Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова

Стратегическое партнерство двух стран набирает обороты



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

03.09.2025



Казахстан принимает делегацию из США во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты Хушем Чокси. Цель визита – заложить фундамент развития устойчивых партнерских отношений, охватывающих ключевые и перспективные отрасли. В центре внимания – редкоземельные металлы. Это важное направление, в котором американская сторона видит большой потенциал.



Со 2 сентября в Алма-Ате и Астане проходит трехдневная бизнес-миссия, призванная укрепить деловые связи и наметить пути стратегического партнерства. Как отметила в беседе с журналистами вице-президент Торговой палаты США Дженнифер Мил, участники встреч сосредоточатся на ключевых направлениях: редкоземельные металлы, создание логистической базы и заключение прямых договоров между компаниями Казахстана и США.



Она уточнила, что речь идет о ежегодной бизнес-миссии, организованной Американо-казахстанским деловым советом при Торговой палате США.



Миссия 2025 года отличается от прежних своим масштабом: в составе делегации – руководство Торговой палаты, более 20 руководителей крупнейших американских компаний и трех ведомств США: Экспортно-импортного банка, Агентства по торговле и развитию и Министерства торговли. В итоге делегация увеличилась в два раза по сравнению с 2024 годом. По результатам миссии, как уточнила Мил, планируется заседание делового совета с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время его визита в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, сообщило издание Forbes.kz.



По итогам работы миссии в 2024 году были достигнуты хорошие результаты, считают представители Торговой палаты США. В Казахстане выросла нефтедобыча, что позволило увеличить годовой ВВП. Кроме того, США сняли ограничения с Каспийского трубопроводного консорциума, произошли существенные сдвиги в сельском хозяйстве и в секторе массового потребления. Продолжаются работы по открытию прямого авиарейса между Астаной и Нью-Йорком.



Нынешний визит, по мнению старшего вице-президента Торговой палаты США, координатора миссии Хуша Чокси, "открывает новую, многообещающую главу в двустороннем диалоге, нацеленном на взаимовыгодное развитие и укрепление партнерских отношений в глобальном масштабе". Поскольку, как подчеркнул Чокси, роль Казахстана как стратегически важного партнера для Америки растет: "Стратегическое расположение Казахстана играет для США все большую роль. Эта историческая миссия заложит основу будущих экономических связей между Казахстаном и США, особенно в таких ключевых сферах, как критические минералы, финансовые услуги, пищевая промышленность, технологии и искусственный интеллект, логистика и туризм. Наша цель – обеспечить компаниям широкий доступ к прямому диалогу, способствовать установлению устойчивых связей между бизнесом Казахстана и США и, что немаловажно, помочь предотвратить последствия, связанные с экономическими санкциями США".



Отвечая на уточняющий вопрос о критически важных минералах, Хуш Чокси подчеркнул значимость этого сектора как для правительства, так и для бизнеса США. "Из 50 критически важных минералов, утвержденных Министерством внутренних дел США в 2022 году, в Казахстане обнаружено 19, причем существует около 5 тыс. неразведанных месторождений", – сообщил он. При этом Чокси уточнил, что решения об инвестировании в переработку сырья, будь то в Казахстане или других странах, будут приниматься компаниями исходя из экономической целесообразности.



"Это будет зависеть от того, насколько легко будут выдаваться разрешения и лицензии, будет ли ведение бизнеса простым, а законодательство и налогообложение – предсказуемыми", – пояснил он. Тем не менее представитель Торговой палаты США выразил оптимизм: "Мы считаем, что наличие 19 из 50 критически важных минералов в Казахстане открывает огромные возможности".



Между тем Министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило о 38 новых месторождениях. Разработки ждут около 19 т. золота и более 20 млн т руды, богатой неодимом, церием, лантаном и иттрием (среднее содержание редкоземельных металлов составляет около 700 г на тонну). Это стало результатом масштабных инвестиций в геологоразведку и картографирование – более 1 млрд долл. с 2018 года.



Казахстан выдвигается в мировые лидеры по запасам редкоземов благодаря выявлению крупных запасов, особенно на участке "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"), и может войти в тройку мировых лидеров, уступая только Китаю и Бразилии.



Впрочем, национальная компания "Тау-Кен Самрук" совместно с американской Cove Kaz Capital Group (дочкой Cove Capital LLC) ведут разведку редкоземельных металлов (РМЗ) на участке "Акбулак" в Костанайской области. По условиям партнерства, Cove Kaz владеет 75% в проекте, "Тау-Кен Самрук" через "Казгеология" – 25%. Проект на участке "Акбулак" стал первым примером участия США в казахстанских РЗМ (см. "НГ" от 28.07.25).



Несмотря на активные шаги по созданию благоприятной инвестиционной среды для американских компаний, США ввели таможенные пошлины на все товары из Казахстана, импортируемые в Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву объяснил это решение стремлением устранить торговый дисбаланс между двумя странами. При этом, как отметил Трамп, "никаких тарифов не будет, если Казахстан или казахстанские компании решат производить товары на территории США". В случае же если Казахстан примет решение повысить свои пошлины, они будут добавлены к действующим 25%, предупредил президент США.



Трамп выразил уверенность в необходимости этих тарифов для "исправления многолетних искажений, вызванных тарифами... со стороны Казахстана", и призвал своего казахстанского коллегу с пониманием отнестись к этой мере.



По всей видимости, вопрос отмены введенных Трампом пошлин станет предметом будущих переговоров, и успех Астаны в этом направлении не гарантирован. Нынешняя ситуация вызывает параллели с предыдущими попытками Казахстана добиться отмены поправки Джексона–Вэника, введенной в 1974 году для ограничения торговых отношений со странами, нарушающими права человека. После распада СССР все бывшие советские республики, за исключением стран Балтии, автоматически оказались под действием этой поправки.



Начиная с 1989 года в США ежегодно вводился мораторий на ее действие в отношении СССР, а затем и стран СНГ. Ряду стран удалось добиться ее отмены. Казахстан же неоднократно обращался к США с предложением об отмене поправки Джексона–Вэника, однако решение этого вопроса не сдвигалось с места, поскольку для полной отмены требуется голосование в Конгрессе. Источник - НГ

