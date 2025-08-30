|В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
04:10 04.09.2025
Город Джалал-Абад переименуют в Манас - депутаты горкенеша дали согласие
БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормокеев предложил переименовать город в Манас, депутаты горкенеша поддержали эту инициативу.
"У ученых нет научного объяснения и фактов, подтверждающих значение названия "Джалал-Абад", оно основано на легендах. Поэтому мы хотим переименовать в Манас. Все видят, как развивается город, меняется архитектура. Все это приводит к идее переименования, поэтому я сегодня выступил с такой инициативой", - прокомментировал Sputnik Кыргызстан Ормокеев.
Согласно процедуре, полномочное представительство Джалал-Абадской области разработает проект закона и направит его на рассмотрение в парламент, также инициатива пройдет общественное обсуждение. Если парламент КР одобрит проект, документ направят на подпись президенту.
Расходы на переименование пока не подсчитаны, это планируют сделать после принятия закона.
***
Джалал-Абад - третий по величине город в Кыргызстане, административный центр Джалал-Абадской области. Население - более 113 900 человек.
- Самое раннее известное название города - Джелалабад.
- С 1870 по 1936 год - Джаляль-Абад, орфография названия города была изменена после преобразования Киргизской АССР в союзную республику и ее выхода из состава РСФСР.
- С 1936 по 2002 год - Джалал-Абад.
- В 2002 году переименован в Жалалабат согласно принятой Жогорку Кенешем "Новой редакции орфографии киргизского языка" от 28 июня 2002 года за № 830-11.
- В июне 2008 года переименован обратно в Джалал-Абад согласно постановлению Жогорку Кенеша Кыргызстана о восстановлении написания населенных пунктов страны через дефис.
***
Манас - героический эпос киргизского народа и имя его главного героя. Включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.
Названы в честь эпоса:
Университет "Манас" - название университета в Бишкеке.
Манас - международный аэропорт Бишкека.
Манасский район в Таласской области.
Манас - село в пригороде Бишкека.
Манас - кинотеатр в Бишкеке.
Манас - стадион в Кара-Балте.
Астероид (3349) Манас открыл советский астроном Николай Черных в 1979 году.
Орден "Манас" - высшая награда Кыргызстана.
Манас - опера, написанная композитором Абдыласом Малдыбаевым.
Манас - озеро в Китае.
Манас - озеро в Горном Алтае.
Манас - улица в Алма-Ате, южной столице Казахстана.
Манас - улица в городе Бишкек, в селе Кызыл-Адыр, в Джалал-Абаде.