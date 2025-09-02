|КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
02:00 04.09.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 сентября 2025 года
г. Астана
КТЖ осуществило первую отправку подсолнечного масла в 40-футовых контейнерах с использованием флекситанков. Пилотная партия отгружена со станции Предгорная (Восточно-Казахстанская область) в город Нантун (провинция Цзянсу, КНР) через погранпереход Достык – Алашанькоу.
Флекситанки - это гибкие резервуары, размещаемые внутри контейнеров. Они позволяют перевозить до 26 тонн жидких грузов, обеспечивая надежную защиту содержимого и минимизируя риски утечек и загрязнения.
В церемонии отправки приняли участие представители КТЖ и Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.
АО "НК "КТЖ" с 2020 года активно развивает экспорт растительных масел в 20-футовых контейнерах, используя флекситанки, что способствует росту объемов поставок на крупнейший рынок для казахстанской масложировой продукции. Новая отправка в 40-футовых контейнерах открывает дополнительные возможности для расширения экспортных перевозок. За последние пять лет поставки растительных масел в Китай выросли в 10 раз.
Проект реализован в рамках договоренностей, достигнутых на совещании Подгруппы экспертов по организации перевозок и маркетингу между КТЖ и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги" в июне 2025 года в Чжэнчжоу.
Технические работы по оснащению контейнеров флекситанками выполнены казахстанской компанией, специализирующейся на установке такого оборудования, в полном соответствии с требованиями железнодорожных администраций Казахстана и Китая.
Как отметил представитель филиала КТЖ - "Дирекция интегрированного планирования" Кайрат Жумабаев, использование флекситанков позволяет существенно сократить расходы на транспортировку, ускорить процессы загрузки и выгрузки, а также повысить эффективность экспортно-импортных операций.
КТЖ продолжает развивать инновационные логистические решения, оптимизировать процессы перевозок и открывать новые экспортные направления, что способствует укреплению позиций Казахстана на международных рынках и росту национальной экономики.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"