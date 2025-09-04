 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.09.2025
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
13:06 04.09.2025

Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем

Александр Яковенко
бывший РФ в Великобритании
04.09.2025

В западном мире продолжают приходить в себя от результатов саммита ШОС в Тяньцзине. Самое малое, что признается, так это то, что его итоги формализуют многополярность, которая мощно заявила о себе новым качеством отношений в ведущей "тройке" России, Китая и Индии. Пожалуй, наиболее критический момент этой новой ситуации связан с ролью Индии, которая под абсолютно безумным тарифным давлением Д. Трампа вынуждена четко самоопределиться на стороне Глобального Юга и Востока, к которому она исконно принадлежит.

Почти полуторамиллиардная страна, лидирующая в мире по темпам экономического роста, зримо перевешивает геополитические весы в пользу коалиции незападных стран. До этого западная пропаганда еще могла "продавать" мировой аудитории свое видение баланса сил как складывающегося в пользу коллективного Запада. Теперь это не получается, отсюда громкие крики о том, кто "потерял Индию" (вспомним, что дискурс не нов: уже "теряли" Россию и Китай). Понятно, что либерально-глобалистские элиты, прежде всего Демпартия США и ее СМИ, кивают на Трампа, его неуклюжую дипломатию и попытку выбивания из премьер-министра Нарендры Моди обращения в Нобелевский комитет о присуждении американскому лидеру заветной премии мира в этом году. Сказалось полное забвение наследия западного колониализма, оставившего долгую и недобрую память о себе и в Индии, и в Китае, при том что, в отличие от западных элит, там в цивилизационном отношении незлопамятны и незловредны. Словом, цивильное поведение наших партнеров по ШОС там принимали за нечто само собой разумеющееся, отрицая вместе с историей и свои колониальные грехи.

Имеет значение и то, что речь идет не о БРИКС, где происходящее еще можно замутить наличием глобального формата "Группы двадцати", которая де-факто замещает ООН на уровне практической политики и обозначает собой условное равновесие между Западом и Глобальным Югом. Даже в десятке ведущих экономик мира (по ППС) абсолютное равновесие: западная "пятерка" против "пятерки" БРИКС (Китай, Индия, Россия, Бразилия и Индонезия). Именно ШОС как воплощение воли ведущих стран Евразии к единству без Запада и вопреки Западу не поддается медийному манипулированию и прямо противостоит атлантизму и натоцентризму. В мире "постправды" и "постфакта" рано или поздно происходит сверка с реальностью, то есть с фактами, которые, как и в случае с нынешним саммитом ШОС, как шило в мешке не утаишь.

Кстати пришлось и празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией. Будучи восточноазиатской страной, Япония тем не менее развивалась по канонам Запада или романо-германской Европы - с опорой на силу и внешнюю агрессию. Ее "Восточноазиатская сфера совместного процветания" была точным аналогом идеи "жизненного пространства" Германии, развязавшей под этим предлогом обе мировые войны. Об источниках этого идейно-политического родства Токио с Берлином и Западом вообще довольно убедительно писал не кто иной, как Фрэнсис Фукуяма, любимец либералов, в своей фундаментальной работе "Политический порядок и политическое загнивание" (2014 год). Он указывал на то, что японская модернизация второй половины XIX века - пресловутая Революция Мэйдзи - осуществлялась по прусскому образцу с кастовыми офицерским корпусом и гражданской бюрократией. Отсюда и сходный с Германией исход. Только экономический кризис в Японии случился раньше, чем на Западе, вследствие чего и японская агрессия началась раньше.

Сейчас же как Западная Европа, так и Япония оказались вне игры на Евразийском континенте. Огромное символическое значение в этой связи имела договоренность между Россией, Китаем и Монголией о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". Разворачиваясь на Восток широким фронтом, всерьез и надолго, Москва и ее партнеры не ввязываются в конфронтацию (ее нам пытаются навязать и уже навязали на Украине), а продвигают позитивную повестку собственного развития и взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в этих целях.

Задевает именно отстраненность от Запада и его глобальной повестки дня, включая деглобализацию. Здесь, наоборот, за глобализацию и за эффективную ВТО. Здесь также за равную и неделимую безопасность, которая невозможна в Европе с ее натоцентричной архитектурой безопасности. Поэтому все позитивное в Европу придет с Востока, если и когда им надоест вариться в собственном соку.

Запад действует со своим "порядком, основанном на правилах" вне ООН. По этому пути вынуждена идти и ШОС. Главное - это то, что данный процесс, получивший мощный импульс в Тяньцзине, убеждает лучше всяких слов, что многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который не в состоянии этому помешать. В лучшем случае ему придется смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в двух параллельных системах координат. Что касается Глобального Юга и Востока, то, как следует из Тяньцзиньской декларации, он как раз утверждает тот послевоенный международный правопорядок с центральной ролью ООН и принципами ее Устава, который на деле отрицают западные столицы.

Одновременно в рамках ШОС форсируются те элементы повестки дня БРИКС, которые там обозначены и развиваются своими темпами ввиду трансконтинентального характера этого объединения. Здесь же, в Евразии, время не ждет, и плотное соседство в рамках общего макрорегиона побуждает ускорять сотрудничество, будь то создание Банка развития, общей расчетно-платежной системы или транспортно-логистической архитектуры.

Наконец, нельзя не воздать должное администрации Д. Трампа, немало поспособствовавшей своим давлением сплочению государств - членов ШОС. У Трампа явно был свой график строительства отношений с ведущими незападными государствами, который исходил из упрощенного представления об этом вызове, включая украинское урегулирование. До саммита ШОС предполагалось существенно продвинуться в деле нормализации с Москвой, тогда бы и не было формального предлога ссориться с Нью-Дели. Не ожидалось и задействования Пекином рычага экспортного контроля по редкоземам. Все это работает на укрощение Америки Трампа, обозначая пределы возможного в рамках традиционной американской внешнеполитической стратегии. Эти промахи уже сложились в дипломатическую катастрофу, похожую на гонку с временем, которую Вашингтон проигрывает и проиграет окончательно, если не сможет переоценить ситуацию и резко сменить курс, признав непреходящее значение ценностей классической дипломатии. Но сможет ли - вот в чем вопрос!

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756980360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Арменией о сотрудничестве в области миграции
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы "Эгмонт" Жеромом Бомоном
- Государственный советник встретился с лидерами молодежных организаций
- Казахстан и Россия: вопросы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- "Существует явная необходимость обеспечить прозрачность в эксплуатации природных запасов Казахстана"
- Казахстан и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
- Республика Казахстан одержала очередную победу в международном арбитраже
- АФМ расследует хищение минерального сырья Аркалыкского месторождения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  