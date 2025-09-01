|МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
20:12 05.09.2025
Путин перешел в контрнаступление: Кремль дал старт войне многоходовок с Европой
Шансы на завершение СВО в 2025 году тают с каждым днем
Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине! Находясь в одной из самых географически удаленных от стран Европы точек России, Владимир Путин послал ясный, четкий и громкий сигнал в европейские столицы: Москва не потерпит появления войск государств "коалиции желающих" на территории Украины – ни до, ни после окончания СВО. Все это вполне ожидаемо – и в какой-то степени уже давно было просчитано в тех же самых западных столицах. Однако упор в предыдущем предложении следует делать на словах "в какой-то степени". У Кремля свой собственный расчет, собственная многоходовка, которая теперь вступила в "конкурентную борьбу" с теми политическими ловушками, которые для Москвы заготовили в Европе.
Знаменитый американский автомобильный магнат Генри Форд заявил как-то раз, что клиенты могут приобрести у него машину любого цвета – но только если этот цвет черный. Политика ведущих стран Европы по отношению к Дональду Трампу в последние месяцы была построена на очень схожем принципе: президенту США упорно пытались продать один и тот же "гнилой товар" - но в самых разных упаковках. России раз за разом выдвигались заведомо неприемлемые для нее требования в расчете на то, что Москва их ожидаемо отвергнет и даст повод Зеленскому и его группе поддержки громко заявить: смотри, друг Дональд! Русские опять самым циничным образом саботируют мир! Для тебя настала пора наконец ударить по ним самыми жесткими санкциями!
К этому, собственно, и сводится весь смысл последнего фортеля европейской дипломатии под условным названием "послевоенные гарантии безопасности Украины". Россия начала СВО для того, чтобы предотвратить военное освоение Украины государствами НАТО. И вот ей "любезно предложили" смириться с тем, чтобы после окончания СВО на Украине появятся войска тех же самых стран НАТО. Абсурд? Не совсем. Европа хочет продолжения военных действий на Украине для того, чтобы Россия по максимуму потратила на них свои ресурсы.
Поэтому Европе очень нужно "утопить" мирные переговоры – но так, чтобы вину за их срыв можно было возложить исключительно на Москву. Хитрый план, ничего не скажешь – но, возможно, либо слишком хитрый, либо недостаточно хитрый. В этом плане Трампу отводится роль лоха и лузера, эдакого деревенского дурачка, которому легко навешать лапшу на уши, укутывая его при этом в кокон лести. Расчет делается на то, что американский лидер не увидит очевидного, не заметит, как его разводят. Но Трамп – это кто угодно, но только не деревенский дурачок и не политик, которого можно легко развести. Президент США последовательно блюдет свой собственный интерес. А состоит этот интерес применительно к Украине в том, чтобы не таскать за других каштаны из огня.
На этом и основывается конкурирующая российская многоходовка. Кремль всячески демонстрирует Трампу свою глубокую симпатию и свою готовность к конструктивному подходу, но при этом говорит: для танго требуется двое. А противная сторона – и в прямом, и в переносном смысле – желает не танго танцевать, а играть в военно-политические наперстки. Сильная сторона такого подхода состоит в том, что он основан на реальных фактах и объективной действительности. И, согласно расчетам Кремля, эта объективная действительность должна подтолкнуть Трампа к тому, чтобы постепенно начать дистанцироваться от украинского кризиса, раз его не получается быстро и красиво разрулить дипломатическими методами.
Частично такое дистанцирование уже имеет место – хотя и в довольно своеобразной форме. Европейцы понимают, на что Москва делает свою ставку и используют в своих интересах такую особенность Трампа как его стремление что-то обязательно выгодно продать. Демонстрируя свою готовность платить с наценкой, они добились того, что режим Зеленского по-прежнему получает американское оружие. Однако это пусть важная, но все-таки частность. А вот что не частность: Европа пытается "превратить Трампа в Байдена": стащить нынешнюю администрацию США с "пьедестала" посредника и заставить ее вновь играть роль заводилы украинского конфликта.
Россия стремится к прямо противоположному, ожидая, что дальнейшее проседание фронта рано или поздно сделает и Киев, и стоящую за ним Европу более сговорчивыми. Вот, если вкратце, ход новой геополитической игры, которая начала раскручиваться на наших глазах. И, в первую очередь, это означает, что мир, скорее всего, вновь откладывается. Если не произойдет чего-то радикального нового, то СВО в 2025 году не закончится. Двое требуются не только для танго, но и для мира. А Киев и "коалиция желающих" мира не хотят – во всякуом случае, пока.
Михаил Ростовский