Пятница, 05.09.2025
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
10:48 05.09.2025

Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль, Белый дом или Елисейский дворец, а бочка нефти
Леонид Крутаков наглядно показал, как борьба за энергоресурсы влияет на страны и континенты

Михаил Делягин
3 сентября 2025

Есть книги, которые надо читать обязательно. Среди недавно вышедших - Novus Ordo Николай Вавилова и "Нефть и мир" Леонида Крутакова. О первой я уже писал, поэтому - о второй.

Первое, что делает Крутаков, - ломает все существующие подходы к теме. Включая считающуюся в среде нефтяников канонической "Добычу" Ергина (из-за многочисленных опечаток именуемую "дАбычей").

Крутаков ломает рыночную онтологию исторического развития (что крайне актуально в эпоху исчерпания рыночных отношений и вытеснения их на периферию развития), а вместе с ней и привычную выхолощенную догматиками концепцию исторического материализма.

Анонимную и якобы "невидимую рука" рынка Крутаков решительно заменяет политической субъектностью оператора рынка, доказывая свою правоту на конкретных примерах.

В своем анализе он опирается на конкретные лица, группы интересов и системные силы. Ставит на первое место проектность, целеполагание (подтверждая этим тезис А.И.Фурсова о проектном характере истории при капитализме), а не якобы природную тягу человека к обмену и выгоде.

В его изложении история обретает не циклическую, а линейную зависимость, не в хронологическом понимании как течение во времени, а в инженерном, в прямом смысле слова конструируемом виде. А это делает историю понятной и считаемой.

Книга объясняет как Долгая депрессия связана с Гражданской войной Севера и Юга США, Великая депрессия - с Первой мировой войной, а Вторая мировая война - с Великой депрессией, и как все это определялось нефтью. В книге нефть используется как маршрутизатор Истории, материальный эквивалент перемен, представлена не как товар, сформировавший принципы и правила глобального рынка, а как источник добавленной мировой стоимости.

Нефть открыла перед человечеством колоссальные возможности для роста уровня жизни и благосостояния, но она же позволила сформировать глобальную элиту без исторических аллюзий и культурных подтекстов. Элиту, взращенную на "нефтедолларах", стремящуюся к Великой унификации человечества на базе корпоративного стандарта, к уничтожению культурных основ всех политических наций и выведению стандартного "общечеловека".

Плотность энергии в нефти невероятна. 159-литровая бочка (42 галлона, баррель) нефти по энергоемкости эквивалентна 25 тыс. человеко-часам. Столько свободной энергии тратят 12 человек, работающие в течение целого года по состоянию мира до промышленной революции (до угля и паровой машины).

Крутаков объективирует этот показатель в приложении к уровню потребления нефти на одного человека по странам в эквиваленте энергозатрат, чего до него никто не делал.

Получается удивительная картина. На каждого американца в течение года работают 264 человека. При цене барреля нефти в 90 долларов (цена нефти, когда писалась книга) это означает, что средний американец платит за работу 264 человек ежегодно 1971 доллар.

Зарплата каждого условного работника составляет 7 долларов 46 центов в год, 62 цента - в месяц. Для сравнения, на каждого среднего китайца приходится 47 таких условных работников (357,3 доллара в год), а на индийца - почти 15 работников (111,6 доллара).

Таким образом, Крутаков буквально показывает причину сегодняшнего глобального кризиса и его основу в виде борьбы за природные ресурсы планеты. Просто представьте, как вырастет экономическая мощь Китая и Индии, если они сравняются с США по уровню потребления энергии на одного жителя? Какой потенциал роста у этих азиатских держав, если дать им свободно развиваться?

Удивительной в свете концептуального подхода Крутакова представляется вся история России, предстает в лицах, которые у нас принято записывать в конспирологические концепции.

Например, абсолютно понятно становится, почему главным спонсором "белого движения" в России был глава "Ройял Датч/Шелл" Генри Детердинг. Потому что национализированные бакинские нефтепромыслы практически на 100% принадлежали французским Ротшильдам, а весь экспорт бакинского керосина через Батуми контролировали английские Ротшильды.

Становится понятным, почему Рокфеллер встал на сторону большевиков и пошел на сделку с ними, построив свой завод по производству бакинского керосина на основе концессии. Рокфеллер убирал с азиатского рынка главного конкурента в лице Детердинга. Точнее, ставил его под свое начало, вынуждая вступить в Международный нефтяной картель, где большинство принадлежало "дочкам" рокфеллеровской "Стандарт Ойл".

Руками Хаммера Рокфеллер создал Российско-американскую торгово-промышленную палату, и под его эгидой американские компании получили гигантские концессии в России. Кстати, руководил концессионным комитетом некто Лев Троцкий.

Троцкого потом как конкурента пришлось убирать уже Сталину, который также имел тесные связи с Рокфеллером еще со времен организации бакинских и батумских стачек и диверсий на заводах, промыслах и транспортных узлах Ротшильдов.

При всем этом в книге Крутакова нет ни капли привычной конспирологии. Он всего лишь детально, с завидным педантизмом и крючкотворством, используя ссылки на архивные данные и западные источники рассказывает историю нефти. В каждом историческом событии ищет нефтяной след, ищет выгодоприобретателей. Из книги с неизбежностью следует (и это основной ее посыл) вывод: кто регулирует товарный поток нефти и виртуальный поток "нефтедолларов", тот регулирует объем мировой прибыли и способы ее раздела.

Первая книга заканчивается на Второй мировой войне, на мой взгляд, на самом интересном месте. Если автору удастся выдержать темп, сохранить методический подход, то мы наверняка узнаем, почему в 1973 году свое отделение на Красной площади открыл банк "Чейз Манхэттен" (председатель Дэвид Рокфеллер).

Узнаем природу Карибского кризиса, денежной реформы Хрущева и разворота к "мирному сосуществованию" социализма и империализма. Узнаем, почему после открытия экспортного нефтяного окна для Советского Союза началось резкое торможение его темпов роста. Узнаем, случайно ли эти события совпали с приходом Юрия Андропова в Политбюро ЦК КПСС и последующей "катастройкой" страны.

Во всяком случае, я на это надеюсь, и буду искренне ждать вторую книгу.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757058480


