АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО

12:55 05.09.2025

Михаил Чкаников, Екатерина Барова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил стенд aif.ru на Восточном экономическом форуме и рассказал, можно ли верить западным партнерам, произошел ли поворот нашей страны на Восток и как быстро можно организовать вторую встречу президентов России и США.



Aif.ru: Дмитрий Сергеевич, можно ли сказать, что вот в эти дни, во время визита Путина в Китай, оформился документально поворот на Восток во внешней политике, в экономике?



Дмитрий Песков: Нет, нельзя так сказать. Никакие повороты документально оформить невозможно. Потом никуда Россия разворачиваться не собирается. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке. Процессы глобальной трансформации приводят к тому, что страны Глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости трансформации всей системы отношений. Страны не хотят жить под диктовку кого-то одного в однополярном мире. Страны не хотят жить по правилам, которые устанавливаются неизвестно кем, в угоду неизвестно кому. Страны хотят все-таки руководствоваться единственным, что у нас есть общее, это Организацией объединенных наций. И духом, принципами и уставом ООН. И вот как раз страны Глобального Юга и объединяются вот в этом видении.



То, что произошло за прошедшие дни, это как раз лишнее подтверждение, что эти тенденции усиливаются. Россия развивает свое партнерство, стратегическое партнерство, привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и со всеми другими государствами региона и странами Глобального Юга, которые заинтересованы в том, чтобы дружить с Россией.



- На Западе один из наших партнеров, или, можно сказать, основной партнер по переговорам, это господин Трамп. Почему он ведет с нами такой нормальный диалог, в то время как другие его коллеги по западному блоку ведут себя совершенно иначе?



- Действительно, позиция Трампа отличается от позиции, которую заняли сейчас европейские государства.



Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права.



В отличие от этого, Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами. Об этом говорил Путин. Пока это невозможно, мы будем продолжать специальную военную операцию, но наше предпочтение - это политико-дипломатические методы урегулирования. И если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать. И это как раз все получает очень высокую оценку президента Путина. Он неоднократно об этом говорил, что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования.



- А можно ли верить партнерам на Западе и даже Трампу, который ведет себя как будто бы более рационально, чем другие? Но можно ли верить этому рациональному подходу Трампа, ведь в прошлом все-таки очень часто нас обманывали наши партнеры на Западе?



- У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности.



- Над ними идет работа?



- Ну, сначала нужно договориться по принципам, а потом уже эти принципы класть на бумагу.



- А второй раунд переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможен в ближайшее время?



- Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же быстро, как была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно.



- И последний, личный вопрос. А Восток, Китай в частности, как-то в вашу личную жизнь вошли? Мы знаем, что ваша младшая дочь учит китайский язык, но кроме этого, так сказать, восточный фактор присутствует?



- Ну, слушайте, на самом деле китайская культура присутствует и в нашей стране. Мы же все-таки соседи, и влияние культур друг на друга неизбежно. И это позитивный факт. Любая культура может только обогатиться за счет соседней культуры, тем более такой многовековой, исторической, китайской. Представьте себе, что китайская культура на самом деле тысяч на пять лет старше, чем мы. Нас еще не было как нации, славян. Поэтому, конечно, грех не пользоваться этой культурой. Она очень богатая. Конечно, мы все так или иначе встречаемся с восточной культурой. Это не только дальневосточное направление. Я сам по образованию востоковед. Ну, у меня, да, у меня все-таки такой восток, это Турция.



- Который дело тонкое.



- Да, да, да. Ну, и Китай, конечно, тоже ежедневно с нами.