|Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
14:39 05.09.2025
США и Япония согласовали детали инвестиционной инициативы на $550 млрд, которая, по сути, обязывает Токио финансировать проекты, выбранные лично президентом Дональдом Трампом. В случае отказа Японии от инвестиций Вашингтон оставляет за собой право в одностороннем порядке повысить торговые пошлины. Это следует из меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в четверг
Согласно документу, инвестиционные проекты будет выбирать президент Трамп на основе рекомендаций комитета под руководством министра торговли США Говарда Латника. При этом мнения японской стороны будут учитываться через отдельную комиссию. Программа инвестиций рассчитана до 19 января 2029 года, что совпадает с окончанием президентского срока Трампа.
"Идея в том, чтобы выстроить цепочки поставок внутри Соединенных Штатов, - заявил в Вашингтоне министр торговли Японии Ресэй Акадзава. - Поэтому вполне естественно, что позиция американской стороны, а точнее, президента Трампа, будет играть ключевую роль".
Документ раскрывает больше подробностей об обязательствах Японии, чем ранее сообщали японские официальные лица. Инвестиционный фонд является частью более широкой торговой сделки, которая ограничивает пошлины на японские товары, в частности на автомобили, до 15%. Администрация Трампа и ранее включала подобные механизмы в торговые соглашения, например, с Южной Кореей.
Хотя торговая сделка была заключена еще 22 июля, пошлины на автомобили до сих пор оставались на уровне 27,5%, а к ним добавлялись и новые сборы. В четверг Трамп подписал указ о снижении пошлин до обещанных 15%. Этот шаг принес ограниченный успех премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который борется за сохранение своего поста на фоне призывов к отставке.
В меморандуме прямо указано, что США не будут повышать пошлины, пока Япония придерживается своих обязательств. В противном случае ставку определит лично президент США.
Согласно условиям, Токио должен будет предоставить средства в долларах в течение 45 дней после утверждения проекта. Для каждой инвестиции будут создаваться отдельные компании специального назначения (SPV), которые будут контролироваться американской стороной.
Акадзава подтвердил, что Япония будет выполнять свои обязательства в том числе за счет предоставления гарантий по кредитам. Высокопоставленный японский чиновник уточнил, что общая сумма инвестиций, кредитов и гарантий составит до $550 млрд. При этом Акадзава ранее преуменьшал долю прямых инвестиций со стороны Японии, заявив, что она составит 1-2% от общей суммы, а прибыль будет делиться в соотношении 90 к 10 в пользу США. Основными финансовыми операторами с японской стороны выступят государственный Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) и Агентство по экспортному и инвестиционному страхованию (NEXI).
Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg