Пятница, 05.09.2025
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
15:08  Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:02  Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников
МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
20:12 05.09.2025

Путин перешел в контрнаступление: Кремль дал старт войне многоходовок с Европой
Шансы на завершение СВО в 2025 году тают с каждым днем

Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине! Находясь в одной из самых географически удаленных от стран Европы точек России, Владимир Путин послал ясный, четкий и громкий сигнал в европейские столицы: Москва не потерпит появления войск государств "коалиции желающих" на территории Украины – ни до, ни после окончания СВО. Все это вполне ожидаемо – и в какой-то степени уже давно было просчитано в тех же самых западных столицах. Однако упор в предыдущем предложении следует делать на словах "в какой-то степени". У Кремля свой собственный расчет, собственная многоходовка, которая теперь вступила в "конкурентную борьбу" с теми политическими ловушками, которые для Москвы заготовили в Европе.



Знаменитый американский автомобильный магнат Генри Форд заявил как-то раз, что клиенты могут приобрести у него машину любого цвета – но только если этот цвет черный. Политика ведущих стран Европы по отношению к Дональду Трампу в последние месяцы была построена на очень схожем принципе: президенту США упорно пытались продать один и тот же "гнилой товар" - но в самых разных упаковках. России раз за разом выдвигались заведомо неприемлемые для нее требования в расчете на то, что Москва их ожидаемо отвергнет и даст повод Зеленскому и его группе поддержки громко заявить: смотри, друг Дональд! Русские опять самым циничным образом саботируют мир! Для тебя настала пора наконец ударить по ним самыми жесткими санкциями!

К этому, собственно, и сводится весь смысл последнего фортеля европейской дипломатии под условным названием "послевоенные гарантии безопасности Украины". Россия начала СВО для того, чтобы предотвратить военное освоение Украины государствами НАТО. И вот ей "любезно предложили" смириться с тем, чтобы после окончания СВО на Украине появятся войска тех же самых стран НАТО. Абсурд? Не совсем. Европа хочет продолжения военных действий на Украине для того, чтобы Россия по максимуму потратила на них свои ресурсы.

Поэтому Европе очень нужно "утопить" мирные переговоры – но так, чтобы вину за их срыв можно было возложить исключительно на Москву. Хитрый план, ничего не скажешь – но, возможно, либо слишком хитрый, либо недостаточно хитрый. В этом плане Трампу отводится роль лоха и лузера, эдакого деревенского дурачка, которому легко навешать лапшу на уши, укутывая его при этом в кокон лести. Расчет делается на то, что американский лидер не увидит очевидного, не заметит, как его разводят. Но Трамп – это кто угодно, но только не деревенский дурачок и не политик, которого можно легко развести. Президент США последовательно блюдет свой собственный интерес. А состоит этот интерес применительно к Украине в том, чтобы не таскать за других каштаны из огня.

На этом и основывается конкурирующая российская многоходовка. Кремль всячески демонстрирует Трампу свою глубокую симпатию и свою готовность к конструктивному подходу, но при этом говорит: для танго требуется двое. А противная сторона – и в прямом, и в переносном смысле – желает не танго танцевать, а играть в военно-политические наперстки. Сильная сторона такого подхода состоит в том, что он основан на реальных фактах и объективной действительности. И, согласно расчетам Кремля, эта объективная действительность должна подтолкнуть Трампа к тому, чтобы постепенно начать дистанцироваться от украинского кризиса, раз его не получается быстро и красиво разрулить дипломатическими методами.

Частично такое дистанцирование уже имеет место – хотя и в довольно своеобразной форме. Европейцы понимают, на что Москва делает свою ставку и используют в своих интересах такую особенность Трампа как его стремление что-то обязательно выгодно продать. Демонстрируя свою готовность платить с наценкой, они добились того, что режим Зеленского по-прежнему получает американское оружие. Однако это пусть важная, но все-таки частность. А вот что не частность: Европа пытается "превратить Трампа в Байдена": стащить нынешнюю администрацию США с "пьедестала" посредника и заставить ее вновь играть роль заводилы украинского конфликта.

Россия стремится к прямо противоположному, ожидая, что дальнейшее проседание фронта рано или поздно сделает и Киев, и стоящую за ним Европу более сговорчивыми. Вот, если вкратце, ход новой геополитической игры, которая начала раскручиваться на наших глазах. И, в первую очередь, это означает, что мир, скорее всего, вновь откладывается. Если не произойдет чего-то радикального нового, то СВО в 2025 году не закончится. Двое требуются не только для танго, но и для мира. А Киев и "коалиция желающих" мира не хотят – во всякуом случае, пока.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757092320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
- В Казахстан с официальным визитом прибыл Председатель Великого Государственного Хурала Монголии
- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Премьер-Министра об исполнении Посланий Президента
- Бумажные войны
- Кадровые перестановки
- На экспорт говядины вводятся квоты в РК
- Серик Жумангарин принял участие в церемонии открытия VIII форума Astana Finance Days
- Аида Балаева предостерегла от публикации непроверенной информации о задержании госслужащих
- Идея Байбека вновь летает на горными ущельями и долинами?
