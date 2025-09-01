Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября

00:05 06.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 сентября в разрезе СВО. ВСУ перешли в решительное наступление в попытке переломить ход битвы у Доброполья. Редакция Readovka рассмотрела аспекты изменения геополитической доктрины США как части концепции Трампа "сделать Америку снова великой".



Критический момент



