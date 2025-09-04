Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев

04:09 05.09.2025

"Международное право мертво". Эргашев объяснил, зачем Мирзиеев призвал усилить голос ШОС



4 сентября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев. Организация, по его словам, способна нивелировать кризис доверия в мире, о котором говорил в своем выступлении на саммите в китайском Тяньцзине Шавкат Мирзиеев. В отличие от существующей системы однополярного доминирования Запада, ШОС предоставляет своим членам равноправный доступ к обсуждению проблем.



В интервью Podrobno.uz политолог привел некоторые примеры. Он убежден, если бы международное право было живо и было реально действующим инструментом, мир не увидел бы ситуации, подобной той, что разворачивается в секторе Газа. Конфликт он назвал геноцидом палестинцев.



