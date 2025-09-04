Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова

00:46 05.09.2025

Узбекистан расширяет партнерство с ЕС

Мирзиеев посетит с визитом Бельгию



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

04.09.2025



В Брюсселе 24 октября состоится знаковое событие: подписание нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом. Подпись под документом поставят президенты Европейского совета Антониу Кошта и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев. Визит узбекского лидера в Бельгию ознаменует собой начало нового этапа в многоплановом диалоге между Ташкентом и Брюсселем, акцентируя особое внимание на дальнейшем развитии торгово-экономических отношений и привлечении инвестиций. Документ призван вывести узбекско-европейское сотрудничество на качественно новый стратегический уровень.



"Узбекистан последовательно отстаивает свою многовекторную внешнюю политику. Даже в условиях глобальных тарифных войн и глубокого кризиса Всемирной торговой организации (ВТО) Ташкент сохраняет приверженность вступлению в ее ряды. Аналогичная стратегия прослеживается и в отношениях с Европейским союзом. Для Узбекистана ключевым является формирование юридических рамок для взаимодействия с основными мировыми игроками независимо от выполнения каких-либо конкретных обязательств, которые мог ожидать ЕС", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



По словам эксперта, в нынешних условиях внутреннего кризиса и сложной внешнеполитической обстановки любые повышенные требования ЕС к Узбекистану, если они и существовали, вероятно, были сняты. Приоритетом для Евросоюза является демонстрация расширения сети партнерств в стратегически важных регионах, таких как Центральная Азия – зона, имеющая первостепенное значение для России и Китая. "Само по себе новое соглашение с ЕС – это важный рамочный этап. Однако оно не меняет сложившуюся архитектуру, в которой Россия и Китай по-прежнему остаются важнейшими стратегическими партнерами, основными торговыми партнерами и инвесторами для Узбекистана", – подчеркнул Притчин. Новый документ призван обновить и значительно расширить рамки сотрудничества, заложенные еще в 1996 году действующим соглашением, которое вступило в силу в 1999-м. Документ, охватывающий политический диалог, торговлю товарами и услугами, а также инвестиции и культурно-гуманитарные связи, имел ограниченный характер. Именно поэтому в 2017 году Узбекистан инициировал процесс обновления документа. Начавшиеся в феврале 2019 года переговоры, включавшие 10 раундов, завершились парафированием текста в июне 2022 года. С тех пор документ переводился на языки стран ЕС и проходил юридическую экспертизу. В ноябре 2024 года Мирзиеев обсуждал ускоренное его принятие с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Новое соглашение выводит партнерство на беспрецедентный уровень, расширяя сферы взаимодействия. Как ранее сказал президент Шавкат Мирзиеев, новый документ откроет новые перспективные возможности для торговли, инвестиций и развития транспортно-логистических связей, что, несомненно, укрепит позиции Узбекистана на международной арене. Включение норм ВТО в новый документ создает благоприятные условия для роста инвестиционного взаимодействия и более свободного обмена товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. Отдельное внимание сосредоточено на продвижении совместных программ и проектов в области инноваций, зеленой энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики, цифровизации и на других ключевых направлениях.



Кроме того, соглашение предусматривает активное взаимодействие по вопросам внешней политики и безопасности, включая борьбу с нелегальной миграцией, коррупцией, терроризмом и организованной преступностью, а также совершенствование управления границами и защиту персональных данных. Президент Европейского совета Антониу Кошта в своем Послании по случаю Дня независимости Узбекистана отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Узбекистана в Брюсселе: "... мы сможем обсудить дальнейшие шаги и официально подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном".



Сегодня Узбекистан уверенно занимает позицию едва ли не главного партнера ЕС в Центральной Азии. Показателен впечатляющий рост товарооборота между Узбекистаном и странами Евросоюза, который составил 6,4 млрд евро, удвоившись с 2020 года. За этот же период экспорт узбекских товаров вырос в четыре раза. В структуре экспорта Узбекистана в ЕС преобладают текстиль, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, а в импорте из ЕС – машины и оборудование, транспортные средства, химические товары. В стране успешно функционирует более тысячи совместных предприятий, а портфель инвестиционных проектов с европейскими компаниями оценивается более чем в 30 млрд евро. В апреле текущего года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который положил начало стратегическому партнерству по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критически важных сырьевых материалов, таких как медь, литий, алюминий, титан, платина, графит, никель, кобальт и другие, имеющие особую важность для экономики ЕС.



Бунед Тиллаходжаев, главный специалист центра "Стратегия развития", считает, что развитие отношений Узбекистана с ЕС откроет новые возможности для обеих сторон. В частности, для европейской стороны территория Узбекистана и Центральной Азии предоставит возможность по стабилизации транспортно-логистических цепочек, а также альтернативный доступ к критическому сырью. Для Узбекистана ЕС важен с точки зрения поиска новых внешних рынков, фокусирования внимания мирового сообщества на водных и климатических проблемах и вопросах региональной безопасности, а также диверсификации внешнеполитических партнеров.