая удобную для них административно-командную систему управления цивилизацией, США подчинили себе только тех, кто всегда втайне мечтал о Великом Господине - о том, кто будет думать за него и руководит им. Да, это рабская психология, но она лучше всего усваивается именно теми, кто привык видеть рабов в других. И совершенно логично, что не раз объявлявшая себя царством Свободы якобы демократическая Европа окончательно стала рабом Соединенных Штатов.



Кстати, этим во многом и объясняется куда более агрессивная, чем у Вашингтона, политика ЕС в отношении Москвы. Раб всегда ненавидит врагов хозяина больше, чем он сам. Просто потому, что господин может видеть не только опасности, но и преимущества своего оппонента. А рабское мышление вынуждает носителя видеть только опасность смены владельца - и не ожидать от нее ничего хорошего.



Потому Европа заливается визгом, пугая "русской угрозой". Никакой угрозы нет, но в желании России быть самостоятельной Евросоюз видит прямой вызов Великому Белому Господину - и ужасно боится. Настолько, что готов броситься в бой, не дожидаясь команды "Фас!", надеясь, что хозяин оценит его старательность и предупредительность.



Нет, не оценит. А как только Европа проиграет - Америка отвернется от нее. Падать на дно геополитической пропасти вслед за своими рабами Вашингтон не собирается. Они, с его точки зрения, этого недостойны.



* Образ мышления (лат.) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756936140





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Открылась четвертая сессия Парламента VIII созыва

- Роман Скляр провел ряд встреч с китайскими компаниями

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- "AMANAT" ставит на контроль цифровизацию коммунальной сферы и профессиональную подготовку в ЖКХ

- Полицейские пресекли деятельность скупщиков в рамках спецоперации в Алматы

- В Акмолинской области завершено расследование громкого уголовного дела

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2025 года №977

