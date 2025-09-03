Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества

09:49 04.09.2025

Национальный Банк предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества

03.09.2025



Национальный Банк Казахстана предупреждает о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.



Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество – когда злоумышленники, представляясь работниками Национального Банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение.



В ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан. Подобные манипуляции направлены на то, чтобы получить доступ к личным банковским счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформить от имени граждан онлайн-кредиты или микрозаймы.



Дополнительную угрозу представляют фишинговые электронные письма и ложные SMS-сообщения, маскирующиеся под обращения от лиц государственных органов, банков второго уровня, коммунальных, медицинских или почтовых служб с просьбой перейти по ссылке или открыть вложение. В случае перехода граждан по ссылкам или скачивании вложений злоумышленники получают доступ к мобильному устройству, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации.



