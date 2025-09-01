Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС

03:09 06.09.2025

В Агентстве по атомной энергии утверждены Положение и состав Конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС



5 сентября 2025 года в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области.



В заседании приняли участие представители государственных органов, научных организаций и отраслевых компаний, вошедшие в состав рабочей группы. Заседание прошло под председательством Председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.



В ходе обсуждения были утверждены Положение и состав Конкурсной комиссии, в которую вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Кроме того, был рассмотрен проект Правил проведения конкурса, определяющих порядок подачи и рассмотрения заявок, критерии их оценки и принятие итоговых решений.



Члены рабочей группы отметили, что решение по лучшему наименованию АЭС будет приниматься по совокупности факторов. Конкурсная комиссия будет оценивать предложения по следующим критериям: популярность, историческая и культурная значимость, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания, уникальность и оригинальность.



Кроме того, к рассмотрению не будут приниматься предложения, которые содержат оскорбительные или дискриминационные выражения, ненормативную лексику, упоминание коммерческих брендов и иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан, права третьих лиц, включая авторское право.



Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с АО "НИТ" представили предложения по приему заявок через приложение eGov Mobile.



По итогам заседания были утверждены ключевые организационные документы конкурса и определены дальнейшие шаги по его проведению. Конкурс, направленный на выбор наименования будущей атомной станции, станет важным инструментом вовлечения граждан и позволит отразить культурные и исторические ценности страны.