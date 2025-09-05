 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 05.09.2025
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
США и Япония согласовали детали инвестиционной инициативы на $550 млрд, которая, по сути, обязывает Токио финансировать проекты, выбранные лично президентом Дональдом Трампом. В случае отказа Японии от инвестиций Вашингтон оставляет за собой право в одностороннем порядке повысить торговые пошлины. Это следует из меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в четверг



Согласно документу, инвестиционные проекты будет выбирать президент Трамп на основе рекомендаций комитета под руководством министра торговли США Говарда Латника. При этом мнения японской стороны будут учитываться через отдельную комиссию. Программа инвестиций рассчитана до 19 января 2029 года, что совпадает с окончанием президентского срока Трампа.

"Идея в том, чтобы выстроить цепочки поставок внутри Соединенных Штатов, - заявил в Вашингтоне министр торговли Японии Ресэй Акадзава. - Поэтому вполне естественно, что позиция американской стороны, а точнее, президента Трампа, будет играть ключевую роль".

Документ раскрывает больше подробностей об обязательствах Японии, чем ранее сообщали японские официальные лица. Инвестиционный фонд является частью более широкой торговой сделки, которая ограничивает пошлины на японские товары, в частности на автомобили, до 15%. Администрация Трампа и ранее включала подобные механизмы в торговые соглашения, например, с Южной Кореей.

Хотя торговая сделка была заключена еще 22 июля, пошлины на автомобили до сих пор оставались на уровне 27,5%, а к ним добавлялись и новые сборы. В четверг Трамп подписал указ о снижении пошлин до обещанных 15%. Этот шаг принес ограниченный успех премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который борется за сохранение своего поста на фоне призывов к отставке.

В меморандуме прямо указано, что США не будут повышать пошлины, пока Япония придерживается своих обязательств. В противном случае ставку определит лично президент США.

Согласно условиям, Токио должен будет предоставить средства в долларах в течение 45 дней после утверждения проекта. Для каждой инвестиции будут создаваться отдельные компании специального назначения (SPV), которые будут контролироваться американской стороной.

Акадзава подтвердил, что Япония будет выполнять свои обязательства в том числе за счет предоставления гарантий по кредитам. Высокопоставленный японский чиновник уточнил, что общая сумма инвестиций, кредитов и гарантий составит до $550 млрд. При этом Акадзава ранее преуменьшал долю прямых инвестиций со стороны Японии, заявив, что она составит 1-2% от общей суммы, а прибыль будет делиться в соотношении 90 к 10 в пользу США. Основными финансовыми операторами с японской стороны выступят государственный Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) и Агентство по экспортному и инвестиционному страхованию (NEXI).

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757072340


