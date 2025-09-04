Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане

Первый казахстанский фильм-катастрофу показали в Астане



Герой фильма оказывается во временной петле и становится свидетелем масштабной катастрофы



В Астане состоялся закрытый показ фильма "Qaitadan" - дебютной полнометражной работы режиссера Думана Еркимбека. Как отметили в пресс-службе министерства культуры и информации РК, это первый в истории казахстанского кинематографа фильм-катастрофа, сообщает корреспондент Check-point.kz.



По сюжету, эгоистичного городского парня Рауана родители забирают в аул перед важным спортивным соревнованием. Планируя провести там всего один день, он внезапно оказывается в ловушке временной петли: события повторяются снова и снова. В поисках выхода Рауан становится свидетелем масштабной катастрофы, которая переворачивает его жизнь.



Приветствуя зрителей закрытого показа, председатель комитета культуры МКИ РК Ерлан Дакенов отметил, что данная лента является философской историей, которая затрагивает важные темы - разницу между поколениями, ошибки прошлого и поиск нового пути.



Этот проект стал победителем питчинга 2023 года и был реализован при поддержке министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.



"Отметим, за последние шесть лет при поддержке Центра было снято 118 отечественных фильмов. Казахстанские ленты приняли участие более чем в 280 международных фестивалях и завоевали 157 наград, что является подтверждением динамичного развития национального кино", - заявили в МКИ.



Лента "Qaitadan" выходит в широкий прокат 4 сентября.