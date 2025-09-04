Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Пятница, 05.09.2025
Индийцев призывают бойкотировать все американское
Моди хочет опереться на Россию в споре с США

Владимир Скосырев
04.09.2025

Политики и чиновники США, близкие к президенту Дональду Трампу, используют все более резкие выражения, когда критикуют Индию и премьер-министра Нарендру Моди за закупки нефти у РФ. Питер Наварро, один из самых преданных Трампу советников, заявил, что конфликт России и Украины стал "войной Моди", а Дели превратился в "пусковую установку Кремля". Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир попытались смягчить курс Вашингтона, указав, что Индия готова пойти на уступки и снизить пошлины на американские товары. Но Трамп отказался одобрить сделку, подчеркнув, что Индия сначала должна сократить импорт нефти из России. Ведь Индия, по его словам, закупает у России много нефти и вооружений, а у США – очень мало.

Обличения по адресу Индии, звучащие в Вашингтоне, затронули даже такую чувствительную для индийцев тему, как каста, пишет The Washington Post. Наварро сказал, что индийские брахманы наживаются на торговле с Россией. Индия, мол, – это махараджа тарифов. Конечно, такие высказывания можно было бы списать на разгоряченное настроение всего лишь одного советника Трампа. Ведь заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сказала, что отношения между Трампом и Моди носят "взаимно уважительный характер. Команды США и Индии поддерживают постоянные контакты друг с другом по всему спектру отношений стратегического партнерства".

Но пресс-служба Госдепартамента переложила на Индию задачу нормализовать отношения с США. "Индия, – заявила она, – должна сделать больше, чтобы снять озабоченности США". Это не пустые слова. Трамп в августе поднял пошлины на индийский импорт до 50%. В результате индийские фирмы терпят убытки. Этот шаг, а также филиппики Наварро вызывают гнев у индийцев. Американские и индийские чиновники предупреждают, что это приведет к росту антиамериканских настроений.

Панкадж Саранг, бывший заместитель премьера Индии по национальной безопасности, говорит: "Люди, которые у нас принимают решения, к такому поведению США не привыкли. За это придется заплатить высокую цену". Отставной чиновник слов на ветер не бросает. Так и произошло. Моди, который многие годы культивировал близкие отношения с Трампом, стал укреплять контакты с геополитическими соперниками США – Китаем и Россией. На саммите ШОС он тепло общался с председателем КНР Си Цзиньпином, а с президентом РФ Владимиром Путиным обнимался.

МИД Индии, касаясь беседы Моди с Си в Китае, подчеркнул, что Дели и Пекин – не соперники, а партнеры по развитию экономики. Это было послание Индии внешнему миру. А внутри страны Моди старался показать себя как лидер, не поддающийся нажиму извне. После того как Трамп взвинтил тарифы, Моди заявил, что не будет приносить в жертву США интересы фермеров, работников молочной отрасли и рыболовов.

Обострению отношений между Вашингтоном и Дели "помог" Пакистан, искусно сыгравший на амбиции Трампа стать нобелевским лауреатом. В мае Индия и Пакистан обменялись в течение четырех дней ударами ракет, беспилотников и налетами бомбардировщиков. Белый дом приписал себе заслугу в прекращении огня. Исламабад это подтвердил. А Дели был вынужден опровергнуть версию о посредничестве Трампа. Никакого посредничества не было, остановка боевых действий стала результатом прямой договоренности командующих армиями двух стран, указал Дели. Индийское руководство восприняло претензии хозяина Белого дома на роль миротворца в данном конфликте как еще один знак неуважения к Индии. Ведь Госдепартаменту известно, что Дели и Исламабад после третьей индийско-пакистанской войны, закончившейся поражением Пакистана, подписали соглашение, что будут регулировать взаимоотношения на двусторонней основе, без участия третьих стран.

МИД Индии сдержанно комментирует шаги Вашингтона. Но блогеры и звезды ТВ дают волю своим эмоциям. Свами Рамдев, гуру и йог, сторонник Моди, призвал: "Ни один индиец не должен посещать лавки "Кока-колы", "Пепси-колы" или ходить в заведения KFC или McDonald’s".

The Hindustan Times, близкая к правительству Индии газета, прогнозирует, что разлад в индийско-американских отношениях будет способствовать укреплению сотрудничества Дели с Москвой. Моди и Путин вели переговоры в лимузине президента РФ во время саммита ШОС в Тяньцзине, потому что он защищен от прослушки. А итог переговоров Моди охарактеризовал так: "Индия и Россия стояли плечом к плечу в самые трудные времена. Их тесные связи служат залогом мира и стабильности во всем мире".

Как передало агентство АР, Дели также стремится защитить своих производителей от воздействия тарифов США. Чтобы подхлестнуть внутренний спрос, снижены налоги на многие потребительские товары и услуги.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757065320


