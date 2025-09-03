|Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
Национальный Банк предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
Национальный Банк Казахстана предупреждает о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество – когда злоумышленники, представляясь работниками Национального Банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение.
В ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан. Подобные манипуляции направлены на то, чтобы получить доступ к личным банковским счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформить от имени граждан онлайн-кредиты или микрозаймы.
Дополнительную угрозу представляют фишинговые электронные письма и ложные SMS-сообщения, маскирующиеся под обращения от лиц государственных органов, банков второго уровня, коммунальных, медицинских или почтовых служб с просьбой перейти по ссылке или открыть вложение. В случае перехода граждан по ссылкам или скачивании вложений злоумышленники получают доступ к мобильному устройству, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации.
Национальный Банк призывает граждан быть бдительными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц, не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Напоминаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.
Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Для получения консультации можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.