 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.09.2025
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Понедельник, 01.09.2025
23:06  ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:24  Как США помогали Китаю во время Второй мировой войны, - Анатолий Кошкин
19:16  Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
14:38 06.09.2025

Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

Tекст: Дмитрий Скворцов
5 сентября 2025

Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей.

Доходность 30-летних облигаций в Великобритании выросла до самого высокого уровня с 1988 года и составила 5,61%. Рост доходности облигаций означает падение их текущих котировок, а значит, убытки у их владельцев. Немногим меньше доходность у 40-летних (5,582%), 25-летних (5,551%) и двухлетних (5,468%) бумаг. При этом доходность пятилетних облигаций составляет 4,139%, трехлетних – 3,979%, а облигаций со сроком погашения один год – 3,886%. Такая разница свидетельствует о недоверии рынка к долгосрочным перспективам британской экономики.

Это неудивительно. По итогам года расходы британского бюджета должны превысить 60% ВВП. Это тенденция сопровождается сокращением доходов казны, которые в этом году опустятся ниже 40% ВВП. Это означает, что дефицит бюджета превысит 20% от ВВП, что беспрецедентно для мирного времени. При этом расходы по обслуживанию долга составляют примерно 13% ВВП (и почти 22% расходной части бюджета), а рост доходности гособлигаций существенно увеличивает это бремя.

Нарастить доходы не представляется возможным, экономика Британии переживает не лучшие времена. Количество банкротств в прошедшем 2024 году достигло уровня кризисного 2008 года. При этом и возможности стимулирования экономики за счет смягчения кредитно-денежной политики почти исчерпаны из-за роста инфляции (а инфляционные ожидания увеличивают порог доходности, по которым инвесторы готовы покупать гособлигации).

Недолгое счастье в составе единой Европы

Во многом нынешние проблемы экономики Великобритании – следствие Брекзита (выхода Великобритании из состава Евросоюза), совершенного Лондоном в 2017–2020 годах. Но это решение, в свою очередь, было продиктовано противоречиями между Великобританией и франко-германским альянсом внутри ЕС, а также надеждами Лондона на грядущие выгоды от участия в Транстихоокеанском партнерстве.

В свое время распад колониальной империи и утрата имперского рынка вызвали в 1950–1960-е годы стагнацию британской экономики. В 1973 году Великобритания вошла в состав ЕЭС. В Лондоне надеялись, что доступ к "общему рынку" без тарифов и квот поможет нарастить экспорт и обеспечит рост британской промышленности, рассчитывали на приток иностранных инвестиций для модернизации производств и интеграции в европейские цепочки поставок. Лондонский Сити готовился снять сливки с открывающегося для английских банков и страховых компаний доступа к европейскому финансовому рынку. Кроме того, в составе ЕЭС Лондону было проще блокировать нежелательные для Британии инициативы Франции и Германии.

По этим пунктам Британия во многом выиграла. Но несовпадение британского видения "широкого, конкурентного, но неглубокого союза" с франко-германским курсом на "все более тесный союз", плюс чувствительные темы (аграрная политика, рыболовство, миграция, нормы регулирования, взносы в общий бюджет и направления его расходования) создали долгосрочный политический диссонанс.

Ситуация еще более ухудшилась после объединения Германии в 1990 году. Получив земли бывшей ГДР, Германия начала ускоренно развиваться. Ее вес при принятии решений внутри ЕЭС увеличился (малые страны, заинтересованные в притоке немецких инвестиций, поддерживали инициативы Берлина).

Расширение ЕС на восток (2004–2007) привело к переносу центра тяжести ЕС с побережья Атлантики на континент. Основными получателями субсидий стали восточноевропейские страны, а основным бенефициаром от повышения платежеспособности их рынков – Германия.

Введение евро и создание еврозоны (куда Британия со своим фунтом, естественно, не вошла) привели к тому, что основные экономические решения в ЕС вырабатывались без участия Лондона. А после кризиса 2008–2012 годов появились наднациональные надзорные органы (ESMA, EBA, EIOPA), банковский союз в еврозоне, жесткие фискальные рамки, которым обязаны были подчиняться все члены ЕС. Это ударяло по британским экономическим интересам и уменьшало привлекательность Великобритании для иностранных инвестиций как канала доступа к европейскому рынку (немало японских производителей до этого строили заводы в Британии именно ради доступа к единому рынку ЕС).

Пока плюсы перевешивали минусы, дальше разговоров о выходе Британии из ЕС дело не шло. Лондон оставался "воротами в Европу" для американских и других глобальных банков благодаря паспортингу услуг на всем рынке ЕС. Но участие в ЕС не давало Великобритании возможности вести собственные переговоры по соглашениям о свободной торговле. Пока с 2013 года шли переговоры о мегасделке ЕС с США (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), у Лондона сохранялся мотив оставаться в ЕС, но когда в 2016 году в связи с победой Трампа на этом соглашении был поставлен крест, в Великобритании решили, что будущее за AUKUS и тихоокеанскими рынками. Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года.

Выход из ЕС дорого обошелся английской экономике. Дополнительные нетарифные барьеры вызвали рост издержек при импорте продовольствия, что привело к росту цен на эти группы товаров, обернувшиеся дополнительными расходами в 2020–2023 годах в объеме 6-7 млрд фунтов (по 250 фунтов в год на одно домохозяйство). Инвестиции упали в 2020–2021 годах на 23% и оставались в 2022–2023 годах ниже прогнозируемого уровня на 12-13%. Экспорт и импорт сократились по сравнению с прогнозами примерно на 15%. Потери ВВП (от прогнозировавшегося значения) составили по разным оценкам от 2–3% в 2022 году до 4–5% в 2024–2025 годах. В результате британская казна недосчиталась примерно 40 млрд фунтов стерлингов налогов.

Обманчивый призрак англосаксонского единства

Выйдя из состава ЕС, Британия надеялась через различные соглашения с участием США получить доступ к североамериканскому рынку и рынкам стран Тихоокеанского региона. Но после отказа Трампа в 2017 году от участия США в Транстихоокеанском партнерстве у Лондона исчез главный лоббист включения Британии в создаваемую зону свободной торговли и льготного инвестиционного режима. ТТП преобразовался во "Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве" (ВПС ТТП) с участием Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Мексики. Все страны, кроме Мексики, были давними союзниками Британии или членами Содружества.

1 февраля 2021 года Великобритания подала заявку на вступление в ВПС ТТП, однако переговоры были нелегкими. Для компаний с британской юрисдикцией соглашение вступило в силу лишь в декабре 2024 года. И то с Австралией, Канадой и Мексикой (странами с наиболее емкими рынками) соглашение ожидает ратификации и пока не действует. Британское правительство ожидает, что обнуление/снижение тарифов на большинство поставок и улучшение доступа на рынки Японии, Вьетнама, Малайзии, Канады, Мексики, Перу, Чили, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, Брунея улучшит условия для 99% номенклатуры экспортных товаров. Но без США экономический выигрыш Великобритании в соглашении остается добавочным, не меняя ситуацию по существу.

Американская удавка

Открывающиеся возможности в Тихоокеанском регионе Великобритания не может использовать в полной мере, потому что рынок американских долговых обязательств и растущий пузырь на американском фондовом рынке как насос высасывают финансовую ликвидность с Британских островов.

С февраля по май 2025 года чистый приток инвестиций в США составил 597,1 млрд долларов. 12,5 млрд долларов пришлось на МВФ, Всемирный банк и различные региональные банки развития, а 584,6 млрд – на страны коллективного Запада, среди которых наибольшая доля приходится на Великобританию – 151,9 млрд (107,8 млрд в трежерис и 16,7 млрд – в акции). Это помогает Трампу финансировать обслуживание дефицита американского бюджета и обслуживать госдолг.

Как следствие, чтобы претендовать на деньги с открытого финансового рынка, облигациям британского казначейства приходится обещать потенциальным инвесторам повышенный процент. Как долго это сможет продолжаться с дефицитом бюджета в 20% ВВП – вопрос открытый.

В любом случае времена, когда Британия была мастерской мира и богатела на эксплуатации многочисленных колоний, давно миновали. Без доступа к емким рынкам британская промышленность не могла развиваться. В начале нулевых, в эпоху господства иллюзий о постиндустриальном будущем это не вызывало больших опасений. Остатки былого могущества Британии концентрировались в Лондонском Сити. Банки, страховые компании, брокеры, Лондонская биржа металлов (на которой до последнего времени определялась стоимость золота) в совокупности с IT-компаниями представляли зону роста британской экономики. В эпоху наступавшей глобализации этого казалось достаточно для дальнейшего процветания.

Но потеря глобалистами своих позиций в США и крах надежд на создание общих трансатлантического и транстихоокеанского рынков поставили Лондон в сложное положение. Вдобавок США стали обескровливать британскую финансовую систему, высасывая из нее свободную ликвидность.

Пока ФРС подпитывает Банк Англии льготными валютными кредитами, Британия пытается трепыхаться. Но стремление Трампа поставить ФРС под свой контроль ставит Лондон перед нерадостной перспективой. Если глобалисты скинут Трампа (или как минимум лишат его возможности принимать ключевые решения), у Великобритании появится шанс на свой кусок финансового пирога. Но если Трамп отодвинет глобалистов от власти в США, Великобритания начнет возвращаться в состояние, в котором пребывала в XVII веке – в бедный остров, с которого люди будут стремиться уехать на заработки в более благополучные места.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757158680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
- В Казахстан с официальным визитом прибыл Председатель Великого Государственного Хурала Монголии
- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Премьер-Министра об исполнении Посланий Президента
- Бумажные войны
- Кадровые перестановки
- На экспорт говядины вводятся квоты в РК
- Серик Жумангарин принял участие в церемонии открытия VIII форума Astana Finance Days
- Аида Балаева предостерегла от публикации непроверенной информации о задержании госслужащих
- Идея Байбека вновь летает на горными ущельями и долинами?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  