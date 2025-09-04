Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин

14:03 04.09.2025 Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США

Президент Кавелашвили пожаловался Трампу на недостаток внимания



Игорь Кармазин

4 сентября 2025



Президент Грузии Михаил Кавелашвили написал открытое письмо американскому лидеру Дональду Трампу. В послании он посетовал, что США не уделяют его стране должного внимания, хотя в Тбилиси в любой момент готовы возобновить диалог. Подробности - в материале "Известий".



"Используют грубые методы"



Президент Грузии Михаил Кавелашвили написал открытое письмо Дональду Трампу. В послании отмечается, что Вашингтон ничего не делает для восстановления двусторонних отношений, хотя в Тбилиси готовы возобновить диалог.



По его словам, ценности нынешней администрации США и правительства "Грузинской мечты" совпадают, но отношения продолжают выстраивать не приближенные Дональда Трампа, а представители "глубинного государства". "Они используют традиционные грубые методы, укоренившиеся по линии USAID, NED и других подобных организаций, пытаются внести дестабилизацию и нарушить мир в Грузии", - подчеркивает Кавелашвили.



Он также добавил, что за последние месяцы Дональд Трамп успел установить тесные отношения со всеми странами региона. Например, помог Армении и Азербайджану согласовать текст мирного договора, активно сотрудничал с турецкими властями и даже лично встретился с Владимиром Путиным. "На этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что крайне удивляет наше общество", - отметил он.



Под конец письма Кавелашвили ужесточил риторику, обвинив администрацию Трампа в пассивности. "У грузинского народа из-за этого возникают вопросы по поводу того, насколько свободны и искренни действия американцев с точки зрения укрепления мира в регионе", - подчеркнул он, добавив, что исправить ситуацию мог бы честный и откровенный диалог с грузинскими властями.



Борьба за поддержку



Американская сторона на послание пока никак не отреагировала, но бурная дискуссия развернулась внутри самой Грузии. Представители правящей партии поддержали президента. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что полностью разделяет настроения Кавелашвили и тоже удивляется пассивности Трампа и его администрации. "Мы очень хотим, чтобы эта пассивность перешла в активный режим, и мы могли бы говорить о возобновлении стратегического партнерства", - подчеркнул грузинский премьер.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что отношения двух стран завела в тупик предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом, которая действовала путем лжи и пропаганды. Депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе заявил, что грузинские власти и Дональд Трамп очень похожи, потому что отказались от псевдолиберальных доктрин. По его словам, в таких условиях обеим странам пора начать отношения с чистого листа.



В оппозиции, наоборот, раскритиковали содержание и стиль послания. Так, лидер движения "Площадь Свободы" Леван Цуцкиридзе заявил, что в голове у авторов настоящий сумбур. "Они говорят: "Ты крут, но не знаешь, кто работает рядом с тобой. Мы знаем, и мы написали это письмо, чтобы ты разобрался во всем и поступил правильно. Мы хотим твоей поддержки, но знай, что мы за тобой будем приглядывать". Я прочитал это письмо и ничего не понял", - отметил он.



Бывший министр обороны Тина Хидашели посчитала, что письмо на самом деле адресовано внутренней аудитории. Она напомнила, что через полтора месяца в Грузии пройдут местные выборы, многие избиратели недовольны изоляцией страны со стороны Запада, поэтому правящей команде приходится искать выход. "Решение на самом деле простое: перестать писать письма, а вернуться на путь демократии и евроинтеграции", - подчеркнула она.



Страна, которой нет



Отношения Грузии и США испортились в прошлом году. Сначала поводом стало принятие в закавказской республике закона об иноагентах, далее последовал еще и запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, осенью в стране состоялись парламентские выборы, грузинская оппозиция и некоторые наблюдатели уверяли, что процедура прошла с нарушениями.



В результате США ввели санкции против ряда чиновников, депутатов, судей и силовиков, ограничения коснулись в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Кроме того, Вашингтон заблокировал выделение Тбилиси финансовой помощи в размере $95 млн, отменил военные учения Noble Partner и объявил о приостановке стратегического партнерства.



Джо Байден тогда говорил, что разочарован антидемократическим поведением грузинских властей. Те в ответ заявляли, что американское "глубинное государство" подталкивает Тбилиси к открытию второго фронта против России, этим и объясняются все проблемы. "Основная причина трудностей заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года", - говорил премьер Кобахидзе.



В Грузии при этом не скрывали, что рассчитывают на потепление при новом американском президенте. Представители правящей партии заявляли, что Дональд Трамп идейно близок "Грузинской мечте", разделяет консервативные ценности, больше настроен развивать деловые контакты, а не продвигать идеологические установки. До сих пор, однако, эти надежды в жизнь не воплотились.



Конечно, какие-то косметические изменения происходят. Так, американский президент поздравил Михаила Кавелашвили с Днем независимости страны, а потом принял верительные грамоты от нового грузинского посла. Кроме того, нынешним летом в республике при участии американских военных прошли учения Agile Spirit, а вице-премьер Леван Давиташвили посетил США, где встретился с представителями Госдепа и минфина.



Глобально при этом ничего в отношениях не поменялось. Встреч на высшем уровне нет, санкции продолжают действовать, финансовая помощь не разблокирована, стратегическое партнерство не реанимировано. Самое главное - Дональд Трамп молчит о Грузии, как будто такой страны и не существует, ничего не известно о том, какими американская администрация хотела видеть отношения с Тбилиси.



Громом среди ясного неба прогремело майское заявление госсекретаря Марко Рубио, который в ходе слушаний в палате представителей США назвал грузинские власти антиамериканским правительством. "Мы задаем себе вопрос: соответствует ли нашим интересам существование такого правительства в важном регионе мира? Если нет, мы примем меры, чтобы оно понесло издержки. Сейчас этот вопрос рассматривается", - говорил он.



На этом фоне грузинские власти не первый раз пытаются докричаться до Вашингтона. Так, премьер Кобахидзе ранее уже писал открытое письмо Трампу. В послании он жаловался, что американцы ведут диалог даже с авторитарными лидерами, но Грузию позабыли. Посол США Робин Данниган после этого называл послание оскорбительным, а из Вашингтона никакой реакции не последовало. Вполне возможно, что и нынешнее обращение останется без ответа.



Что говорят эксперты



Грузинский политолог Заал Анджапаридзе считает, что письмо Кавелашвили вряд ли позволит улучшить отношения с США.



- Во-первых, оно написано в странном назидательном тоне, что совершенно не по чину грузинскому президенту, который явно менее влиятелен, чем американский лидер. Во-вторых, похожее письмо уже писал Ираклий Кобахидзе, который вообще-то обладает большими полномочиями, чем Кавелашвили. Если уж то послание осталось без ответа, то и нынешнее будет холостым выстрелом, - рассуждает он.



Эксперт добавляет, что в Вашингтоне раздражены поведением "Грузинской мечты", в том числе контактами Тбилиси с Китаем. По его словам, идеалом для американцев были предыдущие власти страны во главе с Михаилом Саакашвили, который выполнял все капризы западных стран.



Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе говорит, что сложности в отношениях США и Грузии связаны с деятельностью предыдущей американской администрации.



- Люди, которые работали при Джо Байдене, оставили тяжелое наследие, нивелировать его никак не удается, к тому же многие чиновники сохранили свои позиции и продолжают работать. В целом же вся эта ситуация с открытыми письмами подсвечивает один неприятный факт. Очевидно, что грузинская элита не мыслит свою страну действительно независимой, им хочется под крыло какого-то блока или сильной страны. Судя по всему, по-настоящему суверенного политического мышления у нас до сих пор так и не выработалось, - объясняет он. Источник - Известия

