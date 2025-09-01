МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!

20:12 05.09.2025

Путин перешел в контрнаступление: Кремль дал старт войне многоходовок с Европой

Шансы на завершение СВО в 2025 году тают с каждым днем



Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине! Находясь в одной из самых географически удаленных от стран Европы точек России, Владимир Путин послал ясный, четкий и громкий сигнал в европейские столицы: Москва не потерпит появления войск государств "коалиции желающих" на территории Украины – ни до, ни после окончания СВО. Все это вполне ожидаемо – и в какой-то степени уже давно было просчитано в тех же самых западных столицах. Однако упор в предыдущем предложении следует делать на словах "в какой-то степени". У Кремля свой собственный расчет, собственная многоходовка, которая теперь вступила в "конкурентную борьбу" с теми политическими ловушками, которые для Москвы заготовили в Европе.



