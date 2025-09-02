КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай

02:00 04.09.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

2 сентября 2025 года

г. Астана



КТЖ осуществило первую отправку подсолнечного масла в 40-футовых контейнерах с использованием флекситанков. Пилотная партия отгружена со станции Предгорная (Восточно-Казахстанская область) в город Нантун (провинция Цзянсу, КНР) через погранпереход Достык – Алашанькоу.



