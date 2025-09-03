Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти

10:48 05.09.2025

Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль, Белый дом или Елисейский дворец, а бочка нефти

Леонид Крутаков наглядно показал, как борьба за энергоресурсы влияет на страны и континенты



Михаил Делягин

3 сентября 2025



Есть книги, которые надо читать обязательно. Среди недавно вышедших - Novus Ordo Николай Вавилова и "Нефть и мир" Леонида Крутакова. О первой я уже писал, поэтому - о второй.



Первое, что делает Крутаков, - ломает все существующие подходы к теме. Включая считающуюся в среде нефтяников канонической "Добычу" Ергина (из-за многочисленных опечаток именуемую "дАбычей").



Крутаков ломает рыночную онтологию исторического развития (что крайне актуально в эпоху исчерпания рыночных отношений и вытеснения их на периферию развития), а вместе с ней и привычную выхолощенную догматиками концепцию исторического материализма.



Анонимную и якобы "невидимую рука" рынка Крутаков решительно заменяет политической субъектностью оператора рынка, доказывая свою правоту на конкретных примерах.



В своем анализе он опирается на конкретные лица, группы интересов и системные силы. Ставит на первое место проектность, целеполагание (подтверждая этим тезис А.И.Фурсова о проектном характере истории при капитализме), а не якобы природную тягу человека к обмену и выгоде.



В его изложении история обретает не циклическую, а линейную зависимость, не в хронологическом понимании как течение во времени, а в инженерном, в прямом смысле слова конструируемом виде. А это делает историю понятной и считаемой.



Книга объясняет как Долгая депрессия связана с Гражданской войной Севера и Юга США, Великая депрессия - с Первой мировой войной, а Вторая мировая война - с Великой депрессией, и как все это определялось нефтью. В книге нефть используется как маршрутизатор Истории, материальный эквивалент перемен, представлена не как товар, сформировавший принципы и правила глобального рынка, а как источник добавленной мировой стоимости.



Нефть открыла перед человечеством колоссальные возможности для роста уровня жизни и благосостояния, но она же позволила сформировать глобальную элиту без исторических аллюзий и культурных подтекстов. Элиту, взращенную на "нефтедолларах", стремящуюся к Великой унификации человечества на базе корпоративного стандарта, к уничтожению культурных основ всех политических наций и выведению стандартного "общечеловека".



Плотность энергии в нефти невероятна. 159-литровая бочка (42 галлона, баррель) нефти по энергоемкости эквивалентна 25 тыс. человеко-часам. Столько свободной энергии тратят 12 человек, работающие в течение целого года по состоянию мира до промышленной революции (до угля и паровой машины).



Крутаков объективирует этот показатель в приложении к уровню потребления нефти на одного человека по странам в эквиваленте энергозатрат, чего до него никто не делал.



Получается удивительная картина. На каждого американца в течение года работают 264 человека. При цене барреля нефти в 90 долларов (цена нефти, когда писалась книга) это означает, что средний американец платит за работу 264 человек ежегодно 1971 доллар.



Зарплата каждого условного работника составляет 7 долларов 46 центов в год, 62 цента - в месяц. Для сравнения, на каждого среднего китайца приходится 47 таких условных работников (357,3 доллара в год), а на индийца - почти 15 работников (111,6 доллара).



Таким образом, Крутаков буквально показывает причину сегодняшнего глобального кризиса и его основу в виде борьбы за природные ресурсы планеты. Просто представьте, как вырастет экономическая мощь Китая и Индии, если они сравняются с США по уровню потребления энергии на одного жителя? Какой потенциал роста у этих азиатских держав, если дать им свободно развиваться?



Удивительной в свете концептуального подхода Крутакова представляется вся история России, предстает в лицах, которые у нас принято записывать в конспирологические концепции.



Например, абсолютно понятно становится, почему главным спонсором "белого движения" в России был глава "Ройял Датч/Шелл" Генри Детердинг. Потому что национализированные бакинские нефтепромыслы практически на 100% принадлежали французским Ротшильдам, а весь экспорт бакинского керосина через Батуми контролировали английские Ротшильды.



Становится понятным, почему Рокфеллер встал на сторону большевиков и пошел на сделку с ними, построив свой завод по производству бакинского керосина на основе концессии. Рокфеллер убирал с азиатского рынка главного конкурента в лице Детердинга. Точнее, ставил его под свое начало, вынуждая вступить в Международный нефтяной картель, где большинство принадлежало "дочкам" рокфеллеровской "Стандарт Ойл".



Руками Хаммера Рокфеллер создал Российско-американскую торгово-промышленную палату, и под его эгидой американские компании получили гигантские концессии в России. Кстати, руководил концессионным комитетом некто Лев Троцкий.



Троцкого потом как конкурента пришлось убирать уже Сталину, который также имел тесные связи с Рокфеллером еще со времен организации бакинских и батумских стачек и диверсий на заводах, промыслах и транспортных узлах Ротшильдов.



При всем этом в книге Крутакова нет ни капли привычной конспирологии. Он всего лишь детально, с завидным педантизмом и крючкотворством, используя ссылки на архивные данные и западные источники рассказывает историю нефти. В каждом историческом событии ищет нефтяной след, ищет выгодоприобретателей. Из книги с неизбежностью следует (и это основной ее посыл) вывод: кто регулирует товарный поток нефти и виртуальный поток "нефтедолларов", тот регулирует объем мировой прибыли и способы ее раздела.



Первая книга заканчивается на Второй мировой войне, на мой взгляд, на самом интересном месте. Если автору удастся выдержать темп, сохранить методический подход, то мы наверняка узнаем, почему в 1973 году свое отделение на Красной площади открыл банк "Чейз Манхэттен" (председатель Дэвид Рокфеллер).



Узнаем природу Карибского кризиса, денежной реформы Хрущева и разворота к "мирному сосуществованию" социализма и империализма. Узнаем, почему после открытия экспортного нефтяного окна для Советского Союза началось резкое торможение его темпов роста. Узнаем, случайно ли эти события совпали с приходом Юрия Андропова в Политбюро ЦК КПСС и последующей "катастройкой" страны.



Во всяком случае, я на это надеюсь, и буду искренне ждать вторую книгу.