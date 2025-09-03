История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни

02:40 04.09.2025

03.09.2025



Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам.



После разгрома Квантунской армии советскими войсками в августе 1945 года в Узбекистан отправили около 20 тыс. японских военнопленных.



Здесь они работали на стройках, возводили дороги, здания и даже культурные объекты, многие из которых сохранились до наших дней. Среди них - Фархадская ГЭС и ГАБТ имени Алишера Навои, переживший землетрясение 1966 года без повреждений.



"Да, это враги, они начали войну, но такая гуманность и отношение, которое здесь было, заслуживают многого", - говорит кандидат исторических наук Василий Костецкий.



В сюжете Sputnik Узбекистан историк расскажет, как узбекистанцы относились к пленным, почему японские солдаты спустя десятилетия вспоминали жизнь в лагерях с теплотой, а также о том, какую роль сыграл Советский Союз в завершении Второй мировой войны в Азии.



