Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа

США и Япония согласовали детали инвестиционной инициативы на $550 млрд, которая, по сути, обязывает Токио финансировать проекты, выбранные лично президентом Дональдом Трампом. В случае отказа Японии от инвестиций Вашингтон оставляет за собой право в одностороннем порядке повысить торговые пошлины. Это следует из меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в четверг



