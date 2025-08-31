ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября

00:05 05.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 сентября в разрезе СВО. Русские войска рейдовым методом проникают в глубь обороны противника в западной части Купянска. Брюссель будет лоббировать интересы США по колоссальным объемам продаж систем ПРО Patriot в Европу.



Лед тронулся



ВС РФ на Купянском направлении неожиданно для всех сумели совершить прорыв в северо-западной части города и достичь района городской администрации, о чем свидетельствуют кадры, представленные Министерством обороны. Вслед за этим в экспертном сообществе разгорелись дискуссии о характере происходящего. В частности, военный блогер Юрий Подоляка высказался по этому поводу.



Прежде всего стоит отметить, что район Купянска ранее был донором сил для контратаки украинских войск в продолжающемся встречном сражении у Доброполья. Кроме того, учитывая накал боев преимущественно на Покровском и Добропольском направлениях, а в меньшей степени – на Константиновском и Краснолиманском, где также крайне напряженно, командование ВСУ перебрасывает туда все возможные ресурсы. Северный фас фронта противника оказался предоставлен сам себе и вынужден рассчитывать только на оставшиеся силы, притом после очередного "переливания" не в их пользу. Это и вынудило неприятеля реорганизовать оборону Купянской агломерации, свернув внешний оборонительный контур к востоку от города. Уже отмечено, что часть полевых укреплений к востоку от Петропавловки была сдана. Этими действиями ВСУ высвобождают силы для развертывания на северо-западе города и в его западных предместьях.



Однако то, что наши передовые подразделения смогли продвинуться так глубоко в черту Купянска, говорит о том, что сокращением линии фронта к востоку от города украинское командование не сумело полностью закрыть западный участок боев. Именно пустоты в оборонительных порядках ВСУ и являются объяснением того, как русские бойцы смогли снять видео, представленное МО.



А касательно реального положения линии фронта стоит отметить следующее. Устойчивого фронта, который можно было бы уверенно обозначить, нет. Дыра в украинской обороне, в которую просочились подразделения ВС РФ, не означает, что передовые части смогут закрепиться на крайней точке продвижения. Растянутые "ниткой" коммуникации между авангардом и основными силами крайне опасны даже при ослабленном противнике. Поэтому корректнее говорить о "серой" зоне внутри Купянска по маршруту прорыва. В ней стороны постоянно маневрируют: ВСУ закрывают бреши, а наши бойцы пытаются закрепиться.



Главный вывод последних полутора суток – сам факт, что русские штурмовики смогли так глубоко зайти в удерживаемую противником зону, свидетельствует о стремительной деградации оборонительных возможностей ВСУ в Купянской агломерации.



Перекачка денег



Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в разы увеличить запасы систем противоракетной обороны.



"Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз", – сказал Рютте.



В этом заявлении примечательно все. Фактически речь идет о принуждении европейских членов НАТО к закупке комплексов Patriot ради самой закупки. Количество таких систем у стран блока сильно различается, поэтому абстрактное "в пять раз" с военной точки зрения выглядит, мягко говоря, неадекватно. Для каждого государства нужна своя "дорожная карта" с учетом финансовых возможностей, роли в Альянсе и положений доктрины НАТО, где каждому отведено определенное место.



Таким образом, Брюссель выступает в роли "торгового агента" США, выдавая интересы продавца за потребности покупателя. При этом потенциальный заработок Штатов при скачкообразном росте продаж систем ПРО выглядит поистине титаническим.



