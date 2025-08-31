"Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)

21:19 04.09.2025 "Монстры Сталина" - огромные танки, появившиеся у русских, убедили бывших союзников не развязывать новую войну

80 лет назад в Берлине были показаны "крысы пустыни", "Исчадие ада" и "щучий нос"



Год 1945-й - победный и "парадный". Две самые мощные страны гитлеровского блока - Германия и Япония - с интервалом в 4 месяца капитулировали перед СССР и его союзниками. А по поводу таких успехов на полях сражений устроено было победителями несколько парадных шествий. Одно из них, организованное в столице побежденного Третьего рейха 7 сентября, имело, судя по всему, очень серьезные последствия: удалось предотвратить скорое начало новой войны.



На главной трибуне - военачальники четырех союзных армий. Маршал Жуков при полном параде.



Если инициатором Парада Победы на Красной площади 24 июня являлся Сталин, то идея провести нечто подобное в Берлине принадлежала маршалу Жукову. Георгий Константинович осознавал, что подобная демонстрация воинской мощи, сплоченности может произвести большое впечатление и на жителей столицы Германии, и на других европейцев.



Генералиссимус поддержал идею своего "главного полководца". Оставалось договориться с англичанами, американцами и французами. Наши западные партнеры высказали пожелание, чтобы парад состоялся уже после того, как будет одержана победа над Японией.



К концу лета 1945-го стало ясно, что такое рубежное событие случится уже со дня на день. Поэтому 30 августа Межсоюзническая комендатура Берлина, предусмотрев запас времени "на всякий случай", назначила дату парада - 7 сентября.



Хронологически все получилось удачно: Акт о капитуляции японцы подписали 2 сентября, но с руководством союзников вдруг возникли проблемы. Первоначально планировалось, что на параде будут присутствовать все главнокомандующие четырех стран-победительниц. Однако незадолго до парада трое из них - американец Дуайт Эйзенхауэр, англичанин Бернард Монтгомери и француз Делатр де Тассиньи - заявили, что не смогут в этот день прибыть в Берлин и готовы послать вместо себя своих представителей. Жуков был крайне раздосадован, ведь при складывающейся ситуации возникла угроза отмены парада. Когда Георгий Константинович доложил о случившемся Сталину, то услышал в ответ: "Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они еще не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более что вы имеете на это прав больше, чем они".



Заранее было согласовано общее количество участников парада. Поскольку на организацию его оставалось мало времени, решили задействовать лишь пехоту и бронетехнику. Союзники договорились: Россия, как главный победитель нацистского рейха, выставляет сводный полк в 2000 человек, США, Англия и Франция - по 1000. Кроме того, каждая из четырех армий может включить в парадные "коробки" не более 54 боевых машин.



Условились также о порядке шествия пехотных и механизированных частей: начинает советское подразделение, далее за ним англичане, потом французы и замыкающими - американцы. Однако чуть позже Жуков попросил (получив указание Сталина) сделать перестановку, так чтобы завершали парад советские танки. Западные союзники не возражали - какая разница? Важнейший смысл данной "рокировки", затеянной "дядюшкой Джо", стал им понятен уже во время самой церемонии.



Местом для проведения парада выбрали Шарлоттенбургское шоссе, там, где оно приводит к Бранденбургским воротам. Этот просторный участок в центре Берлина традиционно использовался немцами для проведения подобных шествий. Кроме того, в подобном решении существовал и определенный символизм: ведь именно в этих местах сдались во время недавних боев остатки разгромленной берлинской группировки немецких войск.



Принимать парад должен был маршал Жуков - как старший по званию среди всех военачальников, присутствующих в немецкой столице. А командовать парадом по общему согласию поручили коменданту британского сектора Берлина генерал-майору Эрику Нейрсу.



Непарадные на параде



Ранним утром 7 сентября неподалеку от Бранденбургских ворот установили трибуны. На главном возвышении, украшенном государственными флагами, были предусмотрены места для советского маршала, а также для представителей главного военного командования трех других стран - командующего 3-й американской армией генерала Джорджа Паттона, заместителя командующего британскими оккупационными войсками генерал-майора Брайана Робертсона, командующего французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерала армии Мари-Пьер Кенига.



Ровно в 11 часов Жуков начал объезд выстроившихся в парадном строю пехотных частей. Георгию Константиновичу на сей раз не пришлось скакать на горячем жеребце, как это было еще недавно в Москве. Здесь по берлинскому плацу он двигался от шеренги к шеренге, стоя в комфортабельном кабриолете "Паккард". Советский полководец приветствовал каждое из подразделений по-русски, а отвечали ему зарубежные солдаты и офицеры на языке своих стран - по-английски, по-французски.



Другая особенность происходящей церемонии явно резанула глаза нашему "маршалу Победы". Воины Красной Армии были одеты в парадную форму, с орденами и медалями на груди, сам Жуков тоже надел парадный мундир, на котором сверкали золотом Звезды Героя, усыпанные бриллиантами два ордена Победы… А вот союзники не стали утруждать себя подобными дополнительными хлопотами и явились в полевой форме. Это тоже выглядело как принижение значимости события 7 сентября.



Закончив объезд парадных каре, Георгий Константинович поднялся на главную трибуну и произнес небольшую речь.



"Боевые друзья, соратники по оружию [...]! Сегодня в Берлине мы торжествуем победу справедливости над черными силами агрессии на Дальнем Востоке. Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии, разбитая наголову на морях и на суше, признала себя побежденной милитаристическая Япония. Последним решительным и мощным ударом великих союзных держав закончилась Вторая мировая война… Теперь нам предстоит закрепить Победу организацией прочного, длительного и справедливого мира во всем мире между демократическими народами".



Слова советского главнокомандующего синхронно переводили на английский, французский и немецкий. Потом выступили по очереди представители других союзных армий.



Вслед за тем началось парадное шествие. Его открыл сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной гвардейской армии, которая в составе 1-го Белорусского фронта штурмовала Берлин. Во главе шел Герой Советского Союза подполковник Георгий Ленев.



Следом за нашими воинами продефилировали перед трибунами "коробки" союзников. Внешний вид некоторых из этих иностранных военнослужащих оказался непривычен для советского человека.



Вот что писали в своем репортаже корреспонденты "Правды": "…шагает английская пехота. "Крысы пустыни" - так называется воинская часть, участвовавшая в параде. Символ крысы носят на рукаве каждый солдат и офицер. Английскую пехоту ведет подполковник Питер Бренд…" Здесь следует уточнить, что столь необычную эмблему носили бойцы 131-й пехотной бригады, воевавшей с немцами в Египте, а позже передислоцированной на территорию Германии.



Довольно пестро выглядели подразделения французов. На параде от них участвовали бойцы 2-й французской пехотной дивизии, альпийские стрелки, партизаны-маки и даже зуавы - бойцы колониальных войск.



Завершали "пешую" часть церемонии офицеры и солдаты 82-й американской воздушно-десантной дивизии - участники высадки на побережье Нормандии. Весной 1945-го именно эта дивизия встретилась на Эльбе с передовыми частями наступающих советских войск.



Отличительная особенность берлинского парада: сводный полк каждой из стран-союзниц двигался перед трибунами под аккомпанемент своего оркестра. Так что возле Бранденбургских ворот в тот день заняли отведенные им места целых четыре коллектива военных музыкантов.



Гвоздь программы



Далее последовало прохождение боевых машин.



Из газетного репортажа: "…К трибунам выходят танки. Первыми по четыре в ряд идут английские... Следом за ними мчатся танки американцев с любопытными названиями: "Исчадие ада", "Адский мститель", "Кошмар Гитлера" и т.д.".



Надо отметить, что западные участники антигитлеровской коалиции не слишком стремились продемонстрировать мощь своей бронетехники. Например, англичане выкатили к Бранденбургским воротам 24 средних крейсерских танка А34 Comet и три десятка самоходок и броневиков. В американских колоннах - 32 легких танка M24 Chaffee и 16 бронемашин М8 Greyhound. А французы и вовсе не стали скрывать, что у них дефицит танков: они смогли "наскрести" только 6 штук, а в дополнение к ним пустили по плацу полсотни бронетранспортеров и броневиков.



На фоне столь скромного представительства наш "механизированный кулак" выглядел очень внушительно.



Из газетного репортажа: "Советские танки своим шествием завершали парад в Берлине. Гул приближающихся танков все нарастал. И вот из-за колонны Победы показались колоссальные машины "Иосиф Сталин". Они двигались по три в ряд, заняв своими громадами почти все шоссе. В головной машине - Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Тихон Порфирьевич Абрамов… Тысячи зрителей - американцев, англичан, французов - смотрели на это величественное шествие советских танков, и можно без преувеличения сказать, что это было самым торжественным моментом парада".



Именно теперь стало понятно западным партнерам СССР, почему русские попросили, чтобы парад завершался прохождением именно их бронетехники. Это последнее впечатление от торжественной церемонии - и наиболее яркое! На фоне советских тяжелых "исов" только что проехавшие перед трибунами американские, британские, французские танки показались чуть ли не картонными игрушками! Маршал Г.К.Жуков сообщил в Москву: "Наши ИС-3 произвели очень большое впечатление на иностранцев".



Так собравшиеся на трибунах представители союзных войск, а кроме них еще около 20 000 жителей германской столицы, пришедшие посмотреть на парад, убедились в несокрушимой мощи главного победителя Третьего рейха.



В общей сложности около 6000 солдат и офицеров, чуть более 200 танков, самоходок и бронемашин. Берлинский парад союзных войск в честь победного завершения Второй мировой по своим масштабам сильно уступает знаменитому Параду Победы в столице СССР, проведенному за 2,5 месяца до него. Да что там - даже легендарный парад 7 ноября 1941 года в прифронтовой Москве, и тот оказался куда более многочисленным. Тогда по Красной площади прошло и проехало почти 30 тысяч воинов, провезли 128 орудий, прогремели гусеницами 160 танков.



Однако сентябрьская торжественная церемония имела в первую очередь символический смысл, должна была продемонстрировать сохраняющееся единение четырех стран-союзниц, сумевших одолеть Германию и Японию.



Впрочем, Сталин, давший "добро" на проведение такого шествия войск в побежденном Берлине, прекрасно понимал, что прежняя дружба с англосаксами после окончания цементировавшей ее войны уже теряет свою крепость, а в перспективе может перейти в силовое противостояние. На этот случай Кремль приготовил серьезный козырь, который был показан всем во время парада 7 сентября.



Таким сюрпризом для американцев, англичан, французов стало прохождение перед трибунами танкового батальона Красной Армии - 52 новейших тяжелых ИС-3. Один внешний вид этих бронированных исполинов мог внушить мысль, что противостоять им на поле боя бесполезно. Иностранные генералы, офицеры были ошеломлены подобной "презентацией".



О том, что у русских появились супертанки, союзники не знали до самого последнего момента. Наши сумели засекретить доставку в Берлин этой полусотни "исов" для участия в параде.



Сохранился рассказ о примечательном эпизоде, якобы случившемся на трибуне, где находились представители высшего командования союзников. При виде выползшего к Бранденбургским воротам каре из 52 огромных машин с необычными скругленными башнями и внушительного калибра орудиями один из американских офицеров, сопровождавших генерала Паттона, не смог сдержать эмоций и вздрогнул, явно находясь в смятении. Заметив это, "шеф" взбодрил своего подчиненного: "Успокойся, они пока за нас".



Может, это лишь красивая фантазия? Однако некоторые исследователи полагают: показанные в Берлине "Иосифы Сталины-3", превосходившие по своим техническим и боевым качествам все, что имели западные союзники к тому времени в своих танковых арсеналах, заметно охладили головы тех американских и английских "ястребов", которые хотели продолжить войну, чтобы "укоротить" большевистскую Россию, ведь столкновение на полях сражений с советскими монстрами чревато поражением.



Таким образом, не будет большим преувеличением сказать, что ИС-3, только лишь пройдя парадным строем по Шарлоттенбургскому шоссе в центре Берлина, отодвинули возможное начало третьей мировой.



Бои "мирного" танка



Эта боевая машина - один из самых противоречивых персонажей советской военной истории.



К проектированию ИС-3 приступили еще в разгар Великой Отечественной специалисты из КБ Челябинского тракторного завода и их соседи - сотрудники конструкторского бюро опытного завода №100. В итоге для серийного производства был принят проект, объединивший оба предложенных ими варианта.



Новая бронированная машина получила необычную по тем временам округлую форму башни и зализанные обводы корпуса - это "провоцировало" на рикошет неприятельские снаряды, которые угодят в танк. Той же цели служила и характерная геометрия передней части ИС-3, которую метко назвали "щучьим носом" (а саму боевую машину, соответственно, "щукой"): три броневых листа скреплены под углом друг к другу. Толщина стального панциря, доходившая в некоторых местах до 250 мм, делала челябинского гиганта практически неуязвимым даже для ударов самых лучших противотанковых орудий того времени.



Сборку пробных десяти "щук" начали в декабре 1944-го. А 29 марта 1945 года новый тяжелый танк приняли на вооружение, и через некоторое время в войска поступила первая партия таких серийных машин - 25 штук. Однако случилось это уже после капитуляции гитлеровской Германии. Так что поучаствовать в боях с вермахтом "Иосифу Третьему" не довелось. Советское командование отказалось и от посылки таких "исов" на Дальний Восток, где нашим войскам предстояло сражаться против японцев. Видимо, посчитали рискованным отправлять еще мало обкатанную модель в столь отдаленные края, где могут возникнуть проблемы с ремонтом и обслуживанием. Для одоления самурайской техники у нас и других броневых машин достаточно!



Не суждено было стать ИС-3 "последним танком Второй мировой". Хотя, как мы видим, "щука" все-таки устроила свой яркий "бенефис" спустя буквально несколько дней после окончательного завершения боевых действий.



Этот танк вообще, хотя он долго стоял на вооружении нашей армии (последние машины были списаны в середине 1990-х), оказался одним из самых "мирных" среди всех своих собратьев отечественного производства. Единственный опыт боевого применения "Сталина-3" Вооруженными силами СССР - поход на Будапешт в 1956 году, во время подавления антисоветских выступлений в Венгрии. Но тогда эти грозные машины оказались в совершенно неподходящих для себя условиях: действовать приходилось среди лабиринтов узких улиц, где из домов повстанцы пытались поджечь бронированные махины при помощи бутылок с "коктейлем Молотова". Несколько ИС-3 действительно были выведены из строя.



Другая "военизированная" страница в биографии "Иосифа Третьего" связана с отправкой таких танков на Ближний Восток. Более сотни ИС-3 советское правительство передало армии дружественного Египта. Эти "монстры Сталина" участвовали в войне против Израиля в 1967-м. Впрочем, без особого успеха. Они неплохо могли противостоять даже более современным машинам западного производства, которые были у израильтян. Однако во многих случаях оказывались проигравшей стороной. Причина тому - низкая квалификация, а порой даже бегство египетских танкистов. В результате часть "непробиваемых" "исов" оказалась захвачена солдатами еврейского государства.



ИС-3, хотя они и не имеют прямого отношения к событиям Великой Отечественной, кое-где использовали в качестве памятников, посвященных героям той войны. Есть среди таких "монументализированных" "щук" машина, которой суждено было после долгих лет "отдыха" на пьедестале вновь вернуться в строй и даже принять участие в боевых действиях. Речь идет об "Иосифе Сталине", который украшал воинский мемориал в городе Константиновка на Донбассе. Летом 2014-го, в разгар вооруженного противостояния с киевскими националистами, ополченцы ДНР сняли его с постамента, сумели вернуть в ходовое состояние и отправили на передовую. По рассказам очевидцев, танк-ветеран, довооруженный двумя современными пулеметами, поддерживал огнем пехоту и только лишь своим появлением навел шороху на неприятеля. Может быть, этот бронированный долгожитель - одна из тех машин, которые 7 сентября 1945-го прошли грозным строем у Бранденбургских ворот?



* * *



Берлинскому параду суждено было практически сразу после его проведения "выпасть" из истории. Теперь, когда не стало общего врага, отношения между западными союзниками и СССР день ото дня ухудшались. Прежние товарищи по оружию становились врагами. Поэтому уже вскоре даже напомнить о том, как англичане, американцы и русские маршировали в одном парадном строю, казалось чем-то провокационным. А кадры кино- и фотохроники, запечатлевшие берлинский парад, превратились в своеобразную крамолу.



Александр Добровольский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757009940





