В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона

04:10 04.09.2025

Город Джалал-Абад переименуют в Манас - депутаты горкенеша дали согласие



БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормокеев предложил переименовать город в Манас, депутаты горкенеша поддержали эту инициативу.



"У ученых нет научного объяснения и фактов, подтверждающих значение названия "Джалал-Абад", оно основано на легендах. Поэтому мы хотим переименовать в Манас. Все видят, как развивается город, меняется архитектура. Все это приводит к идее переименования, поэтому я сегодня выступил с такой инициативой", - прокомментировал Sputnik Кыргызстан Ормокеев.



Согласно процедуре, полномочное представительство Джалал-Абадской области разработает проект закона и направит его на рассмотрение в парламент, также инициатива пройдет общественное обсуждение. Если парламент КР одобрит проект, документ направят на подпись президенту.



Расходы на переименование пока не подсчитаны, это планируют сделать после принятия закона.



