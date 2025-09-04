 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 05.09.2025
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
    Узбекистан   | 
Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:46 05.09.2025

Узбекистан расширяет партнерство с ЕС
Мирзиеев посетит с визитом Бельгию

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
04.09.2025

В Брюсселе 24 октября состоится знаковое событие: подписание нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом. Подпись под документом поставят президенты Европейского совета Антониу Кошта и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев. Визит узбекского лидера в Бельгию ознаменует собой начало нового этапа в многоплановом диалоге между Ташкентом и Брюсселем, акцентируя особое внимание на дальнейшем развитии торгово-экономических отношений и привлечении инвестиций. Документ призван вывести узбекско-европейское сотрудничество на качественно новый стратегический уровень.

"Узбекистан последовательно отстаивает свою многовекторную внешнюю политику. Даже в условиях глобальных тарифных войн и глубокого кризиса Всемирной торговой организации (ВТО) Ташкент сохраняет приверженность вступлению в ее ряды. Аналогичная стратегия прослеживается и в отношениях с Европейским союзом. Для Узбекистана ключевым является формирование юридических рамок для взаимодействия с основными мировыми игроками независимо от выполнения каких-либо конкретных обязательств, которые мог ожидать ЕС", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По словам эксперта, в нынешних условиях внутреннего кризиса и сложной внешнеполитической обстановки любые повышенные требования ЕС к Узбекистану, если они и существовали, вероятно, были сняты. Приоритетом для Евросоюза является демонстрация расширения сети партнерств в стратегически важных регионах, таких как Центральная Азия – зона, имеющая первостепенное значение для России и Китая. "Само по себе новое соглашение с ЕС – это важный рамочный этап. Однако оно не меняет сложившуюся архитектуру, в которой Россия и Китай по-прежнему остаются важнейшими стратегическими партнерами, основными торговыми партнерами и инвесторами для Узбекистана", – подчеркнул Притчин. Новый документ призван обновить и значительно расширить рамки сотрудничества, заложенные еще в 1996 году действующим соглашением, которое вступило в силу в 1999-м. Документ, охватывающий политический диалог, торговлю товарами и услугами, а также инвестиции и культурно-гуманитарные связи, имел ограниченный характер. Именно поэтому в 2017 году Узбекистан инициировал процесс обновления документа. Начавшиеся в феврале 2019 года переговоры, включавшие 10 раундов, завершились парафированием текста в июне 2022 года. С тех пор документ переводился на языки стран ЕС и проходил юридическую экспертизу. В ноябре 2024 года Мирзиеев обсуждал ускоренное его принятие с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Новое соглашение выводит партнерство на беспрецедентный уровень, расширяя сферы взаимодействия. Как ранее сказал президент Шавкат Мирзиеев, новый документ откроет новые перспективные возможности для торговли, инвестиций и развития транспортно-логистических связей, что, несомненно, укрепит позиции Узбекистана на международной арене. Включение норм ВТО в новый документ создает благоприятные условия для роста инвестиционного взаимодействия и более свободного обмена товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. Отдельное внимание сосредоточено на продвижении совместных программ и проектов в области инноваций, зеленой энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики, цифровизации и на других ключевых направлениях.

Кроме того, соглашение предусматривает активное взаимодействие по вопросам внешней политики и безопасности, включая борьбу с нелегальной миграцией, коррупцией, терроризмом и организованной преступностью, а также совершенствование управления границами и защиту персональных данных. Президент Европейского совета Антониу Кошта в своем Послании по случаю Дня независимости Узбекистана отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Узбекистана в Брюсселе: "... мы сможем обсудить дальнейшие шаги и официально подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном".

Сегодня Узбекистан уверенно занимает позицию едва ли не главного партнера ЕС в Центральной Азии. Показателен впечатляющий рост товарооборота между Узбекистаном и странами Евросоюза, который составил 6,4 млрд евро, удвоившись с 2020 года. За этот же период экспорт узбекских товаров вырос в четыре раза. В структуре экспорта Узбекистана в ЕС преобладают текстиль, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, а в импорте из ЕС – машины и оборудование, транспортные средства, химические товары. В стране успешно функционирует более тысячи совместных предприятий, а портфель инвестиционных проектов с европейскими компаниями оценивается более чем в 30 млрд евро. В апреле текущего года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который положил начало стратегическому партнерству по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критически важных сырьевых материалов, таких как медь, литий, алюминий, титан, платина, графит, никель, кобальт и другие, имеющие особую важность для экономики ЕС.

Бунед Тиллаходжаев, главный специалист центра "Стратегия развития", считает, что развитие отношений Узбекистана с ЕС откроет новые возможности для обеих сторон. В частности, для европейской стороны территория Узбекистана и Центральной Азии предоставит возможность по стабилизации транспортно-логистических цепочек, а также альтернативный доступ к критическому сырью. Для Узбекистана ЕС важен с точки зрения поиска новых внешних рынков, фокусирования внимания мирового сообщества на водных и климатических проблемах и вопросах региональной безопасности, а также диверсификации внешнеполитических партнеров.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757022360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Арменией о сотрудничестве в области миграции
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы "Эгмонт" Жеромом Бомоном
- Государственный советник встретился с лидерами молодежных организаций
- Казахстан и Россия: вопросы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- "Существует явная необходимость обеспечить прозрачность в эксплуатации природных запасов Казахстана"
- Казахстан и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
- Республика Казахстан одержала очередную победу в международном арбитраже
- АФМ расследует хищение минерального сырья Аркалыкского месторождения
