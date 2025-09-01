 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 06.09.2025
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
17:05  Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов
16:50  Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов
15:11  Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России
00:05 06.09.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 сентября в разрезе СВО. ВСУ перешли в решительное наступление в попытке переломить ход битвы у Доброполья. Редакция Readovka рассмотрела аспекты изменения геополитической доктрины США как части концепции Трампа "сделать Америку снова великой".

Критический момент



Украинские войска реализуют альтернативный план контрнаступления у Доброполья. Силы противника, представленные сводной группировкой из десантно-штурмовых и механизированных подразделений, перешли в атаку в направлении полосы населенных пунктов Ивановка – Никаноровка – Суворово. Главной задачей неприятеля является выход на рубеж по линии сел Маяк – Новоторецкое – Разино.

ВСУ надеются разом ликвидировать общий оперативный кризис как на Добропольском направлении, так и на севере Покровского. Проще говоря, противник хочет одновременно срезать оперативный выступ, сформированный 51-й гв ОА ВС РФ у Доброполья в августе, и вынудить наши силы отойти из района сел Новоалександровка и Гришино. Попутно, по замыслу Киева, это наступление должно частично облегчить положение неприятеля в Родинском. Редакция Readovka уже обращала внимание на вероятную смену направления удара к югу, что и произошло.

Но части 51-й армии держатся, опираясь на села Ивановка, Никаноровка и Суворово. Как и в прошлую фазу встречного сражения у Доброполья, противник сходу не сумел набрать темп и сбить наши подразделения с позиций. Как показывает практика, это ставит под вопрос успех контрнаступа в принципе. Потому что по неприятелю начинают работать все средства поражения. При таком огневом противодействии даже малые продвижения обходятся ВСУ очень дорого. Поэтому Киев просто не может долго наступать, ведь при неизбежном переходе к обороне воевать будет попросту некем.

Следующие 2-3 суток являются ключевыми, и они определят не только судьбу выступа 51-й армии, но и отчасти дальнейший ход боев за Покровск и Мирноград.

Коррекция геополитического мышления

США сворачивают программы поддержки европейских игроков НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, согласно сообщению Financial Times.

"На прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы", – говорится в статье газеты.

Решение Вашингтона – часть смены экономической и политической концепций в связи с желанием усилить позиции Республиканцев в Конгрессе США. По замыслу Трампа, в рамках подготовки к предстоящим выборам в Палату представителей Штаты должны под его руководством добиться определенных результатов при ныне существующем перевесе Республиканцев в Конгрессе. Белый дом полагает, что он в первую очередь должен обеспечить разворот финансовых потоков в обратном направлении с попутным переносом внимания на внутренние вопросы при соответственном повышении финансовых возможностей. Вместе со сворачиванием финансирования ряда программ в Европе и окончательной ликвидацией USAID США избрали новую концепцию взаимодействия с остальной частью НАТО, то есть из донора ресурсов превратиться в их получателя. Политика Трампа также напоминает "доктрину Монро", которая выражается в резком повышении внимания Штатов к латиноамериканским странам.

Это кардинальная коррекция геополитики США со времен отхода от политики изоляционизма. Все потому что Трамп хочет быть полной противоположностью своих предшественников, то есть Байдена и Обамы. Еще одна причина связана с тем, что новым геополитическим соперником Вашингтона определен Пекин. И это противостояние выражается прежде всего в экономической сфере, нежели военной, которая играет важную, но не определяющую роль. В рамках экономической гонки Штатам необходимы как возвращение прежних вложений в Европу, так и вытеснение из латиноамериканских стран Китая.

Вчера, 4 сентября, главным событием дня стал рейд частей ВС РФ в глубину обороны ВСУ на западе Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757106300


