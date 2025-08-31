 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 05.09.2025
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
00:05 05.09.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 4 сентября в разрезе СВО. Русские войска рейдовым методом проникают в глубь обороны противника в западной части Купянска. Брюссель будет лоббировать интересы США по колоссальным объемам продаж систем ПРО Patriot в Европу.

Лед тронулся

ВС РФ на Купянском направлении неожиданно для всех сумели совершить прорыв в северо-западной части города и достичь района городской администрации, о чем свидетельствуют кадры, представленные Министерством обороны. Вслед за этим в экспертном сообществе разгорелись дискуссии о характере происходящего. В частности, военный блогер Юрий Подоляка высказался по этому поводу.

Прежде всего стоит отметить, что район Купянска ранее был донором сил для контратаки украинских войск в продолжающемся встречном сражении у Доброполья. Кроме того, учитывая накал боев преимущественно на Покровском и Добропольском направлениях, а в меньшей степени – на Константиновском и Краснолиманском, где также крайне напряженно, командование ВСУ перебрасывает туда все возможные ресурсы. Северный фас фронта противника оказался предоставлен сам себе и вынужден рассчитывать только на оставшиеся силы, притом после очередного "переливания" не в их пользу. Это и вынудило неприятеля реорганизовать оборону Купянской агломерации, свернув внешний оборонительный контур к востоку от города. Уже отмечено, что часть полевых укреплений к востоку от Петропавловки была сдана. Этими действиями ВСУ высвобождают силы для развертывания на северо-западе города и в его западных предместьях.

Однако то, что наши передовые подразделения смогли продвинуться так глубоко в черту Купянска, говорит о том, что сокращением линии фронта к востоку от города украинское командование не сумело полностью закрыть западный участок боев. Именно пустоты в оборонительных порядках ВСУ и являются объяснением того, как русские бойцы смогли снять видео, представленное МО.

А касательно реального положения линии фронта стоит отметить следующее. Устойчивого фронта, который можно было бы уверенно обозначить, нет. Дыра в украинской обороне, в которую просочились подразделения ВС РФ, не означает, что передовые части смогут закрепиться на крайней точке продвижения. Растянутые "ниткой" коммуникации между авангардом и основными силами крайне опасны даже при ослабленном противнике. Поэтому корректнее говорить о "серой" зоне внутри Купянска по маршруту прорыва. В ней стороны постоянно маневрируют: ВСУ закрывают бреши, а наши бойцы пытаются закрепиться.

Главный вывод последних полутора суток – сам факт, что русские штурмовики смогли так глубоко зайти в удерживаемую противником зону, свидетельствует о стремительной деградации оборонительных возможностей ВСУ в Купянской агломерации.

Перекачка денег

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в разы увеличить запасы систем противоракетной обороны.

"Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз", – сказал Рютте.

В этом заявлении примечательно все. Фактически речь идет о принуждении европейских членов НАТО к закупке комплексов Patriot ради самой закупки. Количество таких систем у стран блока сильно различается, поэтому абстрактное "в пять раз" с военной точки зрения выглядит, мягко говоря, неадекватно. Для каждого государства нужна своя "дорожная карта" с учетом финансовых возможностей, роли в Альянсе и положений доктрины НАТО, где каждому отведено определенное место.

Таким образом, Брюссель выступает в роли "торгового агента" США, выдавая интересы продавца за потребности покупателя. При этом потенциальный заработок Штатов при скачкообразном росте продаж систем ПРО выглядит поистине титаническим.

Вчера, 3 сентября, главным событием дня стало резкое обострение положения окруженного батальона 79-й ОДШБр ВСУ к востоку от Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757019900


