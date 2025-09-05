 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 05.09.2025
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:55 05.09.2025

На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО

Михаил Чкаников, Екатерина Барова
05.09.2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил стенд aif.ru на Восточном экономическом форуме и рассказал, можно ли верить западным партнерам, произошел ли поворот нашей страны на Восток и как быстро можно организовать вторую встречу президентов России и США.

Aif.ru: Дмитрий Сергеевич, можно ли сказать, что вот в эти дни, во время визита Путина в Китай, оформился документально поворот на Восток во внешней политике, в экономике?

Дмитрий Песков: Нет, нельзя так сказать. Никакие повороты документально оформить невозможно. Потом никуда Россия разворачиваться не собирается. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке. Процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны Глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости трансформации всей системы отношений. Страны не хотят жить под диктовку кого-то одного в однополярном мире. Страны не хотят жить по правилам, которые устанавливаются неизвестно кем, в угоду неизвестно кому. Страны хотят все-таки руководствоваться единственным, что у нас есть общее, это Организацией объединенных наций. И духом, принципами и уставом ООН. И вот как раз страны Глобального Юга и объединяются вот в этом видении.

То, что произошло за прошедшие дни, это как раз лишнее подтверждение, что эти тенденции усиливаются. Россия развивает свое партнерство, стратегическое партнерство, привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и со всеми другими государствами региона и странами Глобального Юга, которые заинтересованы в том, чтобы дружить с Россией.

Трамп, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими.
Дмитрий Песков

- На Западе один из наших партнеров, или, можно сказать, основной партнер по переговорам, это господин Трамп. Почему он ведет с нами такой нормальный диалог, в то время как другие его коллеги по западному блоку ведут себя совершенно иначе?

- Действительно, позиция Трампа отличается от позиции, которую заняли сейчас европейские государства.

Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права.

В отличие от этого, Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами. Об этом говорил Путин. Пока это невозможно, мы будем продолжать специальную военную операцию, но наше предпочтение - это политико-дипломатические методы урегулирования. И если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать. И это как раз все получает очень высокую оценку президента Путина. Он неоднократно об этом говорил, что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования.

- А можно ли верить партнерам на Западе и даже Трампу, который ведет себя как будто бы более рационально, чем другие? Но можно ли верить этому рациональному подходу Трампа, ведь в прошлом все-таки очень часто нас обманывали наши партнеры на Западе?

- У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности.

Любая культура может только обогатиться за счет соседней культуры, тем более такой многовековой, исторической, китайской.
Дмитрий Песков

- Над ними идет работа?

- Ну, сначала нужно договориться по принципам, а потом уже эти принципы класть на бумагу.

- А второй раунд переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможен в ближайшее время?

- Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же быстро, как была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно.

- И последний, личный вопрос. А Восток, Китай в частности, как-то в вашу личную жизнь вошли? Мы знаем, что ваша младшая дочь учит китайский язык, но кроме этого, так сказать, восточный фактор присутствует?

- Ну, слушайте, на самом деле китайская культура присутствует и в нашей стране. Мы же все-таки соседи, и влияние культур друг на друга неизбежно. И это позитивный факт. Любая культура может только обогатиться за счет соседней культуры, тем более такой многовековой, исторической, китайской. Представьте себе, что китайская культура на самом деле тысяч на пять лет старше, чем мы. Нас еще не было как нации, славян. Поэтому, конечно, грех не пользоваться этой культурой. Она очень богатая. Конечно, мы все так или иначе встречаемся с восточной культурой. Это не только дальневосточное направление. Я сам по образованию востоковед. Ну, у меня, да, у меня все-таки такой восток, это Турция.

- Который дело тонкое.

- Да, да, да. Ну, и Китай, конечно, тоже ежедневно с нами.

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757066100


