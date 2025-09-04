 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
03:33 05.09.2025

А Мерц оказался обычным "фрицем" и последышем нацистов
Пресс-бюро СВР напомнило о нацистских предках нынешнего немецкого канцлера, но дело не только в них

Александр ГРИШИН
4 сентября 2025

Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца

Служба внешней разведки России выступила с очередным заявлением, на этот раз посвященным конкретной персоне – Федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Этот нескладный дядя засветился в последние дни с рядом скандальных заявлений по поводу России и оскорблениями президента нашей страны. Самым громким стало его заявление о том, что Путин, по его словам, является "самым главным военным преступником нынешнего века".

Впрочем, получается, что дело здесь совсем не в Путине и не в России.

- Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине, - сообщило пресс-бюро СВР. - Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти.

Действительно, папаша Иоахим Мерц служил в Вермахте, воевал на Восточном фронте и "натерпелся" там от Красной армии, а дед по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи при нацистах остался служить бургомистром городка Брилон, поскольку он не просто вступил в НСДАП еще в 1933-м, но и был зачислен в СА (штурмовые отряды) в звании обершарфюрера.

- На этом фоне становится понятным, почему Мерц после избрания на пост федерального канцлера ФРГ гарантировал Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет "Таурус" для ударов по территории России. Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, - говорится далее в сообщении пресс-бюро СВР. - В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали. Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, ведь обучать украинцев "слишком долго и можно не успеть до обвала обороны ВСУ".

Можно было бы, наверное, не обращать внимание на взбрыкивание недоденацифицированного немецкого канцлера, но дело в том, что стирание исторической памяти стало одним краеугольных столпов немецкой внешней политики в последние годы. Власти Германии волнуют не проявления нацистских настроений, не рост нового нацистского движения, а исключительно внешние приличия. Как рассказал корреспонденту "Sputnik Ближнее зарубежье" бывший сотрудник Минобороны ФРГ Димитри Берг, который переехал жить в Россию, на всех военных объектах и полигонах, где проходили обучение украинские военнослужащие, были инструкции: "Пожалуйста, не показывайте свастики!" Напомним, среди ВСУшников татуировки в виде свастики и прочих нацистских атрибутов были совсем не редкостью, и украинские военные не только не скрывали их, а с гордостью выставляли напоказ.

Впрочем, дело тут не только в Мерце. Обеление нацизма и преступлений нацистов превратилось в один из векторов строительства новой немецкой нации еще при предыдущем канцлере, обиженной ливерной колбасе" Олафе Шольце. В феврале 2022-го Шольц заявил, будто бы президент России, начав СВО, "освободил Германию от чувства исторической вины".

Так легко и просто освободить целую нацию от памяти о собственных преступлениях – о концлагерях, крематориях, массовом уничтожении мирного населения в газовых камерах, за геноцид целых народов. Достаточно так просто сказать – и все? Свободны?

Удивительно, как легко Мерц и Шольц выдают индульгенции. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что Мерц и Шольц являются обычными "фрицами", как звали гитлеровцев на фронте. Разве что со слегка припудренными лысинами.

Впрочем, и они не первопроходцы в этом деле. Они не первые, до них их фюрер Гитлер произнес, обращаясь к своим солдатам, посылая их на Восток: "Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью".

Чем все закончилось, помним. И нынешние "освободители германского народа", которые готовятся послать на Украину очередных немецких солдат, пусть не надеются, что забудем. Или что новых солдат группы "Центр" будет ждать другая участь.

Вот и СВР предупреждает: "Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев. Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска".

P.S.

Впрочем, было бы глупо отрицать, что в продолжении войны на Украины у Фридриха Мерца есть и свой материальный интерес. После своего ухода из политики в 2007-м году после поражения от Ангелы Меркель Мерц занимал пост председателя Наблюдательного совета германского подразделения BlackRock. Той самой корпорации, которая при Порошенко* и Зеленском скупила половину Украины.

*лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

***

Германия - Россия 80 лет спустя: Ф. Мерц грезит реваншем

Пресс-бюро СВР России
http://svr.gov.ru/
04.09.2025

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Ф. Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.

Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти.

На этом фоне становится понятным, почему Мерц после избрания на пост федерального канцлера ФРГ гарантировал В. Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет "Таурус" для ударов по территории РФ. Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали. Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, ведь обучать украинцев "слишком долго и можно не успеть до обвала обороны ВСУ".

Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев. Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757032380


