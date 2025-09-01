|Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
00:05 06.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 5 сентября в разрезе СВО. ВСУ перешли в решительное наступление в попытке переломить ход битвы у Доброполья. Редакция Readovka рассмотрела аспекты изменения геополитической доктрины США как части концепции Трампа "сделать Америку снова великой".
Критический момент
Украинские войска реализуют альтернативный план контрнаступления у Доброполья. Силы противника, представленные сводной группировкой из десантно-штурмовых и механизированных подразделений, перешли в атаку в направлении полосы населенных пунктов Ивановка – Никаноровка – Суворово. Главной задачей неприятеля является выход на рубеж по линии сел Маяк – Новоторецкое – Разино.
ВСУ надеются разом ликвидировать общий оперативный кризис как на Добропольском направлении, так и на севере Покровского. Проще говоря, противник хочет одновременно срезать оперативный выступ, сформированный 51-й гв ОА ВС РФ у Доброполья в августе, и вынудить наши силы отойти из района сел Новоалександровка и Гришино. Попутно, по замыслу Киева, это наступление должно частично облегчить положение неприятеля в Родинском. Редакция Readovka уже обращала внимание на вероятную смену направления удара к югу, что и произошло.
Но части 51-й армии держатся, опираясь на села Ивановка, Никаноровка и Суворово. Как и в прошлую фазу встречного сражения у Доброполья, противник сходу не сумел набрать темп и сбить наши подразделения с позиций. Как показывает практика, это ставит под вопрос успех контрнаступа в принципе. Потому что по неприятелю начинают работать все средства поражения. При таком огневом противодействии даже малые продвижения обходятся ВСУ очень дорого. Поэтому Киев просто не может долго наступать, ведь при неизбежном переходе к обороне воевать будет попросту некем.
Следующие 2-3 суток являются ключевыми, и они определят не только судьбу выступа 51-й армии, но и отчасти дальнейший ход боев за Покровск и Мирноград.
Коррекция геополитического мышления
США сворачивают программы поддержки европейских игроков НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, согласно сообщению Financial Times.
"На прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы", – говорится в статье газеты.
Решение Вашингтона – часть смены экономической и политической концепций в связи с желанием усилить позиции Республиканцев в Конгрессе США. По замыслу Трампа, в рамках подготовки к предстоящим выборам в Палату представителей Штаты должны под его руководством добиться определенных результатов при ныне существующем перевесе Республиканцев в Конгрессе. Белый дом полагает, что он в первую очередь должен обеспечить разворот финансовых потоков в обратном направлении с попутным переносом внимания на внутренние вопросы при соответственном повышении финансовых возможностей. Вместе со сворачиванием финансирования ряда программ в Европе и окончательной ликвидацией USAID США избрали новую концепцию взаимодействия с остальной частью НАТО, то есть из донора ресурсов превратиться в их получателя. Политика Трампа также напоминает "доктрину Монро", которая выражается в резком повышении внимания Штатов к латиноамериканским странам.
Это кардинальная коррекция геополитики США со времен отхода от политики изоляционизма. Все потому что Трамп хочет быть полной противоположностью своих предшественников, то есть Байдена и Обамы. Еще одна причина связана с тем, что новым геополитическим соперником Вашингтона определен Пекин. И это противостояние выражается прежде всего в экономической сфере, нежели военной, которая играет важную, но не определяющую роль. В рамках экономической гонки Штатам необходимы как возвращение прежних вложений в Европу, так и вытеснение из латиноамериканских стран Китая.
Вчера, 4 сентября, главным событием дня стал рейд частей ВС РФ в глубину обороны ВСУ на западе Купянска.