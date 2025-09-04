 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.09.2025
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:09 05.09.2025

"Международное право мертво". Эргашев объяснил, зачем Мирзиеев призвал усилить голос ШОС

4 сентября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев. Организация, по его словам, способна нивелировать кризис доверия в мире, о котором говорил в своем выступлении на саммите в китайском Тяньцзине Шавкат Мирзиеев. В отличие от существующей системы однополярного доминирования Запада, ШОС предоставляет своим членам равноправный доступ к обсуждению проблем.

В интервью Podrobno.uz политолог привел некоторые примеры. Он убежден, если бы международное право было живо и было реально действующим инструментом, мир не увидел бы ситуации, подобной той, что разворачивается в секторе Газа. Конфликт он назвал геноцидом палестинцев.



"В некоторых вопросах международное право мертво. Если бы оно было живо и было бы реально действующим инструментом, мы не видели бы трагедию, которая происходит на наших глазах в Газе, где идет геноцид палестинцев. Только в этих условиях можно видеть ситуацию, когда две ядерные страны – Израиль и США – производят активную бомбардировку ядерных объектов суверенной страны, я имею в виду Иран. Мир разбалансирован, отсутствует архитектура глобальной безопасности, которая могла бы удерживать от эскалации конфликтов те или иные страны", – говорит Эргашев.

По его словам, мир действительно находится в кризисе доверия. Он происходит на фоне нависшей угрозы глобальной экономике и цепочкам поставок в связи с односторонними действиями ряда стран. Узбекистанский лидер на саммите отметил именно это, обращает внимание политолог.

"Кризис доверия происходит в условиях, когда на ту или иную страну можно наложить тысячи санкций и при этом большая их часть носит односторонний и нелегитимный характер", – объясняет эксперт.

Эргашев отметил, что ШОС, объединяющая страны с половиной населения мира и более трети глобального ВВП, становится ключевой платформой для равноправного диалога. В условиях, когда западные институты теряют доверие, Организация предлагает реальную альтернативу существующей системе глобального управления.

"Голос ШОС становится все более сильным, ясным, согласованным. А значит, и голос Узбекистана в этом общем хоре евразийских стран слышен, и инициативы Узбекистана тоже являются вкладом в формирование новой глобальной финансовой и экономической системы, глобальной архитектуры безопасности. Узбекистан высоко ценит площадку ШОС как возможность активного участия в глобальных процессах", – обращает внимание он.

То, что Организация трансформировалась из регионального объединения в глобальную платформу, является одним из важных итогов саммита в Тяньцзине, отмечает спикер. Также успехом встречи он называет подписание соглашений по "зеленой" экономике, ИИ и транспортной логистике.

Особое значение имели встречи президента Мирзиеева с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждались проекты строительства АЭС, газового сотрудничества и железнодорожного коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан. С Китаем подписано более 10 соглашений – от фитосанитарного контроля до космических программ.

"И все это на фоне того, что мир находится в настоящее время в эпохе глобальной геополитической турбулентности. Происходит слом прежней однополярной системы, доминирования Запада во главе с Соединенными Штатами. И на наших глазах происходит усиление "не Запада", который меняется и растет, который начинает осознавать, что сформированная за предыдущие столетия система уже не работает в новых условиях", – уверен Эргашев.

По мнению политолога, саммит в Тяньцзине стал главным международным событием 2025 года. Он подтвердил смещение глобального центра влияния в сторону Евразии, которая уже сама становится глобальным центром развития и инноваций во всех сферах.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757034540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение с Арменией о сотрудничестве в области миграции
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы "Эгмонт" Жеромом Бомоном
- Государственный советник встретился с лидерами молодежных организаций
- Казахстан и Россия: вопросы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- "Существует явная необходимость обеспечить прозрачность в эксплуатации природных запасов Казахстана"
- Казахстан и Германия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
- Республика Казахстан одержала очередную победу в международном арбитраже
- АФМ расследует хищение минерального сырья Аркалыкского месторождения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  